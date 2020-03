Με σύνδεση μέσω Διαδικτύου, η νέα Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, Κατερίνα Ευαγγελάτου, ανακοίνωσε σήμερα το φετινό πρόγραμμα στην αρχική του σύλληψη, ευχόμενη οι συνθήκες να επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί το μέγιστο δυνατό του μέρος.

Σχεδόν 1.400 καλλιτέχνες. Δημιουργοί από περισσότερες από 30 χώρες. Περίπου 70 εκδηλώσεις, 40 πρεμιέρες και πολυαναμενόμενες νέες παραγωγές. Άνοιγμα στην ερευνητική προσέγγιση, στις σύγχρονες αναγνώσεις, συναυλίες με κορυφαίους μουσικούς, παραστάσεις που φέρουν την υπογραφή της αφρόκρεμας των Ευρωπαίων σκηνοθετών, αναζήτηση σε νέα είδη και δραματουργικές φόρμες, πρωτότυπες δράσεις και προσθήκη ευφάνταστων ενοτήτων. Από οθόνης, στην άδεια Πειραιώς, με ένα μήνυμα που μόλις ολοκληρώθηκε, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του φεστιβάλ Κατερίνα Ευαγγελάτου εξήγησε –στο μέτρο του δυνατού– τι πρόκειται να συμβεί φέτος με το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, επιμένοντας όχι τόσο στα ονόματα (που είναι ξεχωριστά) αλλά στην προσπάθεια που γίνεται να σταθεί όρθιος ο θεσμός και να πραγματοποιηθεί με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

«Τις τελευταίες εβδομάδες η ανθρωπότητα διανύει μια πολύ κρίσιμη περίοδο, αγωνίζεται να επιβιώσει από την πανδημία, μετρώντας ήδη χιλιάδες θύματα. Η πραγματικότητα, όπως την ξέραμε, άλλαξε για όλους μας. Πέρασαν σχεδόν τρεις εβδομάδες από το κλείσιμο των θεάτρων και όλων των χώρων πολιτισμού και, μέρα με τη μέρα, αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο πόσο αναγκαία είναι η επαφή με τη ζωντανή Τέχνη στη ζωή μας. Τα θέατρα είναι εστίες, είναι χώροι στοχασμού, ψυχαγωγίας, είναι οίκοι στους οποίους προσερχόμαστε ομαδικά, κοινό και καλλιτέχνες, προσδοκώντας κάτι που η αληθινή ζωή δεν μπορεί να μας προσφέρει. Σκέφτεται κανείς πώς θα είναι άραγε η κοινωνία μας μετά από αυτή την κρίση και πόσο πολύτιμη θα είναι η καλλιτεχνική της αντανάκλαση μέσα από την οξυδέρκεια και την ευαισθησία των δημιουργών. Η παρουσία ενός διεθνούς Φεστιβάλ θα είναι, περισσότερο από ποτέ, ανάγκη μας αλλά και υποχρέωσή μας», ανέφερε η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του φεστιβάλ, Κατερίνα Ευαγγελάτου.

Μην παραβλέπουμε πως, ανεξάρτητα από την πορεία της επιδημίας στην χώρα μας, οι αφίξεις των ξένων σχημάτων, θιάσων και οργανισμών εξαρτώνται από την κατάσταση που επικρατεί σε χώρες που προς το παρόν πλήττονται σφόδρα.

Από μέρες είχε ξεκαθαριστεί πως το Φεστιβάλ θα ανακοίνωνε διαδικτυακά το πρόγραμμά του για το καλοκαίρι του 2020, στην αρχική του σύλληψη, από σεβασμό σε όλη την ομάδα που εργάστηκε γι' αυτό και στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Και πράγματι, πριν από λίγο, εξηγώντας πώς έχουν τα πράγματα η Κ. Ευαγγελάτου ξεκαθάρισε πως όλοι εργάζονται εντατικά και είναι σε επιφυλακή ώστε να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση του προγράμματος, στον βαθμό που θα είναι εφικτό. Όλα, λοιπόν, συνηγορούν στο ότι πάμε για ένα φεστιβάλ που θα εκτείνεται ίσως και ως το φθινόπωρο, που θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις φετινές του εκδηλώσεις και που η αβεβαιότητα –κακά τα ψέματα– θα το κρατά όμηρο ως την τελευταία στιγμή.



