Μόλις ανακοινώθηκε το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τη νέα καλλιτεχνική περίοδο. Με τη συμμετοχή δεκάδων νέων, αλλά και καταξιωμένων καλλιτεχνών, 25 παραγωγές θα παρουσιαστούν την περίοδο 2019-2020, σε έναν μαραθώνιο καλλιτεχνικής δημιουργίας, με την υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή Αλέξανδρου Ευκλείδη.

Τρεις νέες φιλόδοξες όπερες από σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς θα παρουσιαστούν στην Εναλλακτική Σκηνή. Πρόκειται για τα έργα Λεπορέλλα ή Πίσω απ’ τον τοίχο του Γιώργου Κουρουπού, σε λιμπρέτο Ιουλίτας Ηλιοπούλου, O θάνατος του Άντονυ του Χαράλαμπου Γωγιού, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, και η βραβευμένη όπερα Χοντορκόφσκι του Περικλή Λιακάκη.

Η κεντρική παραγωγή μιούζικαλ φέρνει στην Εναλλακτική Σκηνή το Ωραία μου κυρία. Το «τέλειο μιούζικαλ», όπως έχει χαρακτηριστεί, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την ολοκληρωμένη μουσική μορφή του σε σκηνοθεσία Γιάννου Περλέγκα και μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη. Τον Φεβρουάριο, ακολουθεί ένα ακόμη αριστουργηματικό μιούζικαλ, το Intothewoods του κορυφαίου Στήβεν Σόντχαϊμ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπογδάνου και με τη Νάντια Κοντογεώργη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σε πανελλήνια πρώτη θα παρουσιαστεί η σπουδαία όπερα-σκάνδαλο Powder her face (1995) του τρομερού παιδιού της βρετανικής μουσικής Τόμας Άντες, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη.

Μετά την περσινή επιτυχία Το αηδόνι του αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, που συνεχίζει το μαγικό ταξίδι του στην Κεντρική Σκηνή της ΕΛΣ, δύο νέες παραγωγές για παιδιά και νέους έρχονται να συναρπάσουν το κοινό: Η παράσταση Τέσσερις Εποχές, βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Αντόνιο Βιβάλντι, από το περίφημο Patariproject, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της ταλαντούχας Σοφίας Πάσχου και η νέα όπερα Το ερωτευμένο σύννεφο της Σοφίας Καμαγιάννη, βασισμένη το ομώνυμο παραμύθι του Ναζίμ Χικμέτ, με τη συμμετοχή της χορωδίας Rosarte σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, Αλέξανδρος Ευκλείδης. Φωτο: Ανδρέας Σιμόπουλος

Οι συμπαραγωγές ενισχύονται με τις παραστάσεις Europeana της Ραφίκας Σαουίς, σε συμπαραγωγή με τα Βραβεία Ίψεν, Αμίλητη της Δήμητρας Τρυπάνη, σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Παξών, Ο θάνατος του Άντονυ του Χαράλαμπου Γωγιού, συμπαραγωγή με την ομάδα μουσικού θέατρου Οι όπερες των ζητιάνων.

Τρεις σημαντικές συμπράξεις και συμπαραγωγές ενισχύουν την ολοένα αυξανόμενη εξωστρέφεια της Εναλλακτικής Σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα παρουσιαστεί η όπερα Χοντορκόφσκι του Περικλή Λιακάκη, σε συνεργασία με το Sirene Operntheatern της Βιέννης.

Η θεατρική διασκευή της αριστουργηματικής ταινίας Europa του Λαρς φον Τρίερ έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή, σε συμπαραγωγή με το Ελληνογερμανικό θέατρο της Κολωνίας και σκηνοθεσία του ιδρυτή του θεάτρου Κώστα Παπακωστόπουλου, με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σε διεθνή συμπαραγωγή με το διακεκριμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής Ictus από το Βέλγιο, ο Χρήστος Πασσαλής και η Αγγελική Παπούλια μαζί με μια διεθνή ομάδα καλλιτεχνιών παρουσιάζουν το νέο έργο ΗΠΑΡ του Ευθύμη Φιλίππου.

Ο άξονας όπερες σε παράφραση φέρνει στην Εναλλακτική Σκηνή μια ριζοσπαστική εκδοχή του Ορφέα του Κλαούντιο Μοντεβέρντι από το εννοιολογικό ντουέτο ΦΥΤΑ και μια εκδοχή του έργου Europeras 1 & 2 του πρωτοπόρου συνθέτη Τζων Κέιτζ, σε σκηνοθεσία Ζωής Χατζηαντωνίου, στο πλαίσιο της επετείου των 80 χρόνων λειτουργίας της ΕΛΣ.

Ο Κωνσταντίνος Βήτα, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής, παρουσιάζει το νέο του έργο Ο κόσμος είναι ένας, πάνω σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, ως μια ζωντανή εγκατάσταση με βίντεο του Νίκου Πατρελάκη.

Ο Κύκλος Μάνος Χατζιδάκις συνεχίζεται με δύο προγράμματα για φωνή και πιάνο με σολίστ τους Διονύση Σούρμπη, Δήμητρα Σελεμίδου και Πάρι Κιμιωνή. Η μουσική του Ιάννη Ξενάκη επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή σε ένα αφιέρωμα με ερμηνευτές τους Αλέξανδρο Γιοβάνο και Ερμή Θεοδωράκη.

