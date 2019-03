Στις 9 Απριλίου του 2019 το Ίδρυμα Ωνάση θα διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους παράγουμε, διακινούμε και κωδικοποιούμε τις εικόνες γύρω μας, μέσω διαδραστικών εκθέσεων, διαλέξεων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων.



Το πρότζεκτ For Ever More Images? άντλησε έμπνευση από τα Χρυσά Αρχεία, το οπτικοακουστικό υλικό που μετέφεραν στο διάστημα το 1977 τα διαστημόπλοια Voyager I και ΙΙ.

Αυτά λειτούργησαν ως χρονοκάψουλα του μέλλοντος για πιθανούς εξωγαλαξιακούς παραλήπτες, που ερμηνεύει και κοινοποιεί την ύπαρξη και τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας στον πλανήτη Γη.



Πώς όμως θα διαλέγαμε τις εικόνες που θα στέλναμε σήμερα, 42 χρόνια αργότερα; Μήπως θα στέλναμε ένα μήνυμα κινδύνου για τον ίδιο τον πλανήτη;

For Ever More Images, Joan Fontcuberta



Η νέα έκθεση-εγκατάσταση έχει σκοπό να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και να εξετάσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις εικόνες μίας εποχής, όπου οι φωτογραφίες αξιολογούνται από προγραμματιστικές ρουτίνες, αλγόριθμους και αυτοματοποιημένες συμπεριφορές.



Το For Ever More Images? εγκαινιάζεται στις 9 Απριλίου του 2019, στις 20:00, υπό τους ήχους της DJ Agent Mo, αλλιώς γνωστής ως Μαρίνα Γιώτη, με είσοδο ελεύθερη και με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, του Ωδείου Αθηνών και του πανεπιστημίου NYU της Αθήνας.



Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη. Ξεκινάει με την έκθεση φωτογραφιών στις 9 με 22 Απριλίου, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, σε επιμέλεια των Γιώργου Καραήλια, Γιώργου Πρίνου και Πάσκουα Βόργια, καθημερινά στις 16:00-22:00.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες της έκθεσης είναι οι Natalie Bookchin, James Bridle, Adam Broomberg και Oliver Chanarin, Harun Farocki, Joan Fontcuberta, Forensic Architecture, Πάνος Μαζαράκης, Μαρία Μαυροπούλου, Raih Mroue, Jon Rafman, Taryn Simon, Monika Sziladi, Penelope Umbrico, Cameron Wilson και Liam Young.

For Ever More Images, Cameron Wilson, Shudu



Μία μέρα μετά την έναρξη της έκθεσης, στις 10 Απριλίου, αρχίζει και το εργαστήριο "School of images", που θα διαρκέσει και αυτό έως τις 22 Απριλίου. Αφορά καλλιτέχνες, τεχνολόγους και περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και διεξάγεται από τον καλλιτέχνη και συγγραφέα James Bridle, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.



Το τρίτο μέρος είναι το «Συμπόσιο», μία σειρά διαλέξεων και συζητήσεων την οποία έχει επιμεληθεί ο καθηγητής του Πρίνστον, Eduardo Cadava. Στο συμπόσιο συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες από πανεπιστήμια του Πρίνστον, Νέας Υόρκης, Βαρκελώνης, Βερολίνου, Οντάριο, Κολομβίας, αλλά και Αθήνας όπως το Πάντειο, το Μετσόβειο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο NYU Athens.

For Ever More Images, Jon Rafman Nacozari De Garcia, Montezuma, Sonora, Mexico

For Ever More Images, Liam Young

Info

For Ever More Images?

9- 22 Απριλίου 2019

Εντός και εκτός Στέγης

Οι διαλέξεις θα διεξαχθούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο στις 12 Απριλίου, ώρες 18:00-23:00, και στο Ωδείο Αθηνών, στις 13 Απριλίου, ώρες 12:00-20:30 και 14 Απριλίου, 12:00-19:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου.