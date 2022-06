Ένα αριστούργημα κρυμμένο κάτω από τον ίδιο πίνακα

Πολιτισμός / Πρώτες εικόνες από τη συναυλία-περφόρμανς με τραγούδια του σπουδαίου Τόρου Τακεμίτσου

Το έργο με τίτλο «Will Tomorrow, Ι Wonder, Be Cloudy or Clear?», μια παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα παρουσιαστεί στο Επιγραφικό Μουσείο το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουνίου

THE LIFO TEAM