Μετά από έναν χρόνο σχεδόν, από την πρώτη εικόνα της Έμα Στόουν ως Κρουέλα ντε Βιλ, η Disney κυκλοφόρησε την αφίσα και το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας.

Όταν το 1956 η εμβληματική κακιά Κρουέλα ντε Βιλ έκανε την εμφάνισή της στο μυθιστόρημα της Βρετανίδας συγγραφέα Dodie Smith “Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας”, ο κόσμος μαγνητίστηκε ακαριαία από την εμβληματικά εκκεντρική κακία της και την εμμονή της να καταφέρει να φτιάξει ένα παλτό από τη γούνα μικρών και αξιαγάπητων σκυλιών Δαλματίας.

Η σικάτη, εύπορη Κρουέλα με αδυναμία στις γούνες, τα διαμάντια και μια γάτα Περσίας ως οικόσιτο, βίωσε απίθανες ζωές μέσα στην Ντίσνεϊ και ζωντάνεψε παθιασμένα, με έμπνευση από την εικόνα της βαμπ του Χόλιγουντ Ταλούλα Μπάνκχεντ και τη θρυλική ερμηνεία της Γκλεν Γκλόουζ να προκαλεί ακόμα ανατριχίλες.

Οπότε, η ενσάρκωσή της από την σούπερ σταρ Έμμα Στόουν, πάνω στην δημοφιλία και το ταλέντο της οποίας ο κολοσσός του Χόλιγουντ έχει ποντάρει όλα του τα χαρτιά στη «δύση» της πανδημίας, είναι ένα στοίχημα, αλλά και η αναβίωση σε ένα άλλο τόπο και χρόνο με ένα prequel της κλασικής ταινίας «Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας» και την ιστορία να μας πηγαίνει χρόνια πίσω, στην νεανική ιστορία και το παρελθόν της πιο κακιάς των παραμυθένιων ιστοριών της Ντίσνεϊ.

Ποια ήταν λοιπόν η Κρουέλα στα νιάτα της; Αν θέλει κάποιος να το φανταστεί αρκεί να δει το τρέιλερ της «Cruella», με την «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου, Έμμα Στόουν, να μετατρέπεται σε ένα σκοτεινό πλάσμα, με smoky eyes και έντονα χείλη γεννημένο σε μια κολασμένη εποχή του Λονδίνου, με την κληρονομιά των βικτωριανών μυστηρίων και εγκλημάτων και την επαναστατικότητα της πανκ που κατακυρίευε με ασύλληπτη ταχύτητα κάθε δημιουργικό μυαλό.

Η νεαρή Εστέλα ντε Βιλ, με όνομα δανεισμένο από τον Δράκουλα του Μπραμ Στόκερ που κυκλοφορούσε με τα μαύρα γυαλιά του στο Λονδίνο με το επίθετο “De Ville”, νεαρή σχεδιάστρια μόδας, με εμμονή στα δέρματα από σκύλους Δαλματίας, αναλαμβάνει δράση, ξεκινά το συναρπαστικό ταξίδι της που φτάνει στην απόλυτη παρανομία και το έγκλημα, με εκείνη να γίνεται η αδίστακτη, αιώνια τρομακτική και θηριώδης «Cruella».

Λίγο υπομονή ακόμα μέχρι τις 28 Μαΐου που η ταινία θα βγει στις αίθουσες για να απολαύσετε την Έμμα Στόουν σε μια ακόμα κινηματογραφική της μεταμόρφωση με την Έμμα Τόμσον, τον Γουόλτερ Χάουσερ και τον Τζόελ Φράι στην ταινία που σκηνοθέτησε η Γκρέγκ Γκιλέσπι.

Emma Stone is a young Cruella de Vil in Disney's "101 Dalmatians" prequel movie #Cruella , directed by "I, Tonya" helmer Craig Gillespie and co-written by "The Favourite" scribe Tony McNamara. Watch the trailer: https://t.co/NVc1CqEEAk pic.twitter.com/6Z5XfhtnTU

«Γεια σου, Σκληρέ (Cruel) Κόσμε» έγραψε χθες η Disney σε ανάρτηση της στο twitter προϊδεάζοντας για τρέιλερ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3