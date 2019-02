Οι χρήστες του TripAdvisor ανέδειξαν την Κρήτη ως πέμπτο παγκόσμιο τουριστικό προορισμό (Best Destinations in the World - Travelers Choice Awards).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Κρήτη καταλαμβάνει μια θέση πάνω από τη Νέα Υόρκη, την Κωνσταντινούπολη και τη Βαρκελώνη, αλλά κι απ' όλους τους νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μαζί με το Μπαλί της Ινδονησίας, τα μοναδικά νησιά που είναι στην πρώτη δεκάδα των σημαντικότερων τουριστικών προορισμών της υφηλίου.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης είναι το Παρίσι και ακολουθούν το Λονδίνο και η Ρώμη.

«Ασφαλώς πρόκειται για μια διάκριση που αποδεικνύει πως το τουριστικό όνομα της Κρήτης είναι πολύ ισχυρό», δήλωσε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, δίνοντας ταυτόχρονα συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους του τουρισμού. «Η διάκριση αυτή αναδεικνύει το έργο που επιτελούν. Εμείς θα λειτουργούμε πάντα υποστηρικτικά σε κάθε πρωτοβουλία, προβολής, ανάδειξης και στήριξης του νησιού μας»,πρόσθεσε.

Ολόκληρη η λίστα με τους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς:

1. Παρίσι, Γαλλία

2. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

3. Ρώμη, Ιταλία

4. Μπαλί, Ινδονησία

5. Κρήτη, Ελλάδα

6. Βαρκελώνη, Ισπανία

7. Πράγα, Τσεχία

8. Μαρακές, Μαρόκο.

9. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

10. Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