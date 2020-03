Η Apple κλείνει όλα τα καταστήματά της εκτός Κίνας, έως τις 27 Μαρτίου, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο CEO της εταιρείας, Τιμ Κουκ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Τwitter γνωστοποίησε πως η Apple θα διαθέσει 15 εκατομμύρια, στη θεραπεία εκείνων που έχουν μολυνθεί, αλλά και για την ελάφρυνση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