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ στην πρώτη του παραγωγή για την Εναλλακτική Σκηνή παρουσιάζει το Humanbehaviour, ένα τρίπτυχο σύγχρονου χορού σε χορογραφίες των Γιάννη Μανταφούνη, Ερμίρα Γκόρο και Γκεντιάν Ντόντα και μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και Δήμητρας Τρυπάνη.

Τα φεστιβάλ υπόσχονται περισσότερες συναυλιακές εμπειρίες: το Φεστιβάλ Πιάνου 2019, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Χαράλαμπου Αγγελόπουλου, επιστρέφει με θέμα Ρομαντισμός και οι Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής για τέταρτη χρονιά με θέμα Θρήνος.

Τέλος, το πρόγραμμα Co-OPERAtive των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ, το οποίο τιμήθηκε με το Εκπαιδευτικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Fedora 2019, θα ολοκληρωθεί με την τελική παρουσίαση μιας μοναδικής παράστασης στην Εναλλακτική Σκηνή.

Το πρόγραμμα

Europeana

Μουσικό θέατρο

Πρώτη παρουσίαση / Συμπαραγωγή με τα Ibsen Awards και τη Lineculture

26, 27, 28 Σεπτεμβρίου 2019

Σύλληψη, ιστορία, σκηνοθεσία: Ραφίκα Σαουίς

Μουσική σύνθεση, ενορχήστρωση: Σταύρος Γασπαράτος

Ραφίκα Σάουις. Φωτο: Α. Σιμόπουλος

Το Europeana, μια συμπαραγωγή που έχει τιμηθεί με την υποτροφία Ίψεν από τα ομώνυμα νορβηγικά βραβεία, παρουσιάζεται σε πρώτη παρουσίαση στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, σε σύλληψη και σκηνοθεσία Ραφίκας Σαουίς και μουσική σύνθεση Σταύρου Γασπαράτου. Πρόκειται για μια παράσταση που αποκαλύπτει την ομορφιά και την τρυφερότητα της εφηβείας με τη συμμετοχή 60 νέων από διαφορετικές κοινότητες και χώρες.

Σε μια παιδική χαρά στο κέντρο μιας τυπικής πόλης του δυτικού κόσμου συναντιούνται ενήλικες και έφηβοι από διαφορετικές κοινότητες με έναν σούπερ-ήρωα. Από αυτό το σουρεαλιστικό συναπάντημα δημιουργείται το περίγραμμα ενός σκοτεινού παραδείσου, στον οποίο οι έφηβοι είναι ελεύθεροι να χαρτογραφήσουν μια νέα εποχή.

Με συνεκτικό ιστό το θεατρικό έργο του Ερρίκου Ίψεν Ο μικρός Έγιολφ, το Europeana περιγράφει τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων να εξερευνήσουν μια «αχαρτογράφητη Εδέμ». Είναι ένα πρωτότυπο έργο αφιερωμένο στη νέα γενιά.

Ρεσιτάλ με έργα του Μάνου Χατζιδάκι

Συναυλία

Κύκλος Μάνος Χατζιδάκις

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Χατζιδάκις

4, 5 Οκτωβρίου 2019

Σολίστ: Διονύσης Σούρμπης

Πιάνο: Θοδωρής Τζοβανάκης

22, 23 Μαΐου 2020

Σολίστ: Δήμητρα Σελεμίδου, Πάρις Κιμιωνής

Πιάνο: Λευτέρης Μιχαλόπουλος

Ο Κύκλος Μάνος Χατζιδάκις συνεχίζεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ με δύο προγράμματα για φωνή και πιάνο με εμβληματικά έργα του συνθέτη. Η έναρξη γίνεται με το περίφημο Ρεσιτάλ, το πρόγραμμα που είχε διαμορφώσει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις και το οποίο παρουσίαζε με τον βαρύτονο Σπύρο Σακκά.

Το σπουδαίο αυτό πρόγραμμα για πιάνο και φωνή παρουσιάζουν ο βαρύτονος της ΕΛΣ Διονύσης Σούρμπης και ο πιανίστας Θοδωρής Τζοβανάκης (πιάνο), ερμηνεύοντας τραγούδια από τα έργα Ο Κύκλος του C.N.S., Ο κύκλος με την κιμωλία, Καπετάν Μιχάλης, Ο Μεγάλος Ερωτικός κ.ά. Ακολουθεί το ρεσιτάλ με τη Δήμητρα Σελεμίδου και τον Πάρι Κιμιωνή να ερμηνεύουν τα έργα Παραμύθι χωρίς όνομα, Χωρίον ο πόθος κ.ά. Στο πιάνο ο Λευτέρης Μιχαλόπουλος.

Δήμητρα Τρυπάνη

Αμίλητη – Ένα σύγχρονο χορικό

Μουσικό θέατρο

Συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Παξών

11, 12, 13 Οκτωβρίου 2019

Σύλληψη, σύνθεση: Δήμητρα Τρυπάνη

Ποιητικό κείμενο: Παντελής Μπουκάλας

Η παράσταση Αμίλητη της Δήμητρας Τρυπάνη βασίζεται σε ένα αληθινό γεγονός που συνέβη σε ένα φτωχό ορεινό χωριό της Ελλάδας γύρω στα 1850. Μια νεαρή γυναίκα, η Μηλιά, δολοφονείται από τον πατέρα και τα αδέλφια της για να «ξεπλυθεί η ντροπή» της οικογένειας, αφού την πρώτη νύχτα του γάμου της βρέθηκε «χαλασμένη» από τον γαμπρό.

