Ο Γιο Γιο Μα δεν είναι μόνο ένας παγκοσμίου φήμης τσελίστας, είναι μια προσωπικότητα της μουσικής, ένας άνθρωπος που μεταφέρει όχι μόνο το βαθύ πιστεύω ότι η μουσική πρέπει να είναι ένα κτήμα όλων, μια παρηγορία, αλλά το εφαρμόζει διαρκώς και στην περίοδο της πανδημίας, ακόμα περισσότερο.

Το απέδειξε με μια μικρή συναυλία που έδωσε στο κέντρο εμβολιασμού της Μασσαχουσέτης, που διήρκεσε 15 λεπτά – όσο χρειάζεται να περιμένει κάποιος που έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Ο 65χρονος κορυφαίος μουσικός που έχει , κερδίσει 18 Grammy, βραβείο Polar το 2012, Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών στις ΗΠΑ το 2001 και πλήθος άλλων διακρίσεων, που ζει στο Berkshires έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου και χάρισε σε όσους ήταν εκεί, στο Berkshire Community College, -περιμένοντας όπως εκείνος να περάσει το 15λεπτο-, μια μίνι συναυλία για να ευχαριστήσει με αυτό τον τρόπο το υγειονομικό προσωπικό ως ανταπόδοση της μάχης που δίνουν στην πρώτη γραμμή.

Today at the #MyBCC vaccine clinic, folks waiting in the observation area were graced by the musical talents of amazing cellist Yo-Yo Ma! 😍😍😍

Φορώντας τη μάσκα του ο μουσικός καθόταν -ως ανώνυμος- με το όργανό του και άρχισε να παίζει το "Ave Maria" και το Bach's Prelude σε G Major.

Από την αρχή της καραντίνας ο Γιο-Γιο-Μα προσπαθεί να δείξει ότι η μουσική βοηθά στον εγκλεισμό, τις καραντίνες και τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζει ο πλανήτης. Μoιράστηκε στο twitter επανειλημμένα ηχογραφήσεις που κάνει με τελευταία αυτή στις 24 Φεβρουαρίου, για να υποστηρίξει μουσικούς που έχουν πληγεί από την πανδημία ερμηνεύοντας με την Κάθι Σκοτ το κομμάτι “You’ll Never Walk Alone”, με τα έσοδα να πηγαίνουν στους μουσικούς της Μεγάλης Βρετανίας.

Εδώ και ένα χρόνο από το ξέσπασμα της πανδημίας ο Γιο Γιο Μα δίνει ένα παράδειγμα που ακολουθούν κορυφαίοι μουσικοί του κόσμου όχι μόνο εμψυχώνοντας το κοινό, αλλά δίνοντας τα έσοδα σε ενώσεις συναδέλφων τους που είναι άνεργοι εδώ και ένα χρόνο. Ο Γιο Γιο Μα έδωσε μια σειρά παραστάσεων με τον πιανίστα Εμάνουελ Αξ για τους εργαζόμενους στην πρώτη σειρά της μάχης κατά της πανδημίας, οδηγούς λεωφορείων, πυροσβέστες και νοσοκομειακό προσωπικό.

You can support musicians who have been impacted by the pandemic simply by listening to my new track with @kathystott! https://t.co/391laLSfEy



100% of our earnings from “You’ll Never Walk Alone” will be donated to @musiciansfdn and @HelpMusiciansUK. pic.twitter.com/cluLFFRFgF