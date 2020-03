Η Duffy γράφει το πρώτο της τραγούδι έπειτα από μία δεκαετία, λίγες μόλις εβδομάδες μετά από την αποκάλυψη ότι έχει πέσει θύμα απαγωγής και βιασμού.

Η αποκάλυψη αυτή την έκανε να νιώσει «πιο ελεύθερη από ποτέ» είπε.

Η Ουαλή τραγουδίστρια έστειλε το τραγούδι της «Something Beautiful» (Κάτι Όμορφο) χθες στη DJ Jo Whiley, η οποία το έπαιξε κατά τη διάρκεια της εκπομπής της στο BBC Radio 2.

«Δεν έχω σκοπό να το κυκλοφορήσω εμπορικά. Απλά σκέφτηκα ότι θα ήταν όμορφο για τους ανθρώπους που βρίσκονται σπίτι, αποκλεισμένοι» λόγω του κορωνοϊού έγραψε η τραγουδίστρια.

Το νέο κομμάτι είναι ένα τραγούδι αγάπης που χαρακτηρίζει την οικεία, ρετρό φωνή, της Duffy, όπως τη θυμούνται οι φαν. «Ευχαριστώ, Duffy, που μου το έστειλες αυτό» ήταν η απάντηση της Dj Whiley.

H Duffy ήταν η τραγουδίστρια με τις περισσότερες πωλήσεις στη Βρετανία το 2008 ενώ την επόμενη χρονιά έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε σε ένα βράδυ τρία βραβεία Brit Awards.

Εξαφανίστηκε από το προσκήνιο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της το 2010. Ενώ το 2015 ξαναεμφανίστηκε σε ένα cameo ρόλο στην ταινία Legend, υπογράφοντας και δύο τραγούδια του soundtrack.

«Οπότε ορίστε το τραγούδι, ορίστε «Something Beautiful» (Κάτι Όμορφο)έγραψε η Duffy σε ανάρτησή της.

Duffy has just gifted us something beautiful to help us through these difficult times…@jowhiley