Εξού και ημερομηνίες των παραστάσεων δεν ανακοινώθηκαν. «Αντιλαμβανόμαστε πως το Φεστιβάλ φέτος δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί ακριβώς όπως το σχεδιάζαμε τόσον καιρό. Έχουμε, όμως, την ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας: Είμαστε εδώ και εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να επανασχεδιάσουμε το Φεστιβάλ, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε με ασφάλεια για όλους, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Εξετάζουμε διαφορετικές εκδοχές για τις ημερομηνίες πραγματοποίησης της φετινής διοργάνωσης, με την αμέριστη υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και με την προσωπική φροντίδα της υπουργού Πολιτισμού, κυρίας Μενδώνη, και του γενικού γραμματέα, κυρίου Γιατρομανωλάκη. Προτεραιότητά μας είναι η υγεία και η ασφάλεια του κοινού, των δημιουργών και όλης της ομάδας του Φεστιβάλ. Ελπίζουμε ότι σύντομα οι καλλιτέχνες θα μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις πρόβες τους και οι χώροι μας θα ανοίξουν για να σας υποδεχτούν. Άλλωστε, η εικόνα ενός έρημου θεάτρου αντικατοπτρίζει για εμάς μια κατάσταση πνευματικής ξηρασίας, που δεν ταιριάζει στον εορταστικό μας χαρακτήρα. Και φέτος το Φεστιβάλ θα ήθελε να εορτάσει τα 65 του χρόνια με μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες».

Κανείς, λοιπόν, δεν ξέρει τι από όλα αυτά, που τόσο φιλόδοξα αλλά και τόσο μακρινά ηχούν στα αυτιά ανθρώπων σε καραντίνα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Μην παραβλέπουμε πως, ανεξάρτητα από την πορεία της επιδημίας στην χώρα μας, οι αφίξεις των ξένων σχημάτων, θιάσων και οργανισμών εξαρτώνται από την κατάσταση που επικρατεί σε χώρες που προς το παρόν πλήττονται σφόδρα. Ας ονειρευτούμε το καλοκαίρι μας κι ας αντλήσουμε ελπίδα από τις ανακοινώσεις που είναι λαμπερές και ίσως ό,τι πιο αισιόδοξο ακούσαμε τελευταία:

Η Εθνική Λυρική Σκηνή που παραδοσιακά ανοίγει το Ηρώδειο στο Φεστιβάλ «κατεβαίνει» φέτος στο ρωμαϊκό θέατρο με Ριγκολέττο και Τόσκα, ενώ, στον ίδιο χώρο (όπου φαίνεται να ενισχύεται έντονα η σύγχρονη μουσική) περιμένουμε: τη βέλγικη υπερομάδα των C de la B και του Αλέν Πλατέλ να παρουσιάσουν την εκρηκτική παράσταση C(H)ŒURS 2020, υπό τους ήχους του Βέρντι και του Βάγκνερ, μέγιστους τζαζίστες όπως ο Γουίντον Μαρσάλι, την τζαζ τετράδα των Τζόσουα Ρέντμαν-Μπραντ Μέλνταου-Κρίστιαν ΜακΜπράιντ-Μπράιν Μπλέιν, έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους συνθέτες της τελευταίας εικοσαετίας, τον Μαξ Ρίχτερ, αλλά και ιστορικά σύνολα όπως η Κρατική Ορχήστρα της Δρέσδης ή η κορυφαία στον κόσμο Orchestre Révolutionnaire et Romantique που γιορτάζει τα 30 χρόνια, φιλοδοξώντας να ερμηνεύσει στο Ηρώδειο όλες τις συμφωνίες του Μπετόβεν.



Το βαρύ πυροβολικό του ευρωπαϊκού θεάτρου, όμως, αναμένεται στην Πειραιώς, στην οποία εγκαθιδρύεται από φέτος και η ενότητα «Πρόλογος», στο πλαίσιο της οποίας, μισή ώρα πριν από τις πρεμιέρες, θεατρολόγοι και ειδικοί του χορού θα μας ξεναγούν στο σύμπαν κάθε παράστασης.

Κιρίλ Σερεμπρένικοφ.



Το τρομερό παιδί της σύγχρονης σκηνοθεσίας και πρόσωπο μισητό για το ρωσικό καθεστώς, Κιρίλ Σερεμπρένικοφ, διασκευάζει στην πρώτη εμφάνισή του στην Ελλάδα τις Νεκρές ψυχές του Νικολάι Γκόγκολ, μια βιτριολική, επικών διαστάσεων τοιχογραφία της ρωσικής κοινωνίας.