Η ιστορία αυτή μεταφέρεται στο έργο σε άχρονο περιβάλλον, σε ένα δαντικό limbo, έναν τόπο λησμονημένων ψυχών. Εκεί τα πρόσωπα συνυπάρχουν χωρίς όμως να συναντιόνται, και αναμετριούνται με τη μνήμη, την οργή, την ενοχή, την αγάπη και τη θλίψη τους. Μέσα από την αποδοχή της ευθύνης για την αποτρόπαιη πράξη τους οδηγούνται στη μετάνοια και την αυτοσυγχώρηση. Το έργο είναι ένα εναλλακτικό ρέκβιεμ, σαν αρχαίο χορικό. Οι ήρωες της ιστορίας μοιρολογούν κι αυτομοιρολογούνται οδηγούμενοι στη συγχώρεση και τη λύτρωση.

Τόμας Άντες

Powder her face

Όπερα

Λιμπρέτο: Φίλιπ Χένσερ

Πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

25, 27, 31 Οκτωβρίου 2019

2, 7, 9 Νοεμβρίου 2019

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Βασιλείου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ευκλείδης

Σκηνικά, κοστούμια: Γιάννης Κατρανίτσας

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Κίνηση: Φώτης Διαμαντόπουλος

Ερμηνεύουν: Τζαστίν Βιάνι, Χρύσα Μαλιαμάνη, Χρήστος Κεχρής, Γιάννης Γιαννίσης

Με το Ergon Ensemble

Η αριστουργηματική όπερα-σκάνδαλο Powder her face (1995) του τρομερού παιδιού της βρετανικής μουσικής Τόμας Άντες, ο οποίος έχει βραβευτεί με Γκράμι και Λόρενς Ολίβιε, παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρώτη από την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ.

Το έργο βασίζεται στη σκανδαλώδη ζωή της δούκισσας Μάργκαρετ Κάμπελ του Αρτζάιλ, που το 1963 σόκαρε το κοινό της Αγγλίας με τις σεξουαλικές της ακρότητες. Η αληθινή, τολμηρή ιστορία της δούκισσας, οι έρωτες, τα πάθη, τα διαζύγια και ο θλιβερός θάνατός της περνούν με έξοχο τρόπο μέσα από τη συναρπαστική μουσική του χαρισματικού συνθέτη Τόμας Άντες –ο οποίος θεωρείται από πολλούς ο διάδοχος του Μπέντζαμιν Μπρίττεν– και το λιμπρέτο του Φίλιπ Χένσερ με την ιδιαίτερη γλώσσα και τις γαργαλιστικές ερωτικές σκηνές.

Στη μουσική του ο Τόμας Άντες συνδυάζει περίτεχνα ετερόκλητες επιρροές, από τον Ίγκορ Στραβίνσκι, τον Άλμπαν Μπεργκ και τον Μπέντζαμιν Μπρίττεν μέχρι τα καμπαρέ του Κουρτ Βάιλ και τα ταγκό του Άστορ Πιατσόλα, δημιουργώντας μια όπερα που σήμερα θεωρείται modern classic και παρουσιάζεται στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου.

Patari project

Τέσσερις εποχές

Μουσικό θέατρο για παιδιά και νέους

Βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Αντόνιο Βιβάλντι

3, 5, 6, 7, 10, 22, 24, 26, 27, 28, 30 Νοεμβρίου 2019

1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31 Δεκεμβρίου 2019

Μουσική επεξεργασία, πρωτότυπη σύνθεση: Νίκος Γαλενιανός

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Η παράσταση Τέσσερις εποχές, βασισμένη στο διαχρονικό αριστούργημα του Αντόνιο Βιβάλντι, θα παρουσιαστεί ως η κεντρική παραγωγή μουσικού θεάτρου για παιδιά και νέους της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ. Ένα έργο τεράστιας καλλιτεχνικής αξίας που υμνεί τη φύση, οι Τέσσερις εποχές στη σκηνή ζωντανεύουν με μοναδικό τρόπο, παιγνιώδη και ψυχαγωγικό, αναπτύσσοντας παράλληλα την οικολογική συνείδηση των παιδιών, αλλά και την καλλιτεχνική τους παιδεία.

Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2019

Ρομαντισμός

Ρεσιτάλ

5, 6, 26, 27 Νοεμβρίου 2019

4 Δεκεμβρίου 2019

Δημήτρης Τουφεξής (5.11), Τίτος Γουβέλης (6.11), Λίλια Μπογιατζίεβα (26.11), Νεφέλη Μούσουρα (27.11), Θοδωρής Τζοβανάκης (4.12)

Εισαγωγικές ομιλίες: Κώστας Χάρδας

Μεγάλα κοντσέρτα του ρομαντισμού

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – ΚΠΣΙΝ

14 Νοεμβρίου 2019

Πιάνο: Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης, Στέφανος Θωμόπουλος, Κάρολος Ζουγανέλης

Μουσική διεύθυνση: Ντάνιελ Σμιθ

Με την Ορχήστρα της ΕΛΣ

Καλλιτεχνική επιμέλεια Φεστιβάλ: Χαράλαμπος Αγγελόπουλος

Το Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2019, μια μεγάλη γιορτή για τον «βασιλιά των οργάνων», επιστρέφει δριμύτερο για τρίτη χρονιά με ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην καρδιά του ρεπερτορίου του οργάνου: τον ρομαντισμό. Οι μελωδικοί ήχοι του πιάνου θα πλημμυρίσουν τις δύο σκηνές της ΕΛΣ (Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και Εναλλακτική Σκηνή). To Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης.

