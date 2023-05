ΗΠΑ: Υπό έλεγχο η FRB- Η τρίτη μεγάλη τράπεζα που καταρρέει σε δύο μήνες

Η τράπεζα First Republic Bank (ΦΡΒ) βρίσκεται υπό έλεγχο από σήμερα, σύμφωνα με την υπηρεσία Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνιας.

Η FRB είναι η τρίτη μεγάλη αμερικανική τράπεζα που καταρρέει μέσα σε δύο μήνες.

Η DFPI διόρισε την ομοσπονδιακή υπηρεσία (Federal Deposit Insurance Corporation FDIC) για την εποπτεία της αναφερόμενης τράπεζας, ενώ ανακοίνωσε ότι αποδέχτηκε μία προσφορά από την JPMorgan Chase Bank και από την National Association, Columbus, Ohio για τη διαχείριση όλων των καταθέσεων.

Η τράπεζα JPMorgan ήταν ένας από τους πολλούς ενδιαφερόμενους αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων των PNC Financial Services Group PNC.N, και Citizens Financial Group Inc CFG.N, οι οποίοι υπέβαλαν τις τελικές προσφορές την Κυριακή σε μια δημοπρασία που διεξάγεται από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές, δήλωσαν πηγές που γνωρίζουν το θέμα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η συμφωνία για τη First Republic, η οποία είχε συνολικό ενεργητικό 229,1 δισ. δολάρια στις 13 Απριλίου, έρχεται λιγότερο από δύο μήνες μετά την πτώχευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank εν μέσω απομάκρυνσης των καταθέσεων από τους αμερικανικούς δανειστές, αναγκάζοντας έτσι την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να παρέμβει με έκτακτα μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών.

Οι εν λόγω πτωχεύσεις ήρθαν μετά την εθελοντική εκκαθάριση της Silvergate, η οποία επικεντρώνεται στην κρυπτογράφηση.

Με πληροφορίες από Reuters