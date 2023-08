Ρίτσαρντ Γκραντ: Βιντεοσκοπώντας τα στάδια του πένθους για τη σύζυγό του, έφτιαξε μια «σχολή» διαχείρισης της θλίψης

Μετά το θάνατο της συζύγου του, ο ηθοποιός και παρουσιαστής Ρίτσαρντ Γκραντ ορκίστηκε να βρίσκει τη χαρά κάθε μέρα.

Από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Τζόαν, πριν από δύο χρόνια, ο Ρίτσαρντ Γκραντ άρχισε να δημοσιεύει βίντεο στο Instagram με τον ίδιο να μιλάει για το πένθος του, κάνοντας μια αξιοσημείωτη καταγραφή της ζωής μετά την απώλεια, γράφει η συγγραφέας Σόφι Γκίλμπερτ.

Γρήγορα σχηματίστηκε μια διαδικτυακή κοινότητα γύρω από τα βίντεο του Γκραντ. Αυτόν τον μήνα δημοσιεύτηκαν τα απομνημονεύματά του, στα οποία καταγράφει τους θριάμβους και τις δυσκολίες της καριέρας του, του γάμου του και της περιόδου του πένθους. Το βιβλίο με τίτλο «A Pocketful of Happiness» (μτφρ: Μια τσέπη γεμάτη ευτυχία) έλαβε τον τίτλο από μια συμβουλή που του έδωσε η σύζυγός του πριν πεθάνει, μια υπενθύμιση να αναζητά καθημερινά μικρές στιγμές χαράς.

«Δεν είχε σκεφτεί ποτέ ξανά αυτή τη φράση στο γάμο μας», είπε ο Γκραντ στην Γκίλμπερτ. «Νομίζω ότι αν κάποιος από εμάς την είχε πει ποτέ, θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι ακούγεται σαν κάτι από ευχετήρια κάρτα. Αλλά αποδείχθηκε ότι είναι μια πολύ βαθιά προσωπική τελετουργία με την οποίο ζούμε».

«Η προθυμία του Γκραντ να ερμηνεύσει διαφορετικά μια εμπειρία που τόσο τυπικά νοείται ως προσωπική και να ανατρέψει τόσο δυναμικά την αίσθηση που έχουμε ότι ο "σωστός" τρόπος για να ξεπεράσουμε το πένθος είναι στωικά και μόνος, είναι εντυπωσιακή», συνεχίζει η Γκίλμπερτ. «Απορρίπτει την ανομολόγητη παράδοση που υπαγορεύει να δίνουμε χώρο στους ανθρώπους αμέσως μετά το πένθος, την ίδια ακριβώς "στιγμή που χρειάζεσαι ανθρώπους για να μιλήσεις"».

Σύμφωνα με όσα είπε στην Γκίλμπερτ υπάρχουν μέρες που είναι τόσο φορτισμένες από τη θλίψη που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να υποταχθεί σε αυτήν και απλά περιμένει να περάσει. Ωστόσο, όπως γράφει, «έχει και καλές μέρες, υπέροχες μέρες, μέρες με ευτυχία κατά ριπάς».

Ο ηθοποιός δεν πίστευε ποτέ ότι θα παντρευόταν. Μεγαλώνοντας στην τότε Σουαζιλάνδη, είδε τα προβλήματα στο γάμο των γονιών του και ορκίστηκε να προστατεύσει τον εαυτό του αποφεύγοντας εντελώς τον γάμο και τα παιδιά. Τότε, ενώ εργαζόταν ως σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο στο Λονδίνο, ο Γκραντ γνώρισε την Τζόαν Ουάσινγκτον, μια καταξιωμένη coach για θέματα διαλέκτου.

Οι δυο τους ήταν ένα απίθανο ζευγάρι. Εκείνη ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερή του εθεωρείτο από τις κορυφαίες του επαγγέλματός της, ενώ εκείνος πάλευε να τα καταφέρει ως ηθοποιός. «Το δράμα ήταν ότι η διαφορά στην κοινωνική και επαγγελματική μας θέση δεν θα μπορούσε να είναι πιο ακραία», έχει πει ο ίδιος. Αλλά, πρόσθεσε: «Ερωτεύεσαι. ... Δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό. Και ελπίζεις ότι ο έρωτας είναι τότε το δίχτυ ασφαλείας που σε εμποδίζει να πέσεις κάτω»