Στα πέντε ρεσιτάλ αναγνωρισμένων πιανιστών με διεθνή σταδιοδρομία που θα παρουσιαστούν στην Εναλλακτική Σκηνή θα ακουστούν ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου του ρομαντισμού, ενώ στην κεντρική συναυλία του Φεστιβάλ, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, θα παρουσιαστούν, σε έναν πραγματικό πιανιστικό μαραθώνιο, τρία από τα δημοφιλέστερα κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα του ρομαντισμού (1ο Τσαϊκόφσκι, 2ο Ραχμάνινοφ, 1ο Μπραμς).

Οι παράλληλες δράσεις του Φεστιβάλ περιλαμβάνουν ένα τριήμερο masterclass, δύο απογευματινές συναυλίες ανερχόμενων σολίστ, συναυλία βραβευθέντων του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πιάνου του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης και δύο συναυλίες νέων καλλιτεχνών που επιλέχτηκαν κατόπιν ακρόασης.

Άλαν Τζέυ Λέρνερ & Φρέντερικ Λόου

Ωραία μου κυρία

Μιούζικαλ

21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 Νοεμβρίου 2019

1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31 Δεκεμβρίου 2019

Χ. Ασημακοπούλου, Γ. Περλέγκας, Β. Ζαχαροπούλου. Φωτο: Α. Σιμόπουλος

Μουσική διεύθυνση: Στάθης Σούλης

Σκηνοθεσία, μετάφραση πρόζας: Γιάννος Περλέγκας

Ερμηνεύουν: Χριστίνα Ασημακοπούλου, Βάσια Ζαχαροπούλου, Γιάννος Περλέγκας, Μιχάλης Τιτόπουλος, Νικόλας Μαραζιώτης, Βασίλης Δημακόπουλος, Ιωάννης Κοντέλλης, Αντώνης Αντωνιάδης, Νίκος Ζιάζιαρης, Νικόλας Ντούρος, Έλλη Δαδήρα, Ιωάννα Φόρτη, Μαρία Αλεξάνδρου, Μαρία Γράμψα, Αθηνά Δημητρακοπούλου

Το «τέλειο μιούζικαλ», η Ωραία μου κυρία των Άλαν Τζέυ Λέρνερ και Φρέντερικ Λόου, ένα από τα πιο επιτυχημένα και πολυαγαπημένα μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την ολοκληρωμένη μουσική μορφή του από την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ.

Η ρομαντική ιστορία ενός καθηγητή γλωσσολογίας στο Λονδίνο των αρχών του 20ού αιώνα, ο οποίος προσπαθεί να μεταμορφώσει μια ανθοπώλισσα σε κυρία της υψηλής κοινωνίας, ζωντανεύει σε μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, σκηνοθεσία, μετάφραση πρόζας Γιάννου Περλέγκα (ο οποίος κρατάει και τον ρόλο του καθηγητή Χίγκινς) και μετάφραση στίχων Δημήτρη Δημόπουλου, με τη συμμετοχή ενός εξαιρετικού καστ μονωδών της ΕΛΣ.

Το θρυλικό μιούζικαλ αποτελεί μεταφορά του θεατρικού έργου του Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω Πυγμαλίων και έκανε πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ το 1956 με πρωταγωνιστές την Τζούλι Άντριους στον ρόλο της Ελάιζα Ντούλιτλ και τον Ρεξ Χάρρισον στον ρόλο του Δρα Χίγκινς.

Αμέσως γνώρισε τεράστια επιτυχία κατακτώντας τον τίτλο του μακροβιότερου μιούζικαλ στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ εκείνη την εποχή. Αντάξια της θεατρικής του φήμης και επιτυχίας υπήρξε και η κινηματογραφική του μεταφορά το 1964 σε σκηνοθεσία Τζωρτζ Κιούκορ με την Ώντρεϋ Χέπμπορν στον ρόλο της Ελάιζα Ντούλιτλ, μια κλασική ταινία που τιμήθηκε με οκτώ βραβεία Όσκαρ.

Γιώργος Κουρουπός

Λεπορέλλα ή Πίσω απ’ τον τοίχο

Όπερα

Λιμπρέτο: Ιουλίτα Ηλιοπούλου

Βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Στέφαν Τσβάιχ

11, 12, 17, 18, 25, 26 Ιανουαρίου 2020

Γιώργος Κουρουπός. Φωτο: Α. Σιμόπουλος

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Βασιλείου

Σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια: Πάρις Μέξης

Φωτισμοί: Γιώργος Τέλλος

Ερμηνεύουν: Ειρήνη Καράγιαννη, Άρτεμις Μπόγρη, Τάσος Αποστόλου, Μυρσίνη Μαργαρίτη, Νίκη Χαζιράκη, Εβίτα Χιώτη, Βάσια Ζαχαροπούλου

Η νέα όπερα Λεπορέλλα ή Πίσω απ’ τον τοίχο του Γιώργου Κουρουπού, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, είναι ένα εγχείρημα που κορυφώνει την ενασχόληση του συνθέτη με το μουσικό θέατρο, το οποίο αποτελεί κύριο άξονα του συνθετικού του έργου. Το ποιητικό κείμενο υπογράφει η διακεκριμένη ποιήτρια και λογοτέχνης Ιουλίτα Ηλιοπούλου.

