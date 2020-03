Καθώς οι γονείς προσπαθούν με κάθε τρόπο να ενθαρρύνουν τα μικρά παιδιά να πλένουν συχνά τα χέρια τους, ένα εικονογραφημένο παραμύθι με αντίστοιχη θεματολογία γνωρίζει τεράστια επιτυχία στη Βρετανία.

Το παιδικό βιβλίο «Ι Don't Want to Wash My Hands!» της σειράς Little Princess έχει σημειώσει 2000% αύξηση πωλήσεων μέσα στον τελευταίο μόνο μήνα.



Με την απειλή του κορωνοϊού και τους ειδικούς να συμβουλεύουν όσο πιο συχνό πλύσιμο χεριών γίνεται ως μέτρο πρόληψης, το παραμύθι βοηθά πολλούς γονείς να μάθουν στα παιδιά κανόνες σωστής υγιεινής με τρόπο φιλικό, χωρίς να τα τρομάζουν.



«Ζούμε παράξενες εποχές και όλοι προσπαθούμε να βρούμε τον δρόμο μας μέσα στη νέα αυτή κατάσταση» λέει ο εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου Andersen Press, από τον οποίο κυκλοφορεί το παραμύθι.

Εικόνα από το Το «Ι Don't Want to Wash My Hands!» της σειράς Little Princess.

«Τώρα που οι γονείς πιέζονται να απασχολήσουν να παιδιά τους δημιουργικά ενώ παράλληλα οι ίδιοι δουλεύουν από το σπίτι, φαίνεται πως τα βιβλία τους βοηθάνε περισσότερο από ποτέ να μιλήσουν ανοιχτά με τα μικρότερα μέλη της οικογένειας, αποφεύγοντας να ακουστούν δραματικοί και να τα τρομάξουν.

Απ' όσο ξέρουμε από τους ειδικούς, το πλύσιμο των χεριών είναι το σημαντικότερο μέτρο για να σταματήσουμε την εξάπλωση του ιού. Αν ένας αναγνωρίσιμος και αγαπητός χαρακτήρας λέει στα παιδιά τι να κάνουν το πράγμα γίνεται λίγο πιο κατανοητό και λίγο λιγότερο τρομακτικό γι' αυτά» συμπληρώνει.



Το βιβλίο πρωτοκυκλοφόρησε το 2001 και αναμένεται να ανατυπωθεί πολύ άμεσα.



Με πληροφορίες από Guardian.