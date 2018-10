Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Τουρκία στο Αιγαίο, καθώς εξέδωσε νέα NAVTEX με την οποία δεσμεύει το Καστελόριζο για τέσσερις ώρες την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου.

Η Τουρκία δεσμεύει ολόκληρη την περιοχή γύρω από την αιγιαλίτιδα ζώνη του Καστελόριζου, προκειμένου να πραγματοποιήσει ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης.

Σύμφωνα με την Τουρκική NAVTEX, το Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας θα πραγματοποιήσει άσκηση Έρευνας και Διάσωσης από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι σε περιοχές εκτός των χωρικών υδάτων ξένων χωρών.

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος κάνει λόγο για ανεύθυνη στάση από την πλευρά της Τουρκίας.

«Η νέα απαράδεκτη τουρκική NAVTEX και η επίμονη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, διατηρούν και τροφοδοτούν την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», υπογραμμίζει.

«Η Άγκυρα βάζει έτσι σε δοκιμασία τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. Η ανεύθυνη αυτή συμπεριφορά πρέπει να βρει απέναντί της όχι μόνον την Ελλάδα και τα θιγόμενα κράτη, αλλά το σύνολο της διεθνούς κοινότητας», σημειώνει.

Η Τουρκική NAVTEX:



TURNHOS N/W : 1059/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 31 OCT 18 FROM 1101Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 21.44 N – 029 08.88 E (SHORE)

35 39.64 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 59.60 E

36 12.92 N – 029 59.60 E (SHORE)

CAUTION ADVISED.