Η Λεπορέλλα, μια αδρή γυναίκα από το Τιρόλο, φτάνει στη Βιέννη για να εργαστεί σ’ ένα σπίτι βαρόνων. Ο στρυφνός χαρακτήρας της βαρόνης, η ελαφρότητα του βαρόνου, η ταραχώδης σχέση του ζεύγους διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Λεπορέλλα θα παίξει έναν καταλυτικό ρόλο.

Στην αρχή αρκείται στα καθήκοντά της, όταν όμως η βαρόνη πρόσκαιρα απομακρυνθεί από το σπίτι, εκείνη θα αφοσιωθεί δουλικά στον βαρόνο διευκολύνοντας τις ερωτικές του δραστηριότητες. Η αφύπνιση του δικού της ερωτισμού, που γίνεται ολοένα και πιο ανεξέλεγκτος, την οδηγεί στη σχεδιασμένη «αυτοκτονία» της βαρόνης, γεγονός που θα επιφέρει αργότερα και το δικό της τραγικό τέλος.

Γιάννης Ρίτσος / Κωνσταντίνος Βήτα

Ο κόσμος είναι ένας

Συναυλία

30, 31 Ιανουαρίου 2020

1, 2 Φεβρουαρίου 2020

Σύνθεση, απαγγελία: Κωνσταντίνος Βήτα

Δημιουργία βίντεο: Νίκος Πατρελάκης

Κ.Βήτα, Ν. Πατρελάκης. Φωτο: Α. Σιμόπουλος

Μια προσέγγιση στο ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου μέσα από το ηλεκτρονικό σύμπαν του Κωνσταντίνου Βήτα, ένα ταξίδι στο εσωτερικό οδοιπορικό του ποιητή.

Η παράσταση Ο κόσμος είναι ένας αποτελεί ζωντανή εγκατάσταση με πρωτότυπη μουσική του Κωνσταντίνου Βήτα και βίντεο του Νίκου Πατρελάκη, που αποδίδουν το ταξίδι στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Στη ροή του έργου παρουσιάζονται ποιήματα από όλο το φάσμα του μεγάλου μας ποιητή με απαγγελία από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Βήτα και τη συνοδεία τριμελούς μουσικού συνόλου.

Στήβεν Σόντχαϊμ

Into the woods

Μιούζικαλ

Λιμπρέτο: Τζέιμς Λαπίν

8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 Φεβρουαρίου 2020

13, 14, 15, 16, 17 Μαΐου 2020

Σκηνοθεσία, απόδοση: Δημήτρης Μπογδάνος

Πρωταγωνιστεί η Νάντια Κοντογεώργη

Δ. Μπογδάνος. Φωτο: Α. Σιμόπουλος

Το κλασικό και πολυβραβευμένο μιούζικαλ Into the woods (1986) του κορυφαίου συνθέτη και στιχουργού Στήβεν Σόντχαϊμ, ενός αντισυμβατικού δημιουργού που έχει τιμηθεί με Όσκαρ, Tόνι, Γκράμι, Πούλιτζερ και Λόρενς Ολίβιε, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ.

Περικλής Λιακάκης

Χοντορκόφσκι

Όπερα

Συμπαραγωγή με το Sirene Operntheater / Αυστρία

27, 28, 29 Φεβρουαρίου 2020

Mουσική διεύθυνση: Γιούρι Έβερχαρτς

Κείμενο, σκηνοθεσία: Κριστίνε Τόρνκβιστ

Η όπερα Χοντορκόφσκι του διακεκριμένου συνθέτη και καθηγητή του Μουσικού Πανεπιστημίου Βιέννης Περικλή Λιακάκη, η οποία απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ανεξάρτητης Παραγωγής Όπερας 2017 των Αυστριακών Βραβείων Μουσικού Θεάτρου, παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρώτη. Η όπερα αναφέρεται στην άνοδο και την πτώση του Ρώσου ολιγάρχη Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ο οποίος στάθηκε στο αντίπαλο στρατόπεδο του Βλάντιμιρ Πούτιν τη δεκαετία του ’90.

Τζων Κέιτζ

Europeras 1 & 2

Μουσικό θέατρο

5, 6, 7 Μαρτίου 2020

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου

Σκηνοθεσία: Ζωή Χατζηαντωνίου

Ζ. Χατζηαντωνίου. Φωτο: Α. Σιμόπουλος

Με αφορμή τον εορτασμό των 80 χρόνων από την ίδρυση της ΕΛΣ, η Εναλλακτική Σκηνή παρουσιάζει την εμβληματική μετα-όπερα του πάπα της αβανγκάρντ Τζων Κέιτζ Europeras 1 & 2. Γραμμένο την περίοδο 1985-1987, μετά από παραγγελία της όπερας της Φρανκφούρτης, το έργο συνιστά μια δοξαστική όσο και βιτριολική ματιά στο ρεπερτόριο της όπερας του 18ου και 19ου αιώνα. Όπως δηκτικά δήλωσε ο συνθέτης: «Για διακόσια χρόνια οι Ευρωπαίοι μάς έστελναν τις όπερές τους. Τώρα τους τις στέλνω πίσω».

