Οι Pixies έδωσαν στη δημοσιότητα, νωρίτερα σήμερα, το νέο τους κομμάτι με τίτλο On Graveyard Hill.

Το On Graveyard Hill θα περιλαμβάνεται στο νέο δίσκο του θρυλικού σχήματος από τη Βοστόνη με τίτλο "It's called Beneath the Eyrie" που ηχογραφήθηκε το 2018. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 13 Σεπτεμβρίου και παραγωγός του είναι ο Tom Dalgety. Περισσότερα για τη διαδικασία δημιουργίας του δίσκου θα γίνουν γνωστά μέσα από ένα podcast που αναμένεται να κυκλοφορήσεις στις 27 Ιουνίου με τίτλο "It's a Pixies Podcast".

Ο νέος δίσκος του σχήματος είναι ο δεύτερος που κυκλοφορεί με την παρούσα σύνθεση των Pixies, μετά το "Head Carrier" του 2016. Περιέχει δώδεκα κομμάτια και οι φίλοι του συγκροτήματος μπορούν να τον προπαραγγείλουν.

Οι Pixies θα εμφανιστούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2019, ωστόσο η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στους σταθμούς της περιοδείας τους.

Με πληροφορίες από Pitchfork