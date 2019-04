Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο ηθοποιός Σίμορ Κασέλ (Seymour Cassel), ο οποίος υπήρξε υποψήφιος για Όσκαρ για το ρόλο του στα «Πρόσωπα» (Faces) το φιλμ του Τζον Κασσαβέτη.

Ο Σίμορ Κασέλ πέθανε την Κυριακή στο Λος Άντζελες έχοντας περάσει τα τελευταία του χρόνια με Αλτσχάιμερ, όπως ανακοίνωσε ο γιος του.

Ο Κασέλ ήταν παλαίμαχος δεκάδων ανεξάρτητων ταινιών και έγινε γνωστός από τους ρόλους στις ταινίες του Γουές Άντερσον και του Τζον Κασσαβέτη.

Χαρακτηριστικοί ρόλοι του ήταν στα φιλμ του Άντερσον «Οικογένεια Τενενμπάουμ (The Royal Tenenbaums) και στο «Υδάτινες Ιστορίες» (The Life Aquatic with Steve Zissou).

Γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ στις 22 Ιανουαρίου 1935. Η πρώιμη του σταδιοδρομία το συνδέθηκε με τον ελληνοαμερικανό δημιουργό της αμερικανικής αβάν-γκαρντ Τζον Κασσαβέτη και έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο του στην πρώτη ταινία του σκηνοθέτη «Σκιές» (Shadows) το 1958. Ωστόσο στο φιλμ αυτό είχε ξεκινήσει να εργάζεται όχι ως ηθοποιός, αλλά ως βοηθός του συνεργείου. Ο Κασσαβέτης του έδωσε έναν μικρό ρόλο στο φιλμ και αυτό άλλαξε τη ζωή του.

Συμμετείχε επίσης στο φιλμ του Κασσαβέτη «Όταν ο Πόθος προστάζει» (Too Late Blues) και η καριέρα του εξελίχθηκε περιλαμβάνοντας αρκετές συνεργασίες μαζί του όπως το «Μίνι και Μόσκοβιτς» του 1971, ακόμη και σε ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές.

Ο Κασσαβέτης ο οποίος πέθανε το 1989 σε ηλικία 59 ετών, ήταν «ο μεγαλύτερος αδερφός που δεν είχα ποτέ και ο πιο κοντινός φίλος που είχα ποτέ» είχε πει ο Σίμορ Κασέλ για τη σχέση του με την σκηνοθέτη. «Υπήρξε εξαιρετική επιρροή στη δημιουργία της καριέρας μου και στην καθοδήγησή μου».

Seymour Cassel και John Cassavetes σε γυρίσματα το 1975

Καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Σίμορ Κασέλ, έκανε πολλές ανατρεπτικές εμφανίσεις σε φιλμ με μικρούς και μεγάλους ρόλους με τον ίδιο να δηλώνει πως δεν ήθελε να εγκλωβιστεί γιατί τον διασκέδαζε αυτή η αντίθεση.

Το 1968, ο Κασέλ έλαβε την μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας τους όντας υποψήφιος για βραβείο Όσκαρ για το ρόλο του ως Chet στο δράμα του Κασσαβέτη «Faces».

Συναντήθηκε με τον Άντερσον μέσω του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Αλεξάντερ Ρόκγουελ, ο οποίος σκηνοθέτησε τον Σίμορ Κασέλ στο "In the Soup" και για το ρόλο του αυτό κέρδισε βραβείο Sundance.

Άλλες ταινίες μεγάλου μήκους που μετέπειτα έκαναν γνώριμο το πρόσωπό του ήταν οι «Ντικ Τρέισι», «Οι Καυγατζηδες» και «Ανήθικη Πρόταση». Στο τελευταίο φιλμ είχε το ρόλο του σοφέρ του Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Σημείο αναφοράς στην καριέρα του ήταν και η συνεργασία του με τον Στιβ Μπουσέμι στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο "Trees Lounge".

Ο Σίμορ Κασέλ ήταν επίσης ενεργό μέλος στο Σωματείο των Ηθοποιών (SAG).

Η οικογένειά του ζητά αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο Ίδρυμα της Αμερικής για το Αλτσχάιμερ.