Σπάνιες φωτογραφίες των Ιμαλαΐων από τον 19ο αιώνα εκτίθενται στο Νέο Δελχί

Μια μοναδική ματιά σε μερικές από τις πρώτες υψηλού υψομέτρου φωτογραφίες των Ιμαλαΐων, τραβηγμένες πάνω από έναν αιώνα πριν, προσφέρει μια έκθεση τέχνης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νέο Δελχί.

Η έκθεση, με τίτλο "Vittorio Sella: Φωτογράφος στα Ιμαλάια", οργανώνεται από τη Delhi Art Gallery και επιμελείται ο Βρετανός εξερευνητής και συγγραφέας Hugh Thomson. Παρουσιάζει τη πρωτοποριακή δουλειά του Ιταλού φωτογράφου και ορειβάτη Vittorio Sella, με μία από τις μεγαλύτερες συλλογές φωτογραφιών του από την Ινδία, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων λήψεων του Κανγκτσενγιούνγκα (Kanchenjunga), του τρίτου ψηλότερου βουνού στον κόσμο, και του Κ2, του δεύτερου υψηλότερου.

Γεννημένος στην Ιταλία το 1859, ο Vittorio Sella (1859-1943) ήταν ένας από τους πρώτους φωτογράφους βουνού. Στα 20 του χρόνια, τελειοποίησε τη διαδικασία κολλοδίου, η οποία του επέτρεψε να αναπτύσσει φωτογραφικές πλάκες μεγάλου φορμά υπό ακραίες συνθήκες.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εργαζόταν ο Sella ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Το εξοπλισμό του αποτελούσε μια κάμερα Dallmeyer, τρίποδο και γυάλινες πλάκες, συνολικού βάρους πάνω από 30 κιλά, ενώ μόνο τα ρούχα του ζύγιζαν 10 κιλά.

Το ταξίδι του στα Ιμαλάια ξεκίνησε το 1899, όταν συμμετείχε στην αποστολή του Βρετανού εξερευνητή Douglas Freshfield γύρω από το Kanchenjunga. Παρά τις καταρρακτώδεις βροχές που εμπόδισαν τις αναβάσεις, ο Sella κατάφερε να τραβήξει εντυπωσιακές εικόνες των χιονισμένων κορυφών.

Το 1909, ακολούθησε τον Δούκα των Αβρούζων σε μια αποστολή στο Κ2. Με μια φωτογραφική μηχανή βάρους 30 κιλών, διέσχισε επικίνδυνα περάσματα για να απαθανατίσει εικόνες που έμελλε να χαράξουν την ιστορία της φωτογραφίας βουνού.

Ο Jim Curran, συγγραφέας του βιβλίου "K2: The Story of the Savage Mountain", τον χαρακτήρισε "ίσως τον σπουδαιότερο φωτογράφο βουνού όλων των εποχών", σημειώνοντας πως το όνομά του έγινε συνώνυμο της τεχνικής τελειότητας και της αισθητικής αρτιότητας.

Vittorio Sella, Dras Valley below Karah, 1909

Κατά την αποστολή στο Κ2, μέσα σε τέσσερις έως πέντε μήνες, απαθανάτισε περίπου 250 επίσημες φωτογραφίες, ενώ στο Kanchenjunga ο αριθμός έφτασε τις 200. «Με τα σημερινά ψηφιακά δεδομένα, αυτός ο αριθμός δεν φαίνεται μεγάλος», εξηγεί ο Hugh Thomson, «όμως στην εποχή του Sella, επρόκειτο για έναν απίστευτο άθλο».

Ο Αμερικανός φωτογράφος Ansel Adams είχε σχολιάσει πως «η καθαρότητα των εικόνων του Sella προκαλεί ένα σχεδόν θρησκευτικό δέος στον θεατή».

Η έκθεση "Vittorio Sella: Φωτογράφος στα Ιμαλάια" φιλοξενείται στο Bikaner House στο Νέο Δελχί και θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως τις 14 Φεβρουαρίου. Οι επισκέπτες μπορούν να την επισκεφθούν καθημερινά από τις 11:00 έως τις 19:00, απολαμβάνοντας από κοντά μερικές από τις πιο εμβληματικές εικόνες των Ιμαλαΐων από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα.

Vittorio Sella, Encamping upon the Glacier, 1899

Vittorio Sella, Darjeeling and Kanchinjinga [Kangchenjunga] Range, Himalayas, 1899

Vittorio Sella, Kanchinjinga [Kangchenjunga], 1899

Vittorio Sella, Western Spur of the Valley above Kangbachen [West Ridge of Mount Kangchenjunga, Nepal], 1899, Collodion print mounted on card

Vittorio Sella, Buddhist Temple at Tumlong [Sikkim], 1899

Vittorio Sella, Jannu (7601 m) and Glacier [Kangbachen District, Kanchenjunga], 1899

Vittorio Sella, Rope Bridge on the Pumah River [Karakoram Mountain Range], 1909

Vittorio Sella, Camping in the Lungma Valley [Sikkim], 1899

Vittorio Sella, A Cane Bridge on way from Tumlong to Choontang [Chungthang, North Sikkim], 1899

Vittorio Sella, Kabru, with Cloud Effects, 1899

Vittorio Sella, Delphinium glaciale (Natural Size) [Glacier Larkspur, Zemu Glacier], 1899