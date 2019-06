Τα τελευταία χρόνια, η Louis Vuitton έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέσα από ανατρεπτικές καλλιτεχνικές συνεργασίες. Αντί να προστατεύει με συντηρητισμό το λογότυπο «LV», η εταιρεία έχει συνεργαστεί με μια σειρά καλλιτεχνών που της έδωσαν σύγχρονη αύρα.



Έτσι, η Louis Vuitton αποφάσισε να τιμήσει αυτές τις συνεργασίες, σε μια μεγάλη, συναρπαστική, και δωρεάν για το κοινό, έκθεση.

Louis Vuitton Puts Its Long History of Collaboration on Display in Los Angeles https://t.co/rlKuup5q0e pic.twitter.com/hpjjFQ3DbU