Ο πολυαγαπημένος του ελληνικού κοινού Γερμανός σκηνοθέτης Τόμας Οστερμάγερ επανέρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών με την Ιστορία της βίας (βασισμένη στο μυθιστόρημα του Εντουάρ Λουί) που σόκαρε, ενθουσίασε και συζητήθηκε πολύ στην παγκόσμια περιοδεία της. Γνώριμη κι αγαπημένη και η χορογράφος Μαγκί Μαρέν θα στήσει στην Πειραιώς ένα εντυπωσιακό σκηνικό, που παραπέμπει σε μοντέρνο εταιρικό γραφείο κι αναθεωρεί το σύστημα των επιθυμιών μας.

Με κεντρικό θεματικό άξονα την ομηρική επιστροφή στην πατρίδα, ο διακεκριμένος Πολωνός σκηνοθέτης Κριστόφ Βαρλικόφσκι δημιουργεί μια νέα θεατρική παράσταση, βασισμένη στο βιβλίο Chasing the King of Hearts της Hanna Krall και αφηγείται την Οδύσσεια μιας γυναίκας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ, ο παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτης Κορνέλ Μούντρουτσο έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών με τη νέα του παράσταση Κομμάτια μιας γυναίκας.



Οι Rimini Protokoll επιστρέφουν στο Φεστιβάλ Αθηνών, ακριβώς δέκα χρόνια μετά τον Προμηθέα στην Αθήνα για να συνεργαστούν εκ νέου με «ειδικούς της καθημερινότητας» σε ένα project εμπνευσμένο από τη μεταμόρφωση της Πλατείας Θεάτρου.

Τέλος, το φετινό πρόγραμμα της Πειραιώς 260 ολοκληρώνεται με μια μεγάλη έκπληξη! Η Χίλντουρ Γκουδναντότιρ, που πρόσφατα τιμήθηκε για τη μουσική της στο Τζόκερ του Τοντ Φίλιπς (βραβείο Όσκαρ, βραβείο BAFTA, Critics' Choice Movie Award, Χρυσή Σφαίρα) κι η οποία έδωσε το δικό της, καθοριστικό στίγμα στην επιτυχία του πολυβραβευμένου Chernobyl του HBO, θα παρουσιάσει ζωντανά τη μουσική της σειράς.

Ομάδα Χορού Ζήτα

Στην Πειραιώς, όμως, συγκεντρώνονται και κορυφαίες, εγχώριες δυνάμεις:



Ο Βασίλης Παπαβασιλείου μας καλεί ν' ανακαλύψουμε τη μυσταγωγία του απόλυτου παιχνιδιού και τη χαρά του καθαρού θεάτρου με τον Αμφιτρύωνα του Πλαύτου.



Ο Νίκος Καραθάνος σκηνοθετεί το Κουκλόσπιτο του Ίψεν μετατρέποντας τον σκηνικό χώρο σε ραδιοφωνικό στούντιο με τους ηθοποιούς (Χρήστος Λούλης, Άγγελος Παπαδημητρίου, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Ελένη Κοκκίδου, κ.ά) να ερμηνεύουν τους ρόλους σαν το έργο να εκπέμπεται από ραδιοφωνικό σταθμό.



Ο Έκτορας Λυγίζος ανεβάζει Το σχολείο των γυναικών του Μολιέρου με όχημα την ευρηματική μετάφραση της Χρύσας Προκοπάκη σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο.

Όσο για την Επίδαυρο, εκεί, σύμφωνα με την Κατερίνα Ευαγγελάτου, οι διεθνείς συμπαραγωγές των επόμενων ετών χτίζονται ήδη ώστε να αποδώσουν καρπούς τα επόμενα χρόνια, καθώς στο στόχαστρο είναι το Αρχαίο Δράμα, τα αρχαία κείμενα και η σύγχρονη σκηνική τους ανάγνωση.

Μεταξύ άλλων, φέτος, ο Γιάννης Κακλέας επιστρέφει στην Επίδαυρο, καταθέτοντας την πρώτη του σκηνοθεσία σε αρχαία ελληνική τραγωδία με τον Ορέστη του Ευριπίδη.