ΦΥΤΑ

ORFEAS 2020

Όπερα σε παράφραση

14, 15, 21, 22, 28, 29 Μαρτίου 2020

Διασκευή, κόνσεπτ: ΦΥΤΑ

Σκηνοθεσία: Φιλ Ιερόπουλος

Λιμπρέτο: Αντριάνα Μίνου

Στον ρόλο της Λογικής το ολόγραμμα της Έλενας Ακρίτα

ΦΥΤΑ. Φωτο: Α. Σιμόπουλος

To εννοιολογικό ντουέτο ΦΥΤΑ διασκευάζει την όπερα Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ. Η διασκευή ακολουθεί δοµικά αφηγηµατικά στοιχεία του αυθεντικού κειµένου, αλλά τοποθετεί τη δράση στο κοντινό µέλλον µιας χώρας σαν την Ελλάδα, ανοίγοντας θέµατα όπως οι ριζοσπαστικές πολιτικές και η έννοια της «επανάστασης» στον ύστερο καπιταλισµό, η σχέση «ανατολής» και «δύσης», οι µύθοι του ελληνισµού, καθώς και οι τρόποι που νεοσυντηρητικές πολιτικές µπορούν να οικειοποιηθούν δικαιωµατικούς λόγους των ΛΟΑΤΚΙ κοινοτήτων.

Ο Ορφέας αποτελεί µια από τις πρώτες όπερες στην ιστορία και αυτό τον καθιστά ένα έργο εξαιρετικά ευέλικτο στις διασκευές, καθώς γράφτηκε πριν παγιωθούν οι σκηνοθετικές συµβάσεις του οπερατικού είδους. Από αυτή την άποψη, είναι ένα έργο κατάλληλο να «κουηροποιηθεί» από τις αισθητικές και τους επικοινωνιακούς κώδικες µιας άλλης εποχής.

Στην ανακατασκευή του έργου ORFEAS 2020 από τα ΦΥΤΑ, ο µπαρόκ ήχος ενώνεται µε ρετρο-φουτουριστικά συνθεσάιζερ των ’80s, η οπερατική εκφορά του λόγου µε την αυτοαναφορική και µεταδραµατική προσέγγιση της περφόρµανς αρτ, ο ζωντανός θεατρικός χώρος µε ένα ποστ-ίντερνετ πολυµεσικό ψηφιακό πλέγµα και οι πληθωρικές οπτασίες των θεϊκών χαρακτήρων του µύθου µε τις σύγχρονες θεότητες της κουήρ DIY πανκ µόδας.

Europa

Βασισμένο στην ομώνυμη ταινία του Λαρς φον Τρίερ

Θέατρο

Συμπαραγωγή με το Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολωνίας

19, 20 Μαρτίου 2020

Μουσική: Χέρμπερτ Μίτσκε

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Κώστας Παπακωστόπουλος

K. Παπακωστόπουλος. Φωτο: Α. Σιμόπουλος

Η αριστουργηματική ταινία Europa (1991) του εκκεντρικού Δανού σκηνοθέτη Λαρς φον Τρίερ ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από τη ματιά του Κώστα Παπακωστόπουλου, διακεκριμένου σκηνοθέτη, ιδρυτή και καλλιτεχνικού διευθυντή του Ελληνογερμανικού Θεάτρου, το οποίο γιορτάζει 30 χρόνια ζωής.

Τοποθετημένη χρονικά στα ερείπια της κατεστραμμένης Γερμανίας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στη λεγόμενη Stunde Null, η ταινία παρουσιάζει μέσα από ένα αλληγορικό ταξίδι τις επίπονες προσπάθειες για την ανοικοδόμηση μιας νέας Ευρώπης πάνω στις στάχτες που άφησε το βίαιο παρελθόν της.

Στη θεατρική μεταφορά της ταινίας ένας σημερινός πολίτης κάνοντας το ίδιο ταξίδι φτάνει στη μεταπολεμική Γερμανία εκείνης της εποχής. Απροσδόκητες συναντήσεις τον γοητεύουν, επώδυνες μνήμες τον τυραννούν, που στο τέλος θα θέσουν σε δοκιμασία και τελικά σε απόρριψη τις αξίες του.

Η μουσική του Χέρμπερτ Μίτσκε και τα ασπρόμαυρα βίντεο του Τζων Σάιντλερ υποβάλλουν την καφκική ατμόσφαιρα σε αυτό το ταξίδι-εφιάλτη στην ιστορία της Ευρώπης. Σε μια εποχή ολοένα αυξανόμενων διαφωνιών, αντιπαραθέσεων αλλά και αμφισβητήσεων σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο σκηνοθέτης δανείζεται τα μοτίβα του Λαρς φον Τρίερ για να αναδείξει μέσα από το βίαιο παρελθόν της Ευρώπης τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το μέλλον της.

Σοφία Καμαγιάννη

Το ερωτευμένο σύννεφο

Όπερα για παιδιά και νέους

Βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Ναζίμ Χικμέτ

Πρώτη παρουσίαση / Συμπαραγωγή με τη Χορωδία Rosarte

27 Μαρτίου 2020

5 Απριλίου 2020

10 Μαΐου 2020

&



28, 29 Μαρτίου 2020

5, 12, 26 Απριλίου 2020

3, 10 Μαΐου 2020

Σύλληψη, μουσική σύνθεση: Σοφία Καμαγιάννη

Διασκευή, λιμπρέτο: Ελένη Ζαφειρίου

Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου

Η πρώτη σκηνική παρουσίαση του έργου Το ερωτευμένο σύννεφο του σπουδαίου Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ. Το μουσικό έργο θα παρουσιαστεί σε μουσική σύνθεση της Σοφίας Καμαγιάννη, λιμπρέτο Ελένης Ζαφειρίου και με τη συμμετοχή της Χορωδίας Rosarte σε καλλιτεχνική διεύθυνση Ρόζης Μαστροσάββα. Τη σκηνοθεσία υπογράφη η Ελένη Ευθυμίου, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σκηνοθέτιδες της νέας γενιάς.

