Τι είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Ο ρόλος της και οι αρμοδιότητες

Από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη.

Η παραίτησή της έρχεται λίγο μετά τη γνωστοποίηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για υπεξαίρεση χρημάτων και την εμπλοκή του συζύγου της, αν και η ίδια στην επιστολή της αναφέρει πως παραιτείται «για οικογενειακούς λόγους υγείας».

«Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της» είναι η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Τι είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς είναι ένας θεσμός που έχει ως βασικό σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής, δίκαιης και διαφανούς λειτουργίας της αγοράς. Σκοπός να λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, ώστε οι αποφάσεις και οι έλεγχοι που πραγματοποιεί να είναι αντικειμενικοί και απαλλαγμένοι από πολιτικές ή οικονομικές πιέσεις. Η ανεξαρτησία της αποτελεί βασικό στοιχείο αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Κύρια αποστολή της Αρχής είναι η εποπτεία της αγοράς, ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας και η προστασία του ανταγωνισμού. Ελέγχει φαινόμενα όπως η αισχροκέρδεια, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τα καρτέλ και οι καταχρηστικές συμπεριφορές μεγάλων επιχειρήσεων που μπορούν να βλάψουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις μικρότερες επιχειρήσεις. Παράλληλα, συμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει τη δυνατότητα να διεξάγει ελέγχους, να επιβάλλει πρόστιμα, να εκδίδει συστάσεις και να εισηγείται αλλαγές στη νομοθεσία, όταν διαπιστώνονται κενά ή προβλήματα. Επιπλέον, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους, ενισχύοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους στην αγορά. Η ύπαρξη μιας τέτοιας Αρχής είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία της οικονομίας.

Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες

«Η δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς είναι μια μια θεσμική μεταρρύθμιση, που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής προστατεύεται και η αγορά λειτουργεί με κανόνες», τόνισε- μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, τον Νοέμβριο του 2025- ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως ενισχύεται η διαφάνεια και δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος, ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ. «Για χρόνια ο πολίτης δεν ήξερε πού να απευθυνθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και σύγχυση. Αυτό το πρόβλημα ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε με αυτό το νομοσχέδιο. Πλέον, θα έχει ένα και μόνο σημείο αναφοράς: θα ξέρει πού απευθύνεται, ποιος τον ακούει, ποιος ελέγχει», συνέχισε.

Η νέα Αρχή, όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, «έχει ισχυρό Διοικητή και τρεις Υποδιοικητές με πενταετή θητεία και εγγυήσεις ανεξαρτησίας ανάλογες με αυτές που ισχύουν» για τον Διοικητή της ΑΑΔΕ. «Όταν θωρακίζεις θεσμικά τον επικεφαλής μιας Αρχής, μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά ανεξάρτητα. Και αυτό είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας», επισήμανε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι στη νέα Αρχή εντάσσονται η ΔΙΜΕΑ, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, οι αρμόδιες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. «Και την προικίζουμε με 300 νέους ελεγκτές, αλλά και με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς», υπογράμμισε.

Για τον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι όχι μόνο δεν καταργείται, αλλά «αντιθέτως, η ανεξαρτησία του παραμένει πλήρης και η θεσμική του βαρύτητα ενισχύεται. Το ''πρόσωπο'' του Συνηγόρου ταυτίζεται με έναν από τους τρεις Υποδιοικητές της Αρχής και η ενσωμάτωσή του στην Αρχή τον κάνει πιο αποτελεσματικό».

Υπογράμμισε επίσης, ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή θα έχει ελεγκτικές, κυρωτικές και συμφιλιωτικές αρμοδιότητες, αλλά δεν δημιουργείται σε αντιπαράθεση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. «Θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την Επιτροπή, με διακριτούς ρόλους, ενισχύοντας συνολικά το θεσμικό οπλοστάσιο της χώρας για ισονομία και διαφάνεια στην αγορά. Έτσι, διαμορφώνεται ένα ισχυρό δίπολο θεσμικής προστασίας», τόνισε. Προσέθεσε μάλιστα ότι ενισχύεται περαιτέρω η Επιτροπή, ικανοποιώντας όλα τα θεσμικά αιτήματά της όπως, μεταξύ άλλων, η πρόσληψη 50 εξειδικευμένων στελεχών, η επ’ αμοιβή πρακτική άσκηση φοιτητών, η αυστηροποίηση του πλαισίου κυρώσεων και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της.