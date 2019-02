Σε συνέντευξη τύπου στο Ωδείο Αθηνών, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος παρουσίασε το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Θεατρικές παραστάσεις από Έλληνες και ξένους δημιουργούς, μουσικές συναυλίες και αφιερώματα, όπερα, σύγχρονος χορός, εικαστικά και πολλές ακόμα δράσεις συνθέτουν και φέτος ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που θα εκτυλίσσεται από τα τέλη Μαΐου μέχρι τις αρχές Αυγούστου στο «σπίτι» του φεστιβάλ, στην Πειραιώς 260, στο Ηρώδειο, καθώς και σε διάφορα σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, στο πλαίσιο του «ανοίγματος» του φεστιβάλ στην πόλη.

Παράλληλα, από τα τέλη Ιουνίου μέχρι τα μέσα Αυγούστου, το μεγάλο και το μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου θα φιλοξενήσουν τα φετινά Επιδαύρια, το πρόγραμμα των οποίων έχει ήδη ανακοινωθεί.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας του, που λήγει στα τέλη Απριλίου, ο κ. Θεοδωρόπουλος δήλωσε πως θα ζητήσει από την υπουργό Πολιτισμού, Μυρσίνη Ζορμπά, τουλάχιστον παράταση, ακόμα και σε περίπτωση μη ανανέωσης, ώστε εκείνος και η ομάδα του να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας το φετινό Φεστιβάλ.

ΗΡΩΔΕΙΟ

5, 7, 9, 11 Ιουνίου

Εθνική Λυρική Σκηνή – Κάρλους Παντρίσσα – Λα Φούρα ντελς Μπάους – Γιώργος Μπαλατσινός

Νόρμα του Βιντσέντζο Μπελίνι

Η Νόρμα επιστρέφει στο Ηρώδειο, από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Τη φιλόδοξη παραγωγή υπογράφουν ο Κάρλους Παντρίσσα (Carlus Padrissa) και οι αναπτρεπτικοί Λα Φούρα ντελς Μπάους (La Fura dels Baus). Τον απαιτητικό επώνυμο ρόλο αναλαμβάνει μια διάσημη πρωταγωνίστρια, η ιταλίδα υψίφωνος Κάρμεν Τζανατάζιο (Carmen Giannattasio).

14 Ιουνίου

Ελένη Καραΐνδρου

Tous des oiseaux (Όλοι ελεύθεροι σαν τα πουλιά)

Στις 14 Ιουνίου, το Ηρώδειο θα πλημμυρίσει από χρώματα και ρυθμούς της διάσημης Ελληνίδας συνθέτριας Ελένης Καραΐνδρου.

15 Ιουνίου

Jethro Tull

50 χρόνια Jethro Tull

Μετά την πρώτη τους ιστορική εμφάνιση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού το 2003, οι Jethro Tull επιστρέφουν για να γιορτάσουν με το ελληνικό κοινό τα 50 τους χρόνια.

17 Ιουνίου

Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου – Yuja Wang – Gustavo Gimeno

Έργα Τσαϊκόφσκι, Γκέρσουιν, Σοστακόβιτς, Στραβίνσκι

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου ιδρύθηκε το 1933 και σήμερα απαρτίζεται από 98 μουσικούς, καταγόμενους από περισσότερες από 20 χώρες. Υπό τη διεύθυνση του Γκουστάβο Χιμένο, που διανύει την τέταρτη θητεία του, έχει δώσει έμφαση στην ευρύτητα του ρεπερτορίου της. Η σπουδαία Κινέζα πιανίστρια Γιούτζα Γουάνγκ ανακηρύχτηκε Artist in Residence στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου για την καλλιτεχνική περίοδο 2018-2019.

19 Ιουνίου

Γιώργος Νταλάρας – Συμφωνική Ορχήστρα της Σμύρνης – Hakan Sensoy

Ο Γιώργος Νταλάρας, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, παρουσιάζει στο Ηρώδειο μια συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σμύρνης υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Χακάν Σενσόυ.

21 Ιουνίου

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ – Αναστάσιος Συμεωνίδης

Παγκόσμια ημέρα μουσικής

Έργα Σκαλκώτα και Μέντελσον

Το 2019 έχει ανακηρυχθεί έτος Νίκου Σκαλκώτα, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών από τον θάνατό του.

