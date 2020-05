Η Αργυρώ Χιώτη και η ομάδα Vasistas δημιούργησαν μια νέα παράσταση με τίτλο «No man is an island entire of itself» η οποία θα παρουσιαστεί σε δύο εκδοχές: live στις οθόνες μας και αργότερα στον φυσικό χώρο του ΕΜΣΤ. Στις 22, 23 & 24 Μαΐου η παράσταση-performance θα προβληθεί live διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας emst.gr, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020 ενώ στα τέλη Ιουνίου θα παρουσιαστεί στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) ως live-art έργο.

Το «No man is an island entire of itself» (Μτφρ: “Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος ένα ολόκληρο νησί”), η νέα πρόταση της Αργυρώς Χιώτη και της ομάδας Vasistas είναι ένα έργο-πρόσκληση σε μια νοερή περιήγηση και μια φαντασιακή διέγερση.

Η πρώτη εκδοχή θα παρουσιαστεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του μουσείου στις 22, 23 και 24 Μαΐου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020. Μια ζωντανή παράσταση, μια αχαρτογράφητη θεατρική εμπειρία που αντλεί υλικά από τον ψηφιακό κόσμο, με τους ιδιαίτερους κανόνες και την ανοίκεια εμπειρία «σκηνής» και αφήγησης που αυτός δημιουργεί.

Η δεύτερη εκδοχή ως live-art έργο με παρόντα τα σώματα των ερμηνευτών, θα φιλοξενηθεί στα τέλη Ιουνίου στον φυσικό του πλέον χώρο, στο κτήριο του μουσείου, και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, ως μια από τις πρώτες δράσεις της πολυαναμενόμενης επανεκκίνησής του.

Το έργο

Πέντε δωμάτια. Μια περιπλάνηση. Στη διαδικτυακή παρουσίαση, πέντε ηθοποιοί, καθένας στον χώρο του, επικοινωνούν μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι θεατές μπροστά στις οθόνες τους καθοδηγούνται από μια γυναικεία φωνή, ακολουθώντας εντολές και προτροπές στα ακουστικά τους.

Προχωρούν όλο και βαθύτερα στη νοερή τους περιήγηση σε μια σειρά από παράδοξα ονειρικά δωμάτια, στα οποία συναντούν έναν κάθε φορά κάτοικο. Μέσα από τις ποιητικές συναντήσεις με τους πέντε αυτούς ανθρώπους, μέσα από την πορεία τους από δωμάτιο σε δωμάτιο, καλούνται να βιώσουν μια προσωπική διαλογιστική εμπειρία.

Με το φως να δημιουργεί περιβάλλοντα και αρχιτεκτονική, με έντονη χρήση οπτικοακουστικών ερεθισμάτων, με λόγο έντονα ποιητικό, συνθέσεις από λογοτεχνικά αποσπάσματα και κείμενα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του έργου, οι θεατές παρακολουθούν την πραγματικότητα να διαστρεβλώνεται και την προσωπική τους αντίληψη να διευρύνεται. Καθένας απ’ αυτούς θα βιώσει μόνος την πορεία προς τη δική του ουτοπία.

Σκηνοθετικό σημείωμα

“Τον περασμένο Μάρτιο ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω σε μια καινούργια παράσταση για την απομόνωση και τη ζωή σε έναν ενδόμυχο κόσμο. Μια βιωματική εγκατάσταση-performance για ολιγάριθμους κάθε φορά θεατές, σε έναν μη θεατρικό χώρο. Στις αρχές των προβών, τα ραγδαία γεγονότα μας οδήγησαν σε μια πραγματική απομόνωση. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε χωρίς παύση τη δουλειά, κλεισμένοι στα σπίτια μας, με ραντεβού κάθε μέρα μπροστά στις οθόνες των υπολογιστών μας.

Χτίσαμε με αυτόν τον τρόπο ένα έργο-περιπλάνηση, που λειτουργεί ως μια προσωπική διαλογιστική διαδρομή. Ένα τραγούδι που οδηγεί σε μια νοερή διαφυγή και επανασύνδεση έξω από τα όρια του φυσικού περιορισμού.

Δεν θεωρούμε ότι η ψηφιακή παράσταση μπορεί να συγκριθεί ή να αντικαταστήσει το ζωντανό θέαμα με την άμεση επικοινωνία ηθοποιών και θεατών. Μπορεί, όμως, να προτείνει μια άλλη ξεχωριστή παραστασιακή εμπειρία, που θα συνομιλήσει μετέπειτα με την παρουσίαση του έργου στον φυσικό του χώρο. Προσκαλούμε τους θεατές να παρακολουθήσουν τώρα την ψηφιακή παράσταση και κατόπιν την παράσταση στον χώρο του ΕΜΣΤ. Η σύγκριση των δυο εμπειριών πιστεύουμε ότι αξίζει να καταγραφεί.”



Σκηνοθεσία: Αργυρώ Χιώτη

Δραματουργία: Ευθύμης Θέου, Αργυρώ Χιώτη

Μουσική-Σχεδιασμός ήχου: Jan Van de Engel

Επιμέλεια βίντεο-εικαστικός συνεργάτης-φωτογραφίες: Μπάμπης Μακρίδης

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Κώτσου

Οργάνωση παραγωγής: Στέφανος Σκουλικάρης

Τεχνική υποστήριξη: Μάνος Μελλισώτης - AVolution AUDIOVISUAL

Παραγωγή: VASISTAS theatre group

Ερμηνεύουν: Ειρήνη Κουμπαρούλη, Έκτορας Λιάτσος, Ρίτα Λυτού, Κώστας Σεβδαλής, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη

No man is an island entire of itself

Online ζωντανή παράσταση-performance

22-23-24 Μαΐου, μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΜΣΤ https://www.emst.gr/

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 60 λεπτά

Τιμή εισιτηρίου: 6€

Σημείωση: Οι θεατές καλούνται να αγοράσουν το εισιτήριό τους ακολουθώντας τον σύνδεσμο της Viva. Την ημέρα της παράστασης θα τους αποσταλεί e-mail με το link που θα χρησιμοποιήσουν, για να την παρακολουθήσουν.



Σε περίπτωση τεχνικού κωλύματος: [email protected].

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.emst.gr/

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/online/no-man-is-an-island-entire-of-itself/