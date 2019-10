Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο θρυλικός Βρετανός ντράμερ των Cream και των Blind Faith, Τζίντζερ Μπέικερ.

Πριν λίγες μέρες η οικογένεια του Μπέικερ είχε κάνει γνωστό ότι ο Βρετανός μουσικός ήταν σε κρίσιμη κατάσταση και κάλεσε τους φαν του να προσευχηθούν γι αυτόν. Σήμερα, μέσα από τις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε γνωστό ότι ο Μπέικερ πέθανε ήσυχα τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Μπέικερ είχε υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς το 2016 γεγονός που τον ανάγκασε να διακόψει μία σειρά από περιοδείες.

We are very sad to say that Ginger has passed away peacefully in hospital this morning. Thank you to everyone for your kind words over the past weeks.