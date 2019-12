Βόμβα

Σκηνοθεσία: Τζέι Ρόουτς

Πρωταγωνιστούν: Νικόλ Κίντμαν, Σαρλίζ Θερόν, Μάργκο Ρόμπι

Η ταινία ξεδιπλώνει το σκάνδαλο που ξέσπασε στο δίκτυο FOX και αφορούσε τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από επιφανείς γυναίκες κατά του Ρότζερ Έιλς, ιδρυτή και διευθύνοντα συμβούλου του Fox News.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

Παβαρότι

Σκηνοθεσία: Ρον Χάουαρντ

Παβαρότι



Στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του πληθωρικού τενόρου και απόλυτου σταρ της σύγχρονης όπερας. Με εντυπωσιακό αρχειακό υλικό και μια πληθώρα «συμπρωταγωνιστών», από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, τον Μπόνο και τον Σπάικ Λι μέχρι τους Πλάθιντο Ντομίνγκο και Χοσέ Καρέρας.



Δείτε το τρέιλερ εδώ.

Και Μετά Χορέψαμε

Σκηνοθεσία: Λεβάν Ακίν

Πρωταγωνιστούν: Λεβάν Γκελμπαγκιάνι, Μπάμπι Βαλισβίλι, Ανα Τζαβακισβίλι

And then we Danced



Ο Μεράμπ χορεύει από μικρή ηλικία στην Εθνική Ακαδημία Χορού, και μαζί με την παρτενέρ του Μαίρη, είναι πολύ κοντά στο να πάρουν την πολυπόθητη θέση στην Εθνική Ομάδα Χορού. Oλα όμως ανατρέπονται όταν μπαίνει στη ζωή τους ο χαρισματικός και ιδιόρρυθμος Ηρακλί. Οι επιθυμίες του Μεράμπ θα τον ωθήσουν να αμφισβητήσει το συντηρητικό κοινωνικό περιβάλλον του, και να τα ρισκάρει όλα.



Δείτε το τρέιλερ εδώ.

Μέτα-Μορφωμένοι Πράκτορες

Σκηνοθεσία: Τρόι Κυάν, Νικ Μπρούνο

Ηθοποιοί: Γουίλ Σμιθ, Τομ Χόλλαντ, Μπεν Μέντελσον, Κάρεν Γκίλαν, Ρασίντα Τζόουνς, DJ Κhaled, Μάσι Όκα

Μέτα-Μορφωμένοι Πράκτορες



Μια animation κωμωδία που εκτυλίσσεται στον κόσμο της διεθνούς κατασκοπείας. Ο υπερκατάσκοπος Λανς Στέρλινγκ (Γουίλ Σμιθ) και ο επιστήμονας Γουόλτερ Μπέκετ (Τομ Χόλλαντ) είναι σχεδόν αντίθετοι χαρακτήρες. Ο Λανς είναι χαρακτήρας ήπιων τόνων, γλυκός και ευγενής. Ο Γουόλτερ...δεν είναι. Όταν όμως, τα γεγονότα παίρνουν μια αναπάντεχη τροπή, ο Γουόλτερ και ο Λανς ξαφνικά πρέπει να στηριχτούν ο ένας στον άλλον, για μια ακόμα φορά.



Δείτε το τρέιλερ εδώ.