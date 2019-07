Ο Μπραντ Πιτ δήλωσε ότι το πρόσφατο σκάνδαλο με τις κατηγορίες κατά του Χάρβεϊ Γουάινστιν, προκάλεσε εξίσου έντονες αναταράξεις στο Χόλιγουντ με την άγρια δολοφονία της Σάρον Τέιτ και τεσσάρων άλλων καλεσμένων στο σπίτι της, ακριβώς πριν από πενήντα χρόνια.

Ο 55χρονος ηθοποιός πρωταγωνιστεί μαζί με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στη νέα ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο που έκανε πρεμιέρα στην Αμερική πριν λίγες μέρες ενώ στις ελληνικές αίθουσες θα φτάσει στις 22 Αυγούστου.



Η υπόθεση του "Once Upon a Tome in Hollywood" τοποθετείται στο Χόλιγουντ το 1969, όταν η τοπική κοινότητα και ακολούθως η παγκόσμια κοινή γνώμη συγκλονιζόταν από τη σφαγή της εγκύου συζύγου (ήταν στα μισά του όγδοου μήνα) του Ρομάν Πολάνσκι (που βρισκόταν στην Ευρώπη εκείνες τις μέρες), της ανερχόμενης ηθοποιού Σάρον Τέιτ, μαζί με άλλους τέσσερις καλεσμένους στο σπίτι του ζεύγους, από την «Οικογένεια» του Μάνσον στις 8 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς.

Η Μάργο Ρόμπι υποδύεται την Σάρον Τέιτ στη νέα ταινία του Ταραντίνο

«Όταν άκουγα τους γονείς μου να το περιγράφουν, ήταν σαν να μιλούσαν για το τέλος μιας εξιδανικευμένης χίπικης επανάστασης» δήλωσε στη συνέντευξη που έδωσε από κοινού με τον Πιτ στους Κυριακάτικους Times, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο:

«Οι γονείς μου παραμένουν χίπις, αλλά πάντα με το βάρος της απώλειας εκείνου του ονείρου. Όπως το έχει περιγράψει και ο Κουέντιν, προσπαθήσαμε να αντικατοπτρίσουμε αυτή την ουτοπία, αλλά υπάρχει συγχρόνως στον καμβά και κάτι σαν μούχλα που διαβρώνει την εικόνα και φέρνει στο προσκήνιο το σκοτάδι της ανθρωπότητας που διέλυσε πολλές από τις ελπίδες των γονιών μου να καταφέρουν να εμφυσήσουν την ιδεολογία της «αγάπης και της ειρήνης» στον υπόλοιπο κόσμο».

«Όλα κατέρρευσαν μετά από εκείνη τη σφαγή, σε σημείο κάποιοι να κάνουν λόγο ακόμα και σήμερα για συνωμοσία ή οργανωμένη προβοκάτσια. Αυτομάτως έληξε εντελώς μια ολόκληρη εποχή», συνέχισε ο ηθοποιός.



Όταν ρωτήθηκε εκείνος και ο συμπρωταγωνιστής του στην ταινία, αν υπήρξε έκτοτε κάτι που να διατάραξε το σύμπαν του Χόλιγουντ με αντίστοιχο τρόπο, ο Μπραντ Πιτ απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν».

Η δίκη του Χάρβεϊ Γουάινστιν θα ξεκινήσει στις 19 Σεπτεμβρίου.στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία του βιασμού

«Είναι κακόγουστο αυτό που είπα;» αναρωτήθηκε μόνος του ο ηθοποιός που στη συνέχεια ρωτήθηκε αν χρησιμοποίησε αυτή την αναλογία εξαιτίας μιας κοινής «απώλειας αθωότητας» μεταξύ των δύο υποθέσεων. Ο Πιτ απάντησε: «Το κοινό στοιχείο είναι κατά τη γνώμη ότι και στις δύο περιπτώσεις απορρυθμίστηκε το σύστημα. Στην δεύτερη όμως περίπτωση, αυτό ήταν μια θετική εξέλιξη».

Η δίκη του μεγαλοπαραγωγού του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο οποίος κατηγορείται για σωρεία αδικημάτων, ανάμεσα τους η σεξουαλική κακοποίηση αλλά και ο βιασμός, θα ξεκινήσει στις 19 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία του βιασμού.