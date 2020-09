Τις πύλες του άνοιξε για το κοινό, στο Alice Springs Desert Park της Κεντρικής Αυστραλίας, το Parrtjima Festival, αφιερωμένο στην τέχνη των Αβορίγινων, των αυτοχθόνων της ηπείρου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές στο Parrtjima το παλιό συναντά το νέο. Αποτελεί «το μοναδικό αυθεντικό φεστιβάλ αυτοχθόνων» όπου ο παλαιότερος συνεχής πολιτισμός στη γη παρουσιάζεται μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας σε ένα φυσικό καμβά 300 εκατομμυρίων ετών στα MacDonnell Ranges.

Από την τελετή έναρξης.

Ο χώρος για τα παιδιά, εμπνευσμένος από το πουλί Εμού.

Φορώντας ένα t-shirt σε σχέδιο του Donovan Daniels για τη διαφήμιση του φεστιβάλ.

Επισκέπτης σε έργο της Alison Multa.

Κάθε χρόνο, στο φεστιβάλ, παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι καλλιτέχνες εξελίσσονται και πειραματίζονται με διαφορετικά στυλ και υλικά, ενώ παραμένουν πιστοί στην κουλτούρα τους.

Περπατώντας στον πεζόδρομο Todd Mall του Alice Springs κατά τη διάρκεια έκθεσης.

Το έργο Emu Laying Eggs at Night του Lachlan Dodds-Watson.

Η εγκατάσταση The Ebb and Flow of Sky and Country στο MacDonnell Ranges.

Συναυλία της Patsy Coleman.

Η διοργάνωση, καλεί τους επισκέπτες να βιώσουν το Parrtjima και να παρακολουθήσουν την έρημο να ζωντανεύει με σύγχρονα έργα τέχνης, παραστάσεις, διαδραστικά εργαστήρια, μουσική, ταινίες και ομιλίες.

Μια επισκέπτρια θαυμάζει έργο της Αβοριγινής Benita Cavanagh.

Θαυμάζοντας το έργο Emu Laying Eggs at Night.

Παιδιά παίζουν στο Children's Discovery Area.

Έργο της Rachel Wallace.

Φέτος, εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού, όλοι οι συμμετέχοντες έπρεπε να δηλώσουν πως θα παρακολουθήσουν το φεστιβάλ, ενώ μειώθηκαν οι νυχτερινές δραστηριότητες.

Επισκέπτες σε έργο της Benita Cavanagh.

Το MacDonnell Ranges έχοντας φωτιστεί

Με πληροφορίες από Guardian

Φωτογραφίες: Parrtjima