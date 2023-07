Coldplay: Θα εμφανιστούν και δεύτερη μέρα στην Αθήνα - Τεράστια η ζήτηση για τα εισιτήρια

Οι Coldplay θα δώσουν και δεύτερη συναυλία στην Αθήνα καθώς η ζήτηση των εισιτηρίων είναι τεράστια.

Με μήνυμά τους στα social media, οι Coldplay ανακοίνωσαν πως πλην του Σαββάτου 8 Ιουνίου 2024, θα εμφανιστούν στο Ολυμπιακό Στάδιο και στις 9 Ιουνίου.

«Λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης στην προπώληση, προστέθηκαν δεύτερες συναυλίες για την Αθήνα (9 Ιουνίου 2024) και τη Βουδαπέστη (18 Ιουνίου 2024). Τα εισιτήρια προπώλησης διατίθενται τώρα» αναφέρθηκε, ειδικότερα.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε σήμερα για όσους είχαν κάνει εγγραφή στο coldplay.com, ενώ η διαδικασία ανοίγει επίσημα την Παρασκευή 28 Ιουλίου.

