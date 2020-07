Οι Eva Longoria, Zendaya και Awkwafina είναι ανάμεσα στους διάσημους του Χόλιγουντ που προσκλήθηκαν να συμμετέχουν φέτος στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, ενώ το σώμα ψηφοφόρων των Όσκαρ συνεχίζει την στροφή προς την διαφορετικότητα.

Η Ακαδημία ανακοίνωσε πως προσκάλεσε 819 νέα μέλη, ανάμεσά τους οι Cynthia Erivo, John David Washington και Constance Wu. Η νέα «τάξη» καλεσμένων αποτελείται κατά 36% από άτομα διαφορετικού χρώματος και κατά 45% από γυναίκες. Εκείνοι που θα αποδεχθούν την πρόσκληση θα έχουν προνόμια ψήφου στα φετινά Όσκαρ.

Η τεράστια λίστα του 2020 έρχεται σε μια εποχή που τα Όσκαρ αποφάσισαν να απαντήσουν στο κάλεσμα για περισσότερη διαφορετικότητα στο Χόλιγουντ. Νωρίτερα μες στο μήνα, η Ακαδημία ανακοίνωσε πως θα επεκτείνει μόνιμα την κατηγορία Best Picture σε 10 ταινίες, ελπίζοντας σε περισσότερα «εναλλακτικά» φιλμ θα λάβουν υποψηφιότητες.

«Νιώθω κατενθουσιασμένη που αποτελώ νέο μέλος της Ακαδημίας με τόσα πολλά υπέροχα μυαλά. Παρόλο που υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει, είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Προχωράμε!», σχολίασε η Lulu Wang, σκηνοθέτης του «The Farewell».

Η 93η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου 2021, δυο μήνες μετά τον αρχικό προγραμματισμό της λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού στην βιομηχανία του κινηματογράφου.

Very excited to be a new member of @TheAcademy with so many brilliant minds. Though there is still much work to be done, this class looks more like an actual jury of our PEERS than ever before, so that's a step in the right direction. Onwards! https://t.co/HnDtbneW0K