Οκτώ αγαπημένες απολαύσεις που κοστίζουν περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν

Αγαθά και μικρές καθημερινές απολαύσεις έχουν ακριβύνει αισθητά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα να μπαίνουν πλέον σε δεύτερη σκέψη πριν τα πληρώσουμε.

Η άνοδος των τιμών δεν οφείλεται μόνο στη γενικότερη ακρίβεια και τις αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών, ενέργειας και μεταφορών, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και στις επιπλέον παροχές που συνοδεύουν πλέον συγκεκριμένες δραστηριότητες και υπηρεσίες. Από πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και αναβαθμισμένες εμπειρίες μέχρι καλύτερες υποδομές και τεχνολογίες, το «ακριβότερο» συχνά συνοδεύεται και από το «διαφορετικό». Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι κοινό: η καθημερινότητα κοστίζει περισσότερο. Ακόμα κι όταν οι αυξήσεις δεν είναι εντυπωσιακές ανά μονάδα, σε αγαθά καθημερινής κατανάλωσης το συνολικό κόστος γίνεται αισθητό.

1. Καφές

Ο καφές εκτός σπιτιού έχει αυξηθεί σταθερά, τόσο λόγω της ανόδου της διεθνούς τιμής του όσο και του επιπλέον κόστους λειτουργίας των καταστημάτων. Ο καφές «στο χέρι», που αποτελεί καθημερινή συνήθεια για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού παγκοσμίως, σήμερα παρουσιάζει άνοδο στην τιμή. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή), ο καφές κατέγραψε ετήσια αύξηση +20,9% (Δεκέμβριος 2025 σε σχέση με Δεκέμβριο 2024) — από τις μεγαλύτερες μεταβολές στην κατηγορία τροφίμων/ποτών.

2. Σινεμά

Το εισιτήριο κινηματογράφου, μαζί με τα συνοδευτικά έξοδα (ποπ κορν, αναψυκτικά), έχει πάψει να είναι η φθηνή επιλογή που ήταν στο παρελθόν. Μια πρόχειρη σύγκριση -εμπειρικά- με τις τιμές του παρελθόντος είναι αρκετή για να φανεί η διαφορά. Δεν μπορεί, ωστόσο, να παραλειφθεί και η εξέλιξη στους χώρους παραγωγών και προβολής. Εν ολίγοις, ναι μεν αυξήθηκε το κόστος, αλλά οι επιλογές είναι περισσότερες και ίσως πιο ποιοτικές.

3. Μνήμη RAM και κάρτες γραφικών

Από τα ταχύτερα αυξανόμενα κόστη στον τομέα της τεχνολογίας εντοπίζεται στην τιμή της μνήμης RAM και στις κάρτες γραφικών. Η διαφορά στην τιμή από το παρελθόν μέχρι σήμερα μοιάζει χαοτική για όσους τις χρησιμοποιούν και τις έχουν ανάγκη, είτε για επαγγελματικούς είτε για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Το κόστος θεωρείται απαγορευτικό για πολλούς που δεν μπορούν να το «σηκώσουν» οικονομικά, με αποτέλεσμα να αγοράζουν προϊόντα παλαιότερης γενιάς, με τίμημα την υποβαθμισμένη αποδοτικότητα.

4. Συναυλίες

Τα εισιτήρια συναυλιών έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα όταν «παίζουν» μεγάλα ονόματα. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν —ίσως— μια αυθόρμητη έξοδος, σήμερα απαιτεί προγραμματισμό και… budget. Ωστόσο, όπως και με τα σινεμά, η εξέλιξη στις διοργανώσεις συναυλιών έχει φέρει τις συναυλίες σε επίπεδα πολύ υψηλότερου κύρους. Ήδη στην Ελλάδα οι αφίξεις μεγάλων ονομάτων γίνονται όλο και πιο συχνές. Σε απολογισμό του Pollstar για το 2023 αναφέρεται ότι οι μέσες τιμές εισιτηρίων αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

5. Σουβλάκι

Από τις πιο έντονες διαφορές είναι η τιμή που έχει σήμερα το σουβλάκι, το οποίο «αγγίζει» τα 5 ευρώ, ως αποτέλεσμα της ακρίβειας και της αύξησης στις τιμές των πρώτων υλών. Ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 παρουσίασε στα τέλη του 2025 —ενδεικτικά— τις αλλαγές στις τιμές του πιο αγαπημένου «τυλιχτού» από το 2015 μέχρι και φέτος, αναφέροντας πως ξεκίνησε από τα 2,20 ευρώ, άγγιξε τα 3 ευρώ το 2020, το 2024 κυμαινόταν από 3,20 έως 3,40, ενώ σήμερα έχει φτάσει τα 3,80 με 4,20 ευρώ το τεμάχιο.

6. Σοκολάτα

Η τιμή της σοκολάτας έχει επηρεαστεί σε διεθνές επίπεδο. Το 2023 «εκτοξεύτηκε» και, μερικούς μήνες αργότερα, μέσα στο 2024 κορυφώθηκε. Παρά τη μετέπειτα πτώση, η αγορά της σοκολάτας παραμένει εύθραυστη: οι τιμές λιανικής εξακολουθούν να είναι υψηλές, ενώ η ζήτηση δεν έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν το 2023.

7. Ενοίκια

Η πραγματικότητα που επισκιάζει την ενοικίαση, ειδικά στην Αθήνα, δεν χρειάζεται στατιστικά στοιχεία για να επιβεβαιωθεί. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μπει στη διαδικασία αναζήτησης —είτε για εμάς είτε για κάποιον φίλο— και οι τιμές δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα ενοίκια των προηγούμενων ετών.

8. Βενζίνη

Η τιμή της βενζίνης αλλάζει συχνά, καθώς αποτελεί αγαθό που επηρεάζεται από τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στον κόσμο. Σίγουρα, όμως, δεν κυμαίνεται στα επίπεδα που κυμαινόταν δέκα χρόνια πριν.