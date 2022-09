Τα δάκρυα της Άνα ντε Άρμας για το 14λεπτο χειροκρότημα στην πρεμιέρα του Blonde - «Η Μέριλιν στοίχειωσε τα γυρίσματα»

Η Άνα ντε Άρμας δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στην πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας της Μέριλιν Μονρόε "Blonde" στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Με την ταινία να προκαλεί ένα παρατεταμένο ενθουσιώδες χειροκρότημα 14 λεπτών, η ηθοποιός συγκινήθηκε μέχρι δακρύων αγκαλιάζοντας τον συμπρωταγωνιστή της, Άντριεν Μπρόντι - ο οποίος υποδύεται στην ταινία τον συγγραφέα και τρίτο σύζυγο της Μέριλιν, Άρθουρ Μίλερ.

Μπρόντι και Άρμας, ως κινηματογραφικοί Μίλερ και Μέριλιν στο Blonde - Φωτ.: Netflix

Η 34χρονη ενσαρκώνει τη Μέριλιν Μονρόε στο φιλμ που υπήρξε κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Αμερικανίδας, Τζόις Κάρολ Όουτς.

