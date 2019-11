Ο Γιώργος Λάνθιμος θα σκηνοθετήσει μία τηλεοπτική μίνι-σειρά για τον διαβόητο «ψεύτικο Ροκφέλερ», που θα βασίζεται στο βιβλίο του Μαρκ Σιλ «The Man in the Rockefeller Suit: The Astonishing Rise and Spectacular Fall of a Serial Imposter».

Την παραγωγή αναλαμβάνει η Searchlight Television με κεντρικό ήρωα τον Κρίστιαν Καρλ Γκερχαρτστράιτερ, έναν απατεώνα που για πολλές δεκαετίες υποστήριζε ότι ήταν μέλος της διάσημης οικογένειας και κυκλοφορούσε με το ψεύτικο όνομα Κλαρκ Ροκφέλερ. Η πρωτοφανής απάτη αποκαλύφθηκε το 2008 οπότε και έγινε γνωστή η πραγματική ιστορία.

Ο «ψεύτικος Ροκφέλερ» έφτασε στην Αμερική από τη Γερμανία τη δεκαετία του 1970. Πριν αποφασίσει να υποκριθεί τον γόνο της πλούσιας οικογένειας, ο Γκερχαρτστράιτερ είχε προσποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις πως είναι άλλος από τον εαυτό του. Η ταυτότητα του αποκαλύφθηκε όταν το 2008 απήγαγε την κόρη του και το 2013 καταδικάστηκε σε ισόβια για το φόνο του Τζόναθαν Σόχους, γιου της σπιτονοικοκυράς του στην Καλιφόρνια. Ο Σόχους είχε εξαφανιστεί το 1985 και οι αρχές χρειάστηκαν χρόνια για να λύσουν το «κουβάρι» της υπόθεσης.

Το αρχικό σχέδιο ήταν να γυριστεί ταινία από την εταιρεία παραγωγής Fox Searchlight, σε σενάριο του Ντέιβιντ Μπαρ Κατζ και πρώτο στην λίστα για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς. Για την ώρα άγνωστο παραμένει σε ποια πλατφόρμα θα προβληθεί η μίνι σειρά, αλλά πιο πιθανή θεωρείται η συνδρομητική υπηρεσία της Hulu. Άλλωστε η Searchlight Television ήδη ετοιμάζει μια παραγγελία για την ίδια πλατφόρμα, το «Dropout» σε παραγωγή της Κέιτ ΜακΚίνον.