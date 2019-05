Benjamin Clementine & His Parisian String Quintet

Μετά τη περιοδεία του με τον David Byrne, ο Άγγλος ποιητής, τραγουδιστής και συνθέτης έρχεται για μια συναυλία στην Τεχνόπολη, όπου θα παρουσιάσει τραγούδια από το βραβευμένο με Mercury άλμπουμ του «At least for now» (2015) και το «I tell a fly» (2017). Στη σκηνή θα τον συνοδεύουν πέντε έγχορδα από τη Γαλλία, ανάμεσά τους και η Barbara Le Liepvre στο τσέλο.

25/5, Τεχνόπολις, Πειραιώς 100, Γκάζι, 21:00, εισ.: 20-37 ευρώ

Συνθετικοί

Οι Συνθετικοί επιστρέφουν στο six d.o.g.s στις 24 Μαΐου για ένα ακόμα εκρηκτικό live ηλεκτρονικής ιστορίας, με κομμάτια-σταθμούς, όπως τα Είναι Σίγουρο, Σταύρος Κόσμα Πέτρης και Θέλω Ηδονές.

24/5, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 6-8 ευρώ

Μανώλης Φάμελλος

Με αφετηρία τον τελευταίο του δίσκο «Η Εποχή των Σκουπιδιών» ο Φάμελλος ανεβαίνει στη σκηνή με ένα μεγάλο μουσικό σχήμα ο πυρήνας του οποίου αποτελείται από την ίδια ομάδα που εδώ και μια δεκαετία επιμελείται κάθε νέα παραγωγή του.

Τραγούδια από το σύνολο της μουσικής του διαδρομής θα γεμίσουν το Πάρκο του ΚΠΙΣΝ, με χαρακτηριστικό πάντα το στοιχείο του ηλεκτρικού ήχου.

24/5, ΚΠΙΣΝ, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 21:00, Ελεύθερη είσοδος

Κυριάκος Σφέτσας

Η δισκογραφική Teranga Beat καλεί τον Κυριάκο Σφέτσα με το συγκρότημά του Greek Fusion Orchestra για να παρουσιάσουν τη νέα τους κυκλοφορία με τίτλο «Greek Fusion Orchestra Vol.2» σε ένα live ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η GFO θα εμφανιστεί ζωντανά μπροστά σε κοινό, μετά από 42 χρόνια, αποτελούμενη από νέους μουσικούς που επιλέχθηκαν από τον ίδιο τον διακεκριμένο συνθέτη.

24/5, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, εισ.: 8 ευρώ

Συναυλία Μουσικής Δωματίου για Κοντραμπάσο και Πιάνο

Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Διέλευσις παρουσιάζει μια συναυλία μουσικής δωματίου για κοντραμπάσο (Γιώργος Κοκκινάρης) και πιάνο (Παπαθύμνιος Κωνσταντίνος).

Το ντουέτο δημιουργήθηκε με στόχο συστηματικές συναυλίες, ώστε να αναδείξουν το ρεπερτόριο μουσικής δωματίου για αυτά τα όργανα, αλλά και μεταγραφές από έργα για άλλα όργανα ορχήστρας και τραγούδια. Το κοντραμπάσο ξεφεύγει από το παραδοσιακό του ρόλο της συνοδείας και σαν σολιστικό όργανο, ερμηνεύει έργα μεγάλων συνθετών αλλά και λιγότερο γνωστών με ανάλογη αισθητική βαρύτητα.

24/5, Διέλευσις, Λέσβου 15 & Πόρου, Κυψέλη, 20:30, εισ.: 5-8 ευρώ

Big Bang Festival 5

Στο Big Bang συμβαίνουν κάθε χρονιά τρελά πράγματα μέσα στη Στέγη σε διάφορους χώρους αλλά και έξω στη γειτονιά. Αφρικανική μουσική σε παρέλαση, μια ορχήστρα που μαγειρεύει, περίεργα μουσικά όργανα, υπερμεγέθη πνευστά, αυτοσχέδια μουσικά όργανα σε παράξενα σχήματα, marching bands, διαδραστικά εργαστήρια σύγχρονης μουσικής, μουσικό ταξίδι στα παράλια της Μεσογείου, δέντρα-ηχητικά γλυπτά, ηχητικά τοπία με λίμνη και πυγολαμπίδες, ηχητικό μασάζ. Μαζί με τα παιδιά σας δείτε τις φετινές εκπλήξεις και πειραματιστείτε με τη μουσική συμμετέχοντας ενεργά στις εκδηλώσεις. Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

25/5- 26/5, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Αθήνα