Στη δεύτερη εμφάνισή του στην Επίδαυρο, ο Άρης Μπινιάρης συνεχίζει την έρευνα πάνω στην αρχαία τραγωδία, με όχημα τη μουσική, ετοιμάζοντας έναν Προμηθέα Δεσμώτη, σε ένα παλλόμενο και ζωντανό ηχητικό περιβάλλον.



Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος δοκιμάζεται για πρώτη φορά σε σκηνοθεσία μεγάλης κλίμακας με τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, ενώ ο Δημήτρης Λιγνάδης αναμετριέται με τους Πέρσες του Αισχύλου (Εθνικό Θέατρο).



Ο Γιώργος Νανούρης για την πρώτη σκηνοθεσία του στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου (Ιφιγένεια η εν Ταύροις του Ευριπίδη) δημιουργεί έναν θίασο αποτελούμενο από μια νέα γενιά καλών ηθοποιών (Λένα Παπαληγούρα, Μιχάλης Σαράντης, Έκτορας Λιάτσος, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης) αλλά και τη Χαρούλα Αλεξίου!



Ενώ, στην πολυαναμενόμενη επιστροφή του στο Φεστιβάλ και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό το σπάνιο έργο Ιχνευτές του Σοφοκλή, «ένα ασύλληπτο κείμενο/ μνημείο», όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος.

Όλο το μήνυμα της Κατερίνας Ευαγγελάτου με την ανακοίνωση του φετινού προγράμματος

Αναλυτικά:

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

OPERA BALLET VLAANDEREN - LES BALLETS C DE LA B - ALAIN PLATEL - ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ - MARC PIOLLET / C(H)ŒURS 2020 69

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - Ριγολέττος, σε σκηνοθεσία ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ, μουσική διεύθυνση PHILIPPE AUGUIN

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ -Τόσκα, σε σκηνοθεσία HUGO DE ANA, μουσική διεύθυνση PIER GIORGIO MORANDI

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΤΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ - LAURENCE DALE - Η Ιταλίδα στο Αλγέρι

ORCHESTRE RÉVOLUTIONNAIRE ET ROMANTIQUE - MONTEVERDI CHOIR



SIR JOHN ELIOT GARDINER



BEETHOVEN 250 - SYMPHONY CYCLE

STAATSKAPELLE DRESDEN - MYUNG-WHUN CHUNG - EMANUEL AX / Έργα Μπετόβεν, Μπραμς

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ - CHRISTOPH ESCHENBACH - ΝΤΑΝΙΛ ΤΡΙΦΟΝΟΦ / Έργα Θεοδωράκη, Μπετόβεν, Τσαϊκόφσκι

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΖΩΗ ΤΣΟΚΑΝΟΥ - DANIEL LOZAKOVICH / Έργα Θεοδωράκη, Τσαϊκόφσκι, Προκόφιεφ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ & ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΤ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής / Έργα Ντβόρζακ, Μπιζέ, Βάγκνερ, Μποροντίν, Πουτσίνι, Βέρντι

JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA - WYNTON MARSALIS

JOSHUA REDMAN - BRAD MEHLDAU - CHRISTIAN MCBRIDE - BRIAN BLADE / A Moodswing Reunion

JAN GARBAREK featuring TRILOK GURTU

MAX RICHTER

NILS FRAHM

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ - Τους προβολείς στήσε

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ - ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ- Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων

ΜΟΝΙΚΑ - Κάτι ανθίζει στο Ηρώδειο

EL SISTEMA GREECE - BLEND MISHKIN - World A Music: The routes of our roots

ΟΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΙΑ - Η κασέτα του '80: η άλλη πλευρά

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Αμφιτρύων

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ- Το κουκλόσπιτο

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ- Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ' ένα γλάρο να πετάει

ΕΚΤΟΡΑΣ ΛΥΓΙΖΟΣ- Το σχολείο των γυναικών

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΙΝΙΚΟΡΗΣ -Thank God It's Monday at the Cherry Orchard

RIMINI PROTOKOLL, KOSTIS STAFYLAKIS & guests - Oι γκουρού της Πλατείας Θεάτρου

ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΤΟΝΑΛ - ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑΘΑΚΗ - Το δάσος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ - ΣΟΦΙΑ ΧΙΛΛ - Κλυταιμνήστρα, μουσική δωματίου για ένα όργανο

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ- Η χρονιά με τα 13 φεγγάρια

