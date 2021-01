Η Ίμα Σουμάκ επιστρέφει καθώς δισκογραφική εταιρεία με έδρα την Μαδρίτη, επανακυκλοφορεί άλμπουμ της Περουβιανής τραγουδίστριας (το ισχυριζόταν η ίδια, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται περί περσόνας που κατασκευάστηκε στο Los Angeles).

Πρόκειται για την πρώτη σειρά από επανεκδόσεις της εταιρείας με στόχο να επισημάνει την προσφορά τραγουδιστριών από τη Λατινική Αμερική.

Λίγοι τραγουδιστές εξάλλου σε ολόκληρο τον κόσμο μπορούν να υπερηφανεύονται ότι μπόρεσαν να τραγουδήσουν σε πέντε οκτάβες. Ακόμη λιγότεροι μπορούν να ισχυριστούν ότι κατάγονταν από τον τελευταίο αυτοκράτορα των Ίνκας και εκπαιδεύτηκαν στο τραγούδι από τα «πλάσματα του δάσους».

Και ελάχιστοι ακόμα εμφανίστηκαν σε μια ταινία του Charlton Heston που βοήθησε να γεννηθεί η ιδέα του Ιντιάνα Τζόουνς, περιόδευσαν στην ΕΣΣΔ, κέρδισαν ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και έγιναν σύμβολο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Σήμερα, σχεδόν 100 χρόνια μετά τη γέννησή της, η Yma Sumac και η μοναδική φωνή της βρίσκονται στα πρόθυρα αναβίωσης χάρη στη δισκογραφική εταιρεία που εδρεύει στη Μαδρίτη, η οποία ελπίζει να εισαγάγει νέες γενιές ακροατών σε μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του γυναικείου τραγουδιού, του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα.

Mερικοί ισχυρίζονται ότι η καταγωγή της από το Περού είναι ένα μύθευμα, το οποίο την βοήθησε να χτίσει καριέρα στο διψασμένο για εξωτισμό αμερικανικό κοινό.

Το άλμπουμ της Σουμάκ του 1952, Legend of the Sun Virgin, θα είναι το πρώτο που θα κυκλοφόρησε από την Ellas Rugen (They Roar) Records, η οποία ιδρύθηκε από τον Jalo Nuñez del Prado, έναν παραγωγό μουσικής του Περού που ζει στη Μαδρίτη.

Ο Nuñez del Prado, 34 ετών, γνώρισε για πρώτη φορά τη μουσική της Σουμάκ ενώ βρισκόταν σε παζάρι στη Λίμα ως έφηβος. Όταν μεγάλωσε, συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για ένα διεθνές «φαινόμενο πρωτοπορίας» και γοητεύτηκε από την ιστορία της.

Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό της, γεννήθηκε ως Zoila Emperatriz Chávarri Castillo στο Περού το 1922. Πήρε το καλλιτεχνικό της όνομα από τη λέξη Quechua, που σημαίνει «πόσο όμορφο».

Μαζί με τον σύζυγό της, ατζέντη και συνθέτη, Moisés Vivanco, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο γοητευτικό, δραματικό και πλούσιο μουσικό είδος, γνωστό ως Exotica, το οποίο άνθισε τη δεκαετία του 1950.

Η εξαιρετική φωνή της Σουμάκ, η εντυπωσιακή εμφάνιση και η προσεκτικά δοσμένη κληρονομιά της - ισχυρίστηκε ότι ήταν απόγονος της Atahualpa, του αυτοκράτορα των Ίνκας που εκτελέστηκε το 1533 - έδωσε ώθηση στην διεθνή της καριέρα.

Αυτή και η Vivanco περιόδευσαν σε όλο τον κόσμο στις δεκαετίες του 1950 και 1960. Η Σουμάκ εμφανίστηκε στην ταινία Secret of the Incas του 1954, στην οποία ο Charlton Heston υποδύθηκε έναν κυνηγό θησαυρού που φορά ένα καφέ δερμάτινο μπουφάν και ένα χαρακτηριστικό, καπέλο φεντόρα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Nuñez del Prado, ενώ η Sumac και ο Vivanco βρήκαν τον τρόπο να εξάγουν το όραμά τους για το Περού στον κόσμο, το έργο τους δεν γινόταν πάντα αποδεκτό από ορισμένους πνευματικούς κύκλους στην πατρίδα τους. Η ίδια θεωρήθηκε ακόμα και χυδαία εικόνα ενός πλούσιου πολιτισμού των αυτόχθονων του Περού.

«Η Ίμα είχε πάντα αυτή τη μικρή μάχη με το Περού και δεν τιμήθηκε από τη χώρα της πριν από το 2006 - παρόλο που βοήθησε στη μυθολογία και τον πολιτισμό του Περού. Ήταν πρωτοπόρος για τη διάδοση του λατινοαμερικάνικου πολιτισμού σε όλο τον κόσμο από τα τέλη της δεκαετίας του 1940. Εκείνη έβαλε το πρώτο λιθαράκι».

Αφού χώρισε με τον Vivanco, έκανε ένα ροκ άλμπουμ το 1971, έγινε αγαπημένη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας του Σαν Φρανσίσκο και άρχισε να αποσύρεται στη δεκαετία του 1980 και του 1990. Πέθανε από καρκίνο στο Λος Άντζελες το 2008.

Δώδεκα χρόνια πριν από το θάνατό της, μια εφημερίδα των ΗΠΑ περιέγραψε το έργο της ως «ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική, σε σενάριο της Disney και σκηνοθεσία του Νταλί».

Η Carmen McEvoy, που διδάσκει ιστορία της Λατινικής Αμερικής στο Πανεπιστήμιο του South-Sewanee και έχει περάσει τα τελευταία χρόνια γράφοντας μια βιογραφία του ζεύγους Σουμάκ - Vivanco, προσφέρει μια ελαφρώς πιο εκλεπτυσμένη άποψη.

«Το όραμα του Περού που έφεραν στον κόσμο δεν ήταν, όπως πιστεύουν πολλοί, αυτό που έγινε στο Χόλιγουντ. Ενώ είναι αλήθεια ότι έφτασαν στο Χόλιγουντ στο αποκορύφωμα της τάσης του Exotica, και οι δύο ήταν κομιστές ενός απίστευτα πλούσιου πολιτιστικού κεφαλαίου που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών και βασίστηκε σε μια εκ νέου ανάγνωση και εκτίμηση του περουβιανού αυτόχθονου πολιτισμού» υποστηρίζει.

Για τον Nuñez del Prado η επανακυκλοφορία του έργου της αφορά την αποκατάσταση μιας συνεχιζόμενης πολιτιστικής ανισορροπίας.

Ο τελικός στόχος, προσθέτει ο Nuñez del Prado, είναι να βγάλουμε δίσκους από τουλάχιστον τρεις γυναίκες καλλιτέχνιδες από κάθε χώρα της Λατινικής Αμερικής.

