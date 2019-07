Το 12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου διοργανώνεται και φέτος στο κτήμα Κολλάτου στην Αίγινα και θα διαρκέσει από τις 3 μέχρι και τις 30 Αυγούστου.

Στο υπαίθριο κινηματογραφικό φεστιβάλ οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν προβολές ελληνικών ταινιών και ενδιαφέροντα αφιερώματα σε σκηνοθέτες.

Δύο αιωνόβιες ελιές ορίζουν τον χώρο της μεγάλης οθόνης, με ένα καλοκαιρινό «αμφιθέατρο» που στήνεται για το κοινό κάτω από τον ουρανό της Αίγινας ενώ στις προβολές δίνουν το παρών πολλοί Έλληνες δημιουργοί με τους οποίους μπορεί να συζητήσει το κοινό.

Φέτος στο Φεστιβάλ Αίγινας συμμετέχουν οι: Τώνια Μίσιαλη, Εύα Στεφάνη, Βασίλης Βαφέας, Άγγελος Κοβότσος, Άρης Χατζηστεφάνου, Αγγελική Κουρουνής, Γιώργος Κορδέλλας, Μαρίνα Δανέζη, Βασίλης Μαζωμένος, Αλέξανδρος Σιπσίδης, Βασίλης Χριστοφιλάκης, Παναγιώτης Αθηναίου, Δημήτρης Κολλάτος και Θοδωρής Αθεριδης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ταινίες του Σταυρού Τσιώλη, Θόδωρου Μαραγκού, Γιάννη Οικονομίδη, Άγγελου Φρατζή, Μπάμπη Μακρίδη, Χριστόφορου Παπακαλιάτη, Αθανάσιου Καρανικόλα, Δημήτρη Γεράρδη, Ολιβιέ Ζισουά και Ελευθέριου Ζαχαρόπουλου.

Το φεστιβάλ θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 3 Αυγούστου με τη βραβευμένη ταινία «Παύση», παρουσία της σκηνοθέτιδας Τώνιας Μίσιαλη.

Ακίνητο Ποτάμι

Πρόγραμμα

Σάββατο 3/8

«Παύση» της Τώνιας Μισιαλή, 2018 | 96'

H Eλπίδα είναι μία 55χρονη γυναίκα που ο γυναικολόγος της τής ανακοινώνει ότι μπαίνει στο στάδιο της εμμηνόπαυσης.

Παίζουν: Στέλλα Φυρογένη, Αντρέας Βασιλείου, Πόπη Αβραάμ

Κυριακή 4/8

«Η ψυχή στο Στόμα» του Γιάννη Οικονομίδη, 2006 | 111'

Η γυναίκα, ο εργοδότης, οι συγγενείς, οι φίλοι. Βία και καταπίεση. Λεκτική, ψυχική, σωματική. Όλοι εναντίον ενός και ο Θεός εναντίον όλων.

Παίζουν: Ε. Λίτσης, Β. Μουρίκης, Μ. Κεχαγιόγλου, Μ. Ναυπλιώτου Κ. Ξυκομηνός

Δευτέρα 5/8

«Όλο Γελούσε», 2019 | 60'

Πορτρέτο του ηθοποιού Κώστα Τσάκωνα από τον φίλο και στενό συνεργάτη του, Θόδωρο Μαραγκό. Το ντοκιμαντέρ προβάλλεται μαζί με τη μικρού μήκους animation ταινία «Το όραμα του Θεοδωράκη».

Τρίτη 6/8

«Φτάσαμε!» του Σταυρού Τσιώλη, 2004 | 87'

Αύγουστος και το περίφημο νυχτερινό κέντρο του Μίμη "The River" στη Λιβαδειά χρειάζεται ορχήστρα. Από τα χαράματα αρχίζουν να καταφτάνουν μουσικά συγκροτήματα απ' όλη την Ελλάδα για να πάρουν τη δουλεία!

Τετέρτη 7/8

«L» του Μπάμπη Μακρίδη, 2012 | 87'

Ένας άντρας ζει στα λίγα τετραγωνικά ενός αυτοκινήτου, όπου κοιμάται, δουλεύει και συναντά τα παιδιά του.

Παίζουν: Άρης Σερβετάλης, Μάκης Παπαδημητρίου, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Ελευθέριος Ματθαίου, Νότα Τσερνιάφσκι

Πέμπτη 8/8

«Ο Θάνατος του Αλέξανδρου» του Δημήτρη Κολλάτου, 1966 | 80'

Ένας νέος πεθαίνει στο νοσοκομείο από λευχαιμία. Προσπαθώντας ν’ αντιδράσει στην ιδέα του επερχόμενου θανάτου, ζητά να κάνει έρωτα με τη γυναίκα του, ενώ οι μνήμες του τον οδηγούν στην πρώτη του ερωτική επαφή σ’ ένα πορνείο.