ΟΜΑΔΑ SUM - LATINITAS NOSTRA - Danke /Ευχαριστώ

VENTUS ENSEMBLE -ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΕΝΙΑΔΗΣ, SOFIA SIMITZIS, GERHILD STEINBUCH - The Soccer Opera /Όπερα ποδοσφαίρου

SCHAUBÜHNE - THOMAS OSTERMEIER - Ιστορία της βίας

GOGOL CENTER -ΚΙΡΙΛ ΣΕΡΕΜΠΡΕΝΙΚΟΦ - Νεκρές ψυχές

NOWY TEATR - KRZYSZTOF WARLIKOWSKI - Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλιγουντ

MÜNCHNER KAMMERSPIELE - CHRISTOPHER RÜPING - Dionysos Stadt / Η πόλη του Διονύσου

TR-WARSZAWA - KORNÉL MUNDRUCZÓ - Κομμάτια μιας γυναίκας

TEATRO LA RE-SENTIDA - MARCO LAYERA - Paisajes para no colorear / Τοπία χωρίς χρώμα

ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ ΖΗΤΑ - ΙΡΙΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ - A Dance as a Dance

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ - Mouth

ΔΑΝΑΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - Free at Last

ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ - 9.25

MAGUY MARIN - Ligne de crête / Στην κόψη του ξυραφιού

LA VERONAL - MARCOS MORAU - Pasionaria

ALEXANDRA WAIERSTALL - ANNNA³. The Worlds of Infinite Shifts / ANNNA³.Οι κόσμοι των αέναων μετατοπίσεων

LIA RODRIGUES- Fúria / Μανία

L-E-V - SHARON EYAL - GAI BEHAR - Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart / Κεφάλαιο 3: Το βάναυσο ταξίδι της καρδιάς

KOEN AUGUSTIJNEN & ROSALBA TORRES GUERRERO / SIAMESE SIE - Lamenta / Μοιρολόγια

DYPTIK - D-Construction /Aπο-δόμηση

ATHENS FESTIVAL URBAN DANCE CONTEST - Breakdance Battle -All Style Battle

HILDUR GUÐNADÓTTIR με τους CHRIS WATSON και SAM SLATER - Chernobyl Live

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΛΕΑΣ - Ορέστης

CEZARIS GRAUŽINIS - Φιλοκτήτης

ΑΡΗΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ - Προμηθέας Δεσμώτης

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Λυσιστράτη

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ - Πέρσες

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ - Ιφιγένεια η εν Ταύροις

ΔΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΝΙΚΑΙΤΗ ΚΟΝΤΟΥΡΗ - Βάκχες

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ - Ιχνευταί

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ - Όρνιθες

* Μικροί Ιχνευτές, Εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

MIHALIS KALKANIS GROUP με καλεσμένους τους ΧΑΪΚ ΓΙΑΖΙΤΖΙΑΝ & ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ - PRIMAVERA EN SALONICO με τη συμμετοχή της LAMIA BEDIOUI

Watersong- KEYVAN CHEMIRANI & THE RHYTHM ALCHEMY με τη συμμετοχή του ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - Live Looping

ΟΜΑΔΑ ΡΑΦΗ - NOVA MELANCHOLIA, ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ - XΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Η κιβωτός του Νώε / Il diluvio universale

Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - Μ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - Μ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ - «Έχω μάτια στ' αυτιά» - Η ανθρώπινη φωνή

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟY: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ - Βυθισμένη πολιτεία

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

ΙΜΑ - ΑΝΤΙ ΤΖΟΥΜΑ - Οικοδομή

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΞΟΥΡΗ - Τα τραγούδια της Σωτηρίας

ΣΙΜΟΣ ΚΑΚΑΛΑΣ - Αίαντας

Chronotopia - Εβδομάδα ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής



MusicMakers Hacklab



NENE H & ENSEMBLE BASIANI Chela



CTM Club Night I & ΙΙ

Εικαστικά

ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ - The Feel. Backstage

The Commission - Συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών με το outset.Greece



TAKIS. Γλύπτης του μαγνητισμού, του φωτός και του ήχου - Συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης / Τρία ιστορικά γλυπτά του Takis στο Ηρώδειο (συνεργασία με το Ίδρυμα Takis) - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - Ηχητικοί διαλογισμοί

10o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μυστικά και ψέματα του Μάικ Λι

Λευκές νύχτες του Λουκίνο Βισκόντι

Λευκές Νύχτες, του Λουκίνο Βισκόντι

