ΘΕΑΤΡΟ

Να τελειώνουμε με τον Εντύ Μπελγκέλ

Ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς της νέας γενιάς, ο 26χρονος Εντουάρ Λουί, με την αιχμηρή γραφή του καταγγέλλει τη βία εναντίον των «διαφορετικών». Το Να τελειώνουμε με τον Εντύ Μπελγκέλ είναι ένα παγκόσμιο μπεστ σέλερ με έντονα αυτοβιογραφική αφήγηση, στο οποίο ο Λουί αναμετριέται με ένα περιβάλλον που ο ίδιος έχει βιώσει, γεμάτο κοινωνικές ανισότητες, ομοφοβία, ξενοφοβία, βία και ρατσισμό.

6-17/11, Εθνικό Θέατρο, Σκηνή «Κατίνα Παξινού», Πανεπιστημίου 48. Τετ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, εισ.: 5-13 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Elephant & You Should Have Seen Me Dancing Waltz

Ορμώμενος από τις δικές του εμπειρίες από τον πόλεμο και τους πολιτικούς αγώνες, ο Μρουέ δημιούργησε το You should have seen me dancing waltz.



Πολιτικοποιημένος, σκληρός και ταυτόχρονα ποιητικός, ο εικαστικός, σκηνοθέτης και περφόρμερ Ραμπί Μρουέ παρουσιάζει, μαζί με το Dance On Ensemble, δύο χορογραφίες του στη Στέγη. Ορμώμενος από τις δικές του εμπειρίες από τον πόλεμο και τους πολιτικούς αγώνες, ο Μρουέ δημιούργησε το You should have seen me dancing waltz που ανεβαίνει σε παγκόσμια πρεμιέρα στην Αθήνα, μαζί με το παλιότερο έργο του Elephant.

8-10/11, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107-109, 20:30, εισ.: 7-18 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Slam!



Queer αισθητική, ερωτική διάθεση και house, acid, electro και dirty disco μουσική σε ένα πάρτι γεμάτο χορό και ελευθερία έκφρασης. Το line up περιλαμβάνει τους residents του Slam!, ClubKid, Fro αλλά και τον Sp Ps (Kissing Strangers), έναν από τους πιο αγαπημένους DJs της πόλης. Τέλος, το special hosting της βραδιάς αναλαμβάνουν οι Les Salopes.

9/11, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 5 ευρώ



ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τάσος Μαντζαβίνος, Εγώ και ο Δράκος

O Μαντζαβίνος μας ξανασυστήνει τώρα τον δράκο.



Έναν χρόνο περίπου προτού φύγει από τη ζωή, ο Άγγελος Δεληβορριάς οργάνωνε με τον Τάσο Μαντζαβίνο την «επιστροφή» του ζωγράφου στο Μουσείο Μπενάκη. Στην Πινακοθήκη Γκίκα, δίπλα στα αντικείμενα του Καρυωτάκη, στα έργα του Κόντογλου και του Σπαθάρη, ο Μαντζαβίνος μας ξανασυστήνει τώρα τον δράκο. Κατασκευές με τσίγκο, ξύλο και άλλα υλικά που έχει μαζέψει από το Μοναστηράκι μεταμορφώνονται στο μυθικό πλάσμα.

6/11-4/1, Μουσείο Μπενάκη - Πινακοθήκη Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Κριεζώτου 3, Τετ.-Σάβ. 10:00, 18:00, εισ.: 5 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Xylouris White

Έχοντας περιοδεύσει σε ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια παρέα με καλλιτέχνες όπως οι Godspeed You! Black Emperor, PJ Harvey, Swans και Lambchop, οι Xylouris White παρουσιάζουν το διονυσιακό, αυτοσχεδιαστικό τους σύμπαν.

7/11, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, πλ. Αγίου Γεωργίου, Καρύτση 8, Αθήνα, 21:00, εισ.: 17-25 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Qi Baishi, Η μυστηριώδης Ανατολή

Qi Baishi, Η μυστηριώδης Ανατολή



Ονειρικά τοπία, ψάρια, καβούρια και λουλούδια, ζωγραφισμένα από τον Qi Baishi (Τσι Μπαϊσί), έναν από τους τελευταίους μεγάλους παραδοσιακούς Κινέζους ζωγράφους, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη. Έργα του βρίσκονται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, στο Εθνικό Μουσείο Τεχνών της Κίνας και σε δεκάδες άλλα μουσεία στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στην Ασία.

4/11-19/1, Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Δευτ.-Κυρ. 10:00-18:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Liz Harris

Liz Harris



Σε μία από τις σπάνιες ζωντανές εμφανίσεις της, η Αμερικανίδα Liz Harris (γνωστή και ως Grouper) θα παρουσιάσει το νέο της πρότζεκτ, το εσωστρεφές ρέκβιεμ Nivhek, στα St Paul's Sessions 4, στη Διπλάρειο αυτήν τη φορά. Η καλλιτέχνις έχει εμφανιστεί σε γνωστά φεστιβάλ όπως το Atonal στο Βερολίνο, ενώ έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως οι Mirrorring, Slow Walkers, Raum, Xiu Xiu, Ilyas Ahmed, Inca Ore και Roy Montgomery.

7/11, Διπλάρειος Σχολή, πλατεία Θεάτρου 3, 21:00, εισ.: από 22 ευρώ

Actress + Young Paint

Actress



Κορυφαίος της ηλεκτρονικής σκηνής της Βρετανίας, ο Actress φέρνει στην Αθήνα ένα οπτικοακουστικό show-διάλογο τεχνητής νοημοσύνης και ζωντανής δημιουργίας. Ο Young Paint αποτελεί μια δημιουργική συνέργεια μεταξύ ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης, που παίζει τον ρόλο του εικονικού βοηθού του Actress στη σκηνή. Από τις αρχές του 2018 λαμβάνει και εξομοιώνει σταδιακά τον σκοτεινό και απρόβλεπτο ήχο του Βρετανού παραγωγού και είναι πλέον ικανός να «απαντά» στους ήχους του αλλά και να επιδίδεται σε δικά του «σόλο».

9/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, 21:00, εισ.: 7-17 ευρώ

Nick Waterhouse

Ο 33χρονος μουσικός, συνθέτης, παραγωγός και ερμηνευτής από την Καλιφόρνια ξαναφέρνει στη χώρα μας ένα μείγμα από rhythm & blues, ροκ εν ρολ, σόουλ-ποπ και τζαζ-ποπ.

8/11, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος (Πειραιώς & Χαμοστέρνας), 20:00, εισ.: 25-28 ευρώ

DJ SET

Mix Master Mike

Ο Mixmaster Mike, DJ των Beastie Boys, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο solo set.

13/11, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, 20:30, εισ.: 15-18 ευρώ