Παίζουν: Δ. Κολλατος, Α. Μπωμάν, Κ. Καραγιώργης

Παρασκευή 9/8

«Μπλε Βασίλισσα» του Αλέξανδρου Σιπσίδη, 2017 | 93'

Μια σπείρα καταφέρνει να κλέβει την Μπλε Βασίλισσα, ένα από τα πολυτιμότερα πετράδια στον κόσμο.

Παίζουν: Ράσμι Σούκουλη, Θέμης Πάνου, Μιχάλης Οικονόμου, Δημήτρης Ήμελλος

Σάββατο 10/8

«Too Much Info Clouding Over My Head» του Βασίλη Χριστοφιλάκη, 2017 | 105'

Μια ασπρόμαυρη μεγάλου μήκους smart comedy γουντιαλενικού ύφους, μια ιστορία ενηλικίωσης, ένας φόρος τιμής στη δεκαετία του '80 και '90.

Παίζουν: Β. Χριστοφιλάκης, Κ. Παιταζόγλου, Λ. Ουζουνιδού, Λ. Δροσάκη, Ν. Ντρίζη

Κυριακή 11/8

«Στο Σπίτι 1014» του Αθανάσιου Καρανικόλα, 2014 | 103'

Μια ταινία επάνω στην έλλειψη ανθρωπιάς που παρατηρείται όλο και πιο έντονα στη σύγχρονη εποχή (Βραβείο Οικουμενικής Επιτροπής στο Forum του Φεστιβάλ του Βερολίνου).

Παίζουν: Μ. Καλλιμάνη, Μ. Τριανταφυλλίδου, Α. Λογοθέτης, Γ. Τορτέκη

Δευτέρα 12/8

«Ένας Άλλος Κόσμος» του Χριστόφορου Παπακαλίατη, 2015 | 116'

Τρεις ιστορίες που φέρνουν κοντά δύο διαφορετικούς κόσμους. Τρεις γενιές Ελλήνων που πολεμούν να αντέξουν μια σκληρή πραγματικότητα και ξεφεύγουν μέσα από έναν δυνατό έρωτα.

Παίζουν: Χριστόφορος Παπακαλίατης, Τζέι Κέι Σίμονς, Μ. Καβογιάννη, Μηνάς Χατζησάββας

Τρίτη 13/8

«Σκιές Ονείρων» του Δημήτρη Γεράρδη, 2018 | 80'

Το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται διαφορετικές αντιλήψεις του βιωμένου χρόνου. Μέσα από μια σειρά́ πορτρέτων διαφορετικών προσώπων.

Τετάρτη 14/8

«Η διαθήκη του Ιερέα Ιωάννη Μελιέ» του Δημήτρη Κολλάτου, 2009 | 100'

Η θρησκεία είναι υπεύθυνη για τον θάνατο της μισής ανθρωπότητας. «Το επάγγελμα των παπάδων και των μοναχών είναι επάγγελμα ψευτών, απατεώνων, γεμάτο δεισιδαιμονίες».

Παρασκευή 16/8

«Ακίνητο Ποτάμι» του Άγγελου Φρατζή, 2018 | 133'

Ένα ατμοσφαιρικό δράμα μυστηρίου και μια από τις πιο εντυπωσιακές παραγωγές που μας έχει χαρίσει το ελληνικό σινεμά.

Παιζουν: Κ. Γκουλιώνη, Α. Κωνσταντίνου, I. Burkovska, J. Bartkevičs, I. Puga

Σάββατο 17/8

Αφιέρωμα: Αγγελική Κουρούνη

Δημοσιογράφος σε γαλλόφωνα μέσα, σκηνοθέτης και συγγραφέας παρατηρεί την καθημερινότητα στον κόσμο, κάτι που καθορίζει την δουλειά της. Θα ακολουθήσει συζήτηση για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει με θέμα «Χρυσή Αυγή: υπόθεση όλων».

Κυριακή 18/8

«Σωματείο Ρακοσυλλεκτών» της Μαρίνας Δανέζη, 2011 | 74'

«Οι πιο φτωχοί άνθρωποι θα είναι αυτοί που θα ανοίξουν μια τρύπα στον σκοτεινό ορίζοντα που ζούμε σήμερα».