22 Ιουνίου

Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης – Λεωνίδας Καβάκος

Έργα Μέντελσον, Μότσαρτ, Μπετόβεν

Στις 22 Ιουνίου, σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα το καλοκαιριού, η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, ενώνει τις δυνάμεις της με τον κορυφαίο βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο.

24 Ιουνίου

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Adrian Prabava

Αφιέρωμα στον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Ζωντανή μουσική με παράλληλη προβολή αποσπασμάτων και φωτογραφικού υλικού

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών μας ξεναγεί στον μαγικό κόσμο των ταινιών του Σπίλμπεργκ και μας θυμίζει μερικές από τις πιο αγαπητές μελωδίες, που συνόδευσαν γοητευτικές κινηματογραφικές στιγμές.

27 Ιουνίου

Loreena McKennitt

Το ξωτικό των κέλτικων ήχων

Κάθε συναυλία της Λορίνα ΜακΚένιτ, με τα σπάνια παραδοσιακά όργανα που χρησιμοποιεί και τα αρώματα μουσικής από την παράδοση των Κελτών αλλά και της Μέσης Ανατολής, είναι μια μοναδική εμπειρία. Το «ξωτικό» από τον Καναδά έρχεται επιτέλους ξανά στην Ελλάδα και κανείς πραγματικός μουσικόφιλος δεν θα απουσιάσει.

28 Ιουνίου

Γιάννης Μαρκόπουλος

Τα 80 του χρόνια γιορτάζει ο Γιάννης Μαρκόπουλος με μια ξεχωριστή συναυλία στο Ηρώδειο. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Γιάννης Χαρούλης προσκλήθηκαν από τον συνθέτη ως οι ιδανικοί για να μοιραστούν μαζί του τη μεγάλη αυτή γιορτή.

30 Ιουνίου

Το Φεστιβάλ Αθηνών παρουσιάζει το Bach Project

Yo-Yo Ma

6 σουίτες για τσέλο του Μπαχ, χωρίς συνοδεία

Ο Γιο-Γιο Μα δεν χρειάζεται συστάσεις. Ίσως ο κορυφαίος τσελίτσας στον κόσμο, έχει κερδίσει 18 Grammy και πλήθος άλλες διακρίσεις. Πέρυσι, ο Γιο-Γιο Μα ξεκίνησε ένα νέο μουσικό ταξίδι. Αποφάσισε να ερμηνεύσει τις έξι σουίτες του Μπαχ για σόλο τσέλο σε 36 πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

2 Ιουλίου

Anne Teresa De Keersmaeker – Jean-Guihen Queyras / Rosas

Εν τω μέσω της ζωής, βρισκόμαστε / 6 σουίτες για τσέλο του Μπαχ (Mitten wir im Leben / Bach 6 Cellosuiten)

Η κορυφαία ίσως δημιουργός του σύγχρονου χορού παίρνει τη σκυτάλη από τον Γιο-Γιο Μα και, λίγες ημέρες μετά από το ρεσιτάλ του, παρουσιάζει τη δική της πρόταση πάνω στις 6 σουίτες για τσέλο του Μπαχ.

3 Ιουλίου

Dead Can Dance

Dionysus

Για τους Dead Can Dance, η Ελλάδα είναι μια ξεχωριστή χώρα – όπως είναι εμφανές από τους ίδιους τους τίτλους των δίσκων τους στην ελληνική παράδοση. Για το κοινό του Ηρωδείου θα δημιουργήσουν ένα πολύ ξεχωριστό set list. Θα συμπεριλάβουν συνθέσεις που δεν έχουν παίξει ποτέ ξανά ζωντανά στη σκηνή, αλλά και κομμάτια από τις πρώτες δεκαετίες της πορείας τους, που τώρα θα ερμηνεύσουν πάνω σε νέες μουσικές φόρμες.

6 & 7 Ιουλίου

Μουσικοί της Καμεράτας – Μυρτώ Παπαθανασίου – Γιώργος Πέτρου

Αλτσίνα του Χαίντελ

Οι Μουσικοί της Καμεράτας και ο Γιώργος Πέτρου επιστρέφουν στο Φεστιβάλ Αθηνών με το μουσικό είδος που τους έχει κάνει διάσημους σε όλο τον κόσμο, την όπερα του 18ου αιώνα. Έχοντας παρουσιάσει πολυβραβευμένες παραγωγές σε μεγάλα θέατρα και φεστιβάλ της Ευρώπης, ξεκινούν ένα νέο ταξίδι στον μαγικό κόσμο της Μπαρόκ όπερας, ετοιμάζοντας μια εντυπωσιακή νέα παραγωγή της όπερας Αλτσίνα (Alcina) του Χαίντελ.