Χαράλαμπος Γωγιός

Ο θάνατος του Άντονυ

Όπερα

Λιμπρέτο: Γιάννης Φίλιας, Χαράλαμπος Γωγιός

Βασισμένο στην ανάμνηση της τηλεοπτικής σειράς Κάντυ Κάντυ και στα γραπτά του Σλάβοϊ Ζίζεκ

Πρώτη παρουσίαση / Συμπαραγωγή με την εταιρεία μουσικού θεάτρου Οι όπερες των ζητιάνων

25, 26 Απριλίου 2020

2, 3, 7, 8 Μαΐου 2020

Χ. Γωγιός. Φωτο: Α. Σιμόπουλος

Μουσική διεύθυνση: Χαράλαμπος Γωγιός

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Ερμηνεύουν: Χρήστος Κεχρής, Μαρισία Παπαλεξίου, Αρκάδιος Ρακόπουλος

Πρωτότυπη, ριζοσπαστική και άκρως ερεθιστική, η νέα όπερα του Χαράλαμπου Γωγιού φέρνει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ τη γλυκιά ανάμνηση της τηλεοπτικής σειράς κινουμένων σχεδίων Κάντυ Κάντυ, τα γραπτά του Σλοβένου φιλοσόφου Σλάβοϊ Ζίζεκ και έναν από τους πλέον ταλαντούχους σκηνοθέτες της νέας γενιάς, τον Δημήτρη Καραντζά. Ο Θάνατος του Άντονυ, ή αλλιώς μια εννοιολογική όπερα δωματίου για όσα παιδιά μεγάλωσαν με VHS, Τσερνόμπιλ και Ελένη Δήμου.

Στην όπερα Ο θάνατος του Άντονυ, η ιαπωνική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων Κάντυ Κάντυ συναντιέται με τη σκέψη του Σλοβένου φιλοσόφου Σλάβοϊ Ζίζεκ σε μια καταχθόνια μηχανή ψυχαναλυτικής έμπνευσης με αφετηρία την ανάμνηση της πτώσης που τραυμάτισε μια ολόκληρη γενιά.

Δυο άνδρες, εγκλωβισμένοι σ’ ένα ξέφωτο βγαλμένο από τον Δάντη ή τον Χάιντεγκερ, παραδίνονται στις ηδονές του λόγου κι έρχονται αντιμέτωποι με το τραύμα και την εμμονή, τη φαντασίωση και τον πανταχού παρόντα ναρκισσισμό, με ενδιάμεσους σταθμούς τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, τα γραπτά του Ζακ Λακάν και τα σουξέ της Ελένης Δήμου. Όλα αυτά ως το αναπόφευκτο, αυτοκαταστροφικό φινάλε: «Όλοι μας έχουμε οραματιστεί την κηδεία μας». Ο Χαράλαμπος Γωγιός σημειώνει: «Ο θάνατος του Άντονυ είναι μια όπερα αφιερωμένη σ’ όλα τα αγόρια που ντρέπονταν να πουν πως έκλαιγαν με την Κάντυ Κάντυ».

Μπαλέτο ΕΛΣ

Human behaviour

Τρίπτυχο σύγχρονου χορού

27, 31 Μαΐου 2020

4, 5, 6, 7 Ιουνίου 2020

Point of no return

Χορογραφία: Γιάννης Μανταφούνης

Risk

Χορογραφία: Ερμίρα Γκόρο

Θ.Α

Χορογραφία: Γκεντιάν Ντόντα

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην πρώτη του παραγωγή για την Εναλλακτική Σκηνή παρουσιάζει ένα τρίπτυχο σύγχρονου χορού με τρεις καταξιωμένους χορογράφους, τον Γιάννη Μανταφούνη, την Ερμίρα Γκόρο και τον Γκεντιάν Ντόντα. Ένα κουαρτέτο εγχόρδων, με διακεκριμένους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ερμηνεύει ζωντανά έργα των Γιώργου Κουμεντάκη και Δήμητρας Τρυπάνη.

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις ΕΛΣ

Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Fedora 2019

Co-OPERAtive

13, 14 Ιουνίου 2020

Μουσική εποπτεία, μουσική διεύθυνση: Άντης Σκορδής

Σκηνοθεσία: Θέμελης Γλυνάτσης

Το πρόγραμμα Co-OPERAtive: An intercultural and collaborative opera hub for young people των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ, το οποίο τιμήθηκε με το Εκπαιδευτικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Fedora 2019, θα ολοκληρωθεί με την τελική παρουσίαση μιας μοναδικής παράστασης, η οποία αναδεικνύει τρία από τα βασικά πεδία της τέχνης της όπερας: τη μουσική, το θέατρο και τον χορό.