Δευτέρα 19/8

«Μικρού Μήκους- Ιστορίες Κρίσεις» του Παναγιώτη Αθηναίου

Humans 23' / Happy No Money Capitalism 18' / Crisis 29'

Τρίτη 20/8

Αφιέρωμα: Ελευθέριος Ζαχαρόπουλος

Μικρές Γαλλικές Ιστορίες Βίας

Τετάρτη 21/8

«Τέλειοι Ξένοι» του Θοδωρή Αθερίδη, 2016 | 110'

Όταν ένα βράδυ με έκλειψη Σελήνης μια παρέα επτά φίλων συγκεντρώνεται για δείπνο, ένα παράξενο παιχνίδι ξεκινά.

Παίζουν: Θ. Αθερίδης, Σ. Καρύδη, Μ. Ναυπλιώτου, Άλκης Κούρκουλος, Ε. Συριοπούλου, Γ. Περλέγκας, Μ. Παπαδημητρίου

Πέμπτη 22/8

«Γραμμές» του Βασίλη Μαζωμένου, 2016 | 88'

Ελλάδα, σήμερα. Μια κοινωνία σε κατάρρευση. Επτά διαφορετικοί άνθρωποι που φτάνουν στα όριά τους καταρρέουν μαζί της.

Παίζουν: Θ. Πάνου, Τ. Νούσιας, Θ. Κατσαφάδος, Κ. Μπερικόπουλος

Παρασκευή 23/8

«Ρισάλτο» του Βασίλη Βαφέα, 2016 | 78'

Ένας νεαρός σκηνοθέτης ο οποίος κάνει πρόβες για το ανέβασμα ενός θεατρικού έργου προσπαθεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική, την προσωπική και την οικογενειακή ζωή.

Παίζουν: Ν. Πουρσανίδη, Α. Αρσένη, Μ. Πανουσοπούλου, Τ. Παπαματθαίου

Σάββατο 24/8

«Ευρώπη, το Όνειρο» των Αννέτας Παπαθανασίου & Άγγελου Κοβότσου, 2018 | 80'

Τρεις έφηβοι, ένας Έλληνας, ένας Σύρος, και ένας Αφγανός, ονειρεύονται μία ελεύθερη και άνετη ζωή σε μια «τέλεια» Ευρώπη.

Κυριακή 25/8

«Σαν Πέτρινα Λιοντάρια στην Μπασιά της Νύχτας» του Ολιβιέ Ζισουά, 2012 | 87'

Από το 1947 ως και το 1951, 80.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά εκτοπίστηκαν στη Μακρόνησο, σε στρατόπεδα για να «καταπολεμήσουν την επέκταση του Κομμουνισμού».

Δευτέρα 26/8

«Η Εκδίκηση του Διονύσου» του Δημητρη Κολλατου, 2014 | 98'

Άνθρωποι αυτοκτονούν. Η νεολαία εγκαταλείπει την χώρα. Οι πολιτικοί αγορεύουν. Ο σκηνοθέτης ονειρεύεται τη λύση.

Παίζουν: Δ. Κολλάτος, Π. Γκιωνάκη, Μ. Κορέλλη

Τρίτη 27/8

«Η Ρόζα της Σμύρνης» του Γιώργου Κορδέλλα, 2016 | 95'

Η Σμυρνιά αρχόντισσα Ρόζα ζει επί δεκαετίες με το βάρος ενός μυστικού, που κρατά πεισματικά σφραγισμένο ακόμα και από τη 28χρονη εγγονή της Μαριάννα. Ένα μυστικό που έρχεται από τη Σμύρνη του 1922.

Παίζουν: Τ. Νούσιας, Ε. Δημητροπούλου, Λ. Πρωτοψάλτη, Γ. Γκρουντά, Γ. Σκαφιδά, Π. Λαγούτης.

Τετάρτη 28/8

Αφιέρωμα: Εύα Στεφανή

Μια από τις φετινές εκπροσώπους της Ελλάδας στη Biennale της Βενετίας. Κάνει ταινίες από τη δεκαετία του '80, κέρδισε διεθνή αναγνωρισιμότητα όταν έλαβε μέρος στη documenta14 στην Αθήνα, κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο στο Ομπερχάουζεν το 2018.

Πέμπτη 29/8

«Make the Economy Scream» του Άρη Χατζηστεφάνου, 2019 | 80'

Το νέο ντοκιμαντέρ του για τη Βενεζουέλα, μια περιπλάνηση από την Ελλάδα στις παραγκουπόλεις του Καράκας και από τα σύνορα της Κολομβίας πίσω στην Ευρώπη.

Παρασκευή 30/8

Γιορτή Άγιου Αλεξάνδρου - Ταινία Έκπληξη

Info

12ο Φεστιβάλ κινηματογράφου Αίγινας

3-30 Αυγούστου 2019

Ώρα: 22:00

Είσοδος Ελεύθερη