9 Ιουλίου

Ravenna Festival – Oρχήστρα Νέων Luigi Cherubini – Riccardo Muti

Concert of Friendship

O διεθνούς φήμης μαέστρος Ρικάρντο Μούτι επιστρέφει στην Αθήνα και στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού μετά από 11 χρόνια, με τους Δρόμους της φιλίας. Το ετήσιο μουσικό προσκύνημα που διοργανώνει από το 1997 το Φεστιβάλ της Ραβέννας έχει οδηγήσει τον Μούτι, μαζί με ένα σύνολο ιταλών μουσικών, σε αρχαίες και σύγχρονες ιστορικές πόλεις, όπου παίζουν μαζί με ντόπιους μουσικούς.

10 Ιουλίου

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ – Μαρία Φαραντούρη – Αναστάσιος Συμεωνίδης

Πάμε σινεμά;

Η Μαρία Φαραντούρη και οι συνεργάτες της επιλέγουν τραγούδια χαραγμένα στη μνήμη από τη δεξαμενή του ελληνικού και του παγκόσμιου κινηματογράφου, φιλοδοξώντας να αναβιώσουν κάποιες ανεπανάληπτες «νύχτες με φεγγάρι».

13 Ιουλίου

Tindersticks

Ένα από τα πιο σημαντικά και αγαπημένα στο ελληνικό κοινό βρετανικά συγκροτήματα, οι Tindersticks, έρχεται στο Ηρώδειο για μια σαγηνευτική βραδιά στην καρδιά του καλοκαιριού.





16 Ιουλίου

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Μαξίμ Βενγκέροφ – Στέφανος Τσιαλής

Στο πρόσωπο του Μαξίμ Βενγκέροφ (Maxim Vengerov) το παγκόσμιο κοινό αναγνωρίζει έναν από τους σπουδαιότερους βιρτουόζους του βιολιού των τελευταίων δεκαετιών αλλά και ένα ανήσυχο μουσικό πνεύμα, με ευρύτερη καλλιέργεια και ευαισθησία, στοιχεία που εύλογα καθιστούν κάθε εμφάνισή του ανά τον κόσμο μοναδικό καλλιτεχνικό γεγονός.

27, 28, 30, 31 Ιουλίου

Εθνική Λυρική Σκηνή – Κωνσταντίνος Ρήγος – Λουκάς Καρυτινός

Τραβιάτα του Τζουζέππε Βέρντι

Η δεύτερη παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών είναι η Τραβιάτα, σε σκηνοθεσία του διευθυντή του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνου Ρήγου, ρηξικέλευθου χορογράφου αλλά και σκηνοθέτη με σημαντική εμπειρία σε μεγάλα θεάματα.

3 Αυγούστου

Εθνική Ορχήστρα της Κίνας – Παιδική Χορωδία του Σάλτσμπουργκ – Enjott Schneider – Otto Sauter – Ten of the Best

Τελετουργία της αρμονίας (Ceremony of Harmony)

Μια μαγευτική συναυλία, «τελετουργία» μουσικής αρμονίας, όπως δηλώνει και ο τίτλος της, μέσα από τη συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών με την Κινεζική Εταιρεία Βιομηχανικών Επενδύσεων στον Πολιτισμό (NCII). Μουσικοί από διαφορετικές χώρες ενώνουν τα ταλέντα τους για να εκφράσουν το πανανθρώπινο όραμα της παγκόσμιας ειρήνης.





Minaret

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

(Όλες οι παραστάσεις θα έχουν υπέρτιτλους στα αγγλικά και στα ελληνικά για τους κωφούς)

Νέες οπτικές της ελληνικής ταυτότητας

31 Μαΐου - 4 Ιουνίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Δ)

Θάνος Σαμαράς

Χρύσιππος του Δημήτρη Δημητριάδη

Μετά από μια υποδειγματική προσέγγιση του Ευαγγελισμού της Κασσάνδρας, που κέρδισε κοινό και κριτικούς, ο Θάνος Σαμαράς αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και τη συνολική σκηνική προσέγγιση ενός ακόμα αιρετικού έργου τού διεθνώς αναγνωρισμένου Δημήτρη Δημητριάδη, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Σκηνοθεσία – Κίνηση – Σκηνικά – Κοστούμια – Φωτισμοί – Ηχητικός σχεδιασμός: Θάνος Σαμαράς

