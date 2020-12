O Andrew Lloyd Webber ανακοίνωσε τις ημερομηνίες που τα σημαντικότερα θέατρά του θα ανοίξουν ξανά.

Ο συνθέτης δήλωσε «ιδιαίτερα αισιόδοξος» για την επιστροφή των θεατών μετά την κυκλοφορία του εμβολίου κατά του κορωνοϊού και αποκάλυψε πως τα περισσότερα από τα θέατρά του θα ανοίξουν ξανά στις αρχές του ερχόμενου καλοκαιριού, περισσότερο από έναν χρόνο μετά το κλείσιμό τους λόγω της πανδημίας.

Ο ίδιος ανέφερε πως εργάστηκε ασταμάτητα όλη τη χρονιά για την επιστροφή στο θέατρο και εξέφρασε τη σιγουριά του για τις ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν.

Αναλυτικότερα, η πρεμιέρα του νέου μιούζικαλ Cinderella θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου στο Gillian Lynne Theatre στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου.

.@OfficialALW and Cameron Mackintosh are delighted to announce the opening of THE PHANTOM OF THE OPERA at its home, Her Majesty’s Theatre in London from early June 2021. Tickets are on sale from 2pm. For more info: https://t.co/qTeLRvIygi. Details to follow... pic.twitter.com/hPkhA0WTJT