Το Co-OPERAtive αποτελεί ένα φυτώριο όπερας για μια μεικτή ομάδα 60 νέων Αθηναίων και ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο ηλικίας 15-17 ετών από όλη την Αττική. Το πρόγραμμα αντλεί έμπνευση από την όπερα, η οποία αποτελεί κοινή γλώσσα για τη δημιουργία του πρώτου διαπολιτισμικού φυτωρίου όπερας νέων στην Ευρώπη.

ΗΠΑΡ

Μουσικό θέατρο

Πρώτη παρουσίαση / Συμπαραγωγή με το Ensemble ICTUS / Βέλγιο

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

15, 16, 17 Ιουλίου 2020

Κείμενο: Ευθύμης Φιλίππου

Δημιουργική ομάδα, διανομή: Τομ Πάουελς, Μάικ Σμιντ, Ανγκέλικα Καστελλιό, Ζαν-Μπενουά Υγκέ, Αγγελική Παπούλια, Χρήστος Πασσαλής

Χ. Πασσαλής. Φωτο: Α. Σιμόπουλος

Το βροχερό και ζεστό βράδυ της 7ης Ιουλίου του 1994, μια γυναίκα 44 ετών είχε ένα τραγικό ατύχημα. Το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε έχασε την πορεία του και η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά καθώς πέφτοντας στο οδόστρωμα ένα αιχμηρό αντικείμενο διαπέρασε το συκώτι της.

Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο σε κώμα. Όσες μέρες παρέμεινε εκεί, ήταν συνεχώς δίπλα της ο άντρας που αγάπησε όσο τίποτε άλλο στη ζωή της. Ένας άντρας 62 ετών, υγιής και εύσωμος. Κάθε βράδυ αυτός ο άντρας ξάπλωνε δίπλα της στο κρεβάτι του νοσοκομείου και κοιμόταν μαζί της. Αυτές τις λίγες ώρες, μέχρι να ξημερώσει, έμοιαζαν σαν να ήταν και οι δύο σε κώμα ή σαν να κοιμούνται απλώς και οι δύο. Οι νυχτερινές νοσοκόμες δεν τον ξυπνούσαν, μόνο τον σκέπαζαν αν τύχαινε κάποιο πόδι και έβγαινε από την άσπρη κουβέρτα.

Αυτή είναι η τελευταία συζήτηση ανάμεσα στα όργανα των σωμάτων του άντρα και της γυναίκας, όπως καταγράφηκε από τα ιατρικά μηχανήματα λίγο πριν αυτή πεθάνει στις 18 Ιουλίου του 1994 από εσωτερική αιμορραγία. Η απομαγνητοφώνηση της συζήτησης έγινε από τον Ευθύμη Φιλίππου. Τα εσωτερικά όργανα των δυο τραγικών εραστών ερμηνεύονται από τους μουσικούς, περφόρμερ και μέλη του Ensemble ICTUS Τομ Πάουελς και Μάικ Σμιντ, τη μουσικό και sound artist Ανγκέλικα Καστελλιό, τον ηθοποιό Ζαν-Μπενουά Υγκέ και τους ηθοποιούς και σκηνοθέτες Αγγελική Παπούλια και Χρήστο Πασσαλή.

Ο εσωτερικός κόσμος του έργου HΠΑΡ είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των μελών του σχήματος και των διαφορετικών καλλιτεχνικών πεδίων από τα οποία προέρχονται.

Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής 2020

Φεστιβάλ

Θρήνος

2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14 Απριλίου 2020

Οι Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής επανέρχονται για τέταρτη χρονιά με θέμα τον Θρήνο. Η έκφραση του πόνου της απώλειας, η στάση απέναντι στο αναπότρεπτο του θανάτου και η στοχαστική αποδοχή του έχουν αποτελέσει τις αφορμές για να δημιουργηθούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής κληρονομιάς, ορισμένα από τα οποία θα παρουσιαστούν στον φετινό κύκλο.

Αφιέρωμα στον Ιάννη Ξενάκη

Συναυλία



9 Μαΐου 2020

Η Εναλλακτική Σκηνή παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Ιάννη Ξενάκη που επικεντρώνεται στον πρωταγωνιστή πολλών από τα σπουδαιότερα έργα του: τα κρουστά. Ο Αλέξανδρος Γιοβάνος, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των σόλο κρουστών στον χώρο της σύγχρονης μουσικής, ερμηνεύει, μαζί με τον διεθνώς αναγνωρισμένο πιανίστα Ερμή Θεοδωράκη, ορισμένα από τα εμβληματικότερα έργα του συνθέτη, όπως τα Rebonds και Psappha για σόλο κρουστά, την Κασσάνδρα για βαρύτονο και σόλο κρουστά και το Komboï για κρουστά και ενισχυμένο τσέμπαλο.

Κυριακάτικα πρωινά

Συναυλίες

Νοέμβριος 2019 – Μάιος 2020

Τα «Κυριακάτικα πρωινά» της Εναλλακτικής Σκηνής απευθύνονται στο ετερόκλητο και πολύχρωμο κοινό που κατακλύζει το Πάρκο και τους χώρους του ΚΠΙΣΝ και, κυρίως, στις οικογένειες που αναζητούν εναλλακτικές προτάσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Κύριος στόχος των εκδηλώσεων είναι να φέρουν σε επαφή το κοινό αυτό με τις τέχνες που υπηρετεί η Εθνική Λυρική Σκηνή: την όπερα, την κλασική μουσική και τον χορό, μέσα από μια σειρά πρωτότυπων συναυλιών, εργαστηρίων και δρώμενων.