Παίζουν: Ράνια Οικονομίδου, Νικόλας Μίχας, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Σοφία Κόκκαλη, Θανάσης Δόβρης, Γιάννης Σιαμσιάρης, Αγγελική Στελλάτου, Γιώργος Μπινιάρης

18 - 21 Ιουνίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Η)

Γιώργος Παπαγεωργίου

Γιαννούλα η κουλουρού

Η πραγματική ιστορία της Γιαννούλας της κουλουρούς, που γεννήθηκε το 1868 στην Άνω Πόλη της Πάτρας, γίνεται παράσταση σε σκηνοθεσία του ευρηματικού σκηνοθέτη και ηθοποιού Γιώργου Παπαγεωργίου, που ανέθεσε τη συγγραφή ενός πρωτότυπου θεατρικού έργου μ' αυτό το θέμα στη Θεοδώρα Καπράλου.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαγεωργίου

Παίζουν: Έλενα Τοπαλίδου, Μιχάλης Συριόπουλος, Κίμωνας Κουρής, Αθανασία Κουρκάκη

20 - 23 Ιουνίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Ε)

Βάσω Καμαράτου – Κώστας Κουτσολέλος

Καλοκαιρινά μπάνια

Η Βάσω Καμαράτου και ο Κώστας Κουτσολέλος, δυο ηθοποιοί - δραματουργοί που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στην αθηναϊκή σκηνή για την ευρηματικότητα και την αυθεντικότητά τους, δεν διαλέγουν ένα σπουδαίο θεατρικό κείμενο, αλλά αυτές τις απλές, ανόητες κουβέντες που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι για να περνάει η ώρα.

Σκηνοθεσία – Κείμενο – Ερμηνεία: Βάσω Καμαράτου – Κώστας Κουτσολέλος

11 - 15 Ιουλίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Ε)

Μάνος Καρατζογιάννης

Ξένες πόρτες του Μάνου Ελευθερίου

Οι Ξένες πόρτες είναι ένα αδημοσίευτο κείμενο που ηχογράφησε και απομαγνητοφώνησε ο Μάνος Ελευθερίου και, πέντε χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, το εμπιστεύτηκε στη Νένα Μεντή. Πρόκειται για ένα οδοιπορικό στη Σύρο από τις αρχές του 20ού αιώνα κι έπειτα, μέσα από τη διήγηση της γιαγιάς του Ευαγγελίας Διγενή.

Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης

Ερμηνεία: Νένα Μεντή

16 - 17 Ιουλίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Η)

Εν δυνάμει – Ελένη Ευθυμίου

Ερωτευμένα άλογα

Τελευταίο μέρος της τριλογίας Το Άλλο το Κανονικό, η οποία προέκυψε από την ανάγκη των νέων καλλιτεχνών, με και χωρίς αναπηρία, της κολεκτίβας Εν δυνάμει να μοιραστούν ανοιχτά προσωπικές ιστορίες και να ερευνήσουν οικουμενικές πτυχές της ανθρώπινης ιδιαιτερότητας, τα Ερωτευμένα άλογα, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, είναι μια παράσταση για τον έρωτα, αυτή την «αναπηρία» που εξουσιάζει, τορπιλίζει, δυναμιτίζει, τρελαίνει, φλέγει.

Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου

Παίζουν: Κλειώ Αντωνοπούλου, Νοεμή Βασιλειάδου, Χρύσα Γκούμα, Μαρία Δαχλύθρα, Μαργαρίτα Καϊναδά, Άννα Καλίντσεβα, Ευαγγελίνα Καρυοφύλλη, Ευαγγελία Κεφάλα, Θεανώ Κόντα, Βαγγέλης Κοσμίδης, Ηλίας Κουγιουμτζής, Γιώτα Κουιτζόγλου, Νίκος Κυπαρίσσης, Άγγελος Κωνσταντίνου, Λωξάνδρα Λούκας, Δημήτρης Λύρας, Γιώργος-Ζήσης Μπιλιώνης, Σοφία Μπλέτσου, Θάνος Νανάσης, Μιχάλης Ντολόπουλος, Θεανώ Παπαβασιλείου, Χάρις Σερδάρη, Χρήστος Σιούμης, Αθηνά Σωτήρογλου, Δέσποινα Τριανταφυλλίδου, Νεφέλη Τσίντζου, Δανάη Τσορλίνη, Αλέξανδρος Χάτσιος

The Virgin Suicides. Φωτο: Judith Buss



Ευρωπαϊκό ρεπερτόριο

30 Μαΐου - 2 Ιουνίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Ε)

C. for Circus

Μεταμορφώσεις του Οβίδιου

Η ομάδα C. for Circus, έπειτα από δέκα χρόνια κοινής πορείας, έχει διαμορφώσει τη δική της σκηνική ταυτότητα με κύριο στοιχείο τη διαρκή παρουσία επί σκηνής όλων των ηθοποιών, οι οποίοι παίζουν ζωντανά μουσική που συνθέτουν οι ίδιοι. Στο παρόν εγχείρημα αποπειράται να εξελίξει τον τρόπο δουλειάς της στην κίνηση και να προσεγγίσει τον ποιητικό λόγο του Οβίδιου μέσα από τη χορικότητα.

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Μακρή – Παύλος Παυλίδης

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαλέρια Δημητριάδου, Δημήτρης Κίτσος, Μαρία-Ελισάβετ Κοτίνη, Χρύσα Κοτταράκου, Ειρήνη Μακρή, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Παύλος Παυλίδης, Νατάσα Ρουστάνη, Αθηνά Σακαλή, Σπύρος Χατζηαγγελάκης

7 - 10 Ιουνίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Ε)

Έλενα Καρακούλη

Himmelweg του Χουάν Μαγιόργκα

Έχοντας εργαστεί ως δραματολόγος στο Εθνικό Θέατρο, η Έλενα Καρακούλη σκηνοθετεί για το Φεστιβάλ Αθηνών το έργο Χίμμελβεγκ (Ο δρόμος για τον ουρανό) του πολυβραβευμένου σύγχρονου Ισπανού δραματουργού Χουάν Μαγιόργκα. Το έργο αυτό, ιδιαίτερα επίκαιρο σήμερα, χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Σκηνοθεσία: Έλενα Καρακούλη

Παίζουν: Νίκος Ψαρράς, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Δήμου, Ηλίας Ανδρέου, Έλλη Παπανικολάου

2 - 5 Ιουλίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Ε)

Βασίλης Μαυρογεωργίου

Κόντρα στην ελευθερία του Εστέβα Σολέρ

Επτά μονόπρακτα καταπιάνονται με θέματα όπως η προσφυγική κρίση, η κρίση στον γάμο, η «διαστροφή» της ανάγνωσης βιβλίων, η παιδοφιλία, η κοινωνική κρίση την οποία προκάλεσε η αντίστοιχη οικονομική των τελευταίων χρόνων, η «ζωή» στο Φέισμπουκ και η γνωστή −γυναικεία κυρίως− ατάκα «δεν έχω τίποτα να φορέσω». Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου επέλεξε το έργο για τον ανατρεπτικό τρόπο γραφής του, που παραπέμπει σ' ένα σύγχρονο θέατρο του παραλόγου.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Παίζουν: Κάτια Γέρου, Γιώργος Παπανδρέου, Νίκος Νίκας, Σεραφείμ Ράδης, κ.ά.

14 - 17 Ιουλίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Δ)

Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων – Χρήστος Θεοδωρίδης

Η τραγωδία του βασιλιά Ριχάρδου Γ΄ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Μετά τον Άμλετ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, το 2014-15, και τη Σφαγή των Παρισίων του Κρίστοφερ Μάρλοου που κέρδισε το κοινό του Φεστιβάλ το 2016 και επαναλήφθηκε το 2017, η Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων επιχειρεί να συμπληρώσει αυτήν την ελισαβετιανή τριλογία με όχημα τη νέα ελληνική μετάφραση του Ριχάρδου Γ΄ από την Ιζαμπέλα Κωνσταντινίδου.

Σκηνοθεσία – Δραματουργία: Χρήστος Θεοδωρίδης

Παίζουν: Τζωρτζίνα Δαλιάνη, Ξένια Θεμελή, Γιώργος Κισσανδράκης, Νίκος Λεκάκης, Άλκης Μπακογιάννης, Κατερίνα Πατσιάνη, Τατιάνα-Άννα Πίττα, Βασίλης Σαφός, Γιώργος Χριστοδούλου

Saigon

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

30 - 31 Μαΐου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Η)

Angélica Liddell

Γένεσις 6, 6-7 (Genesis 6, 6-7)

Η Ανχέλικα Λίντελ, τρομερό παιδί της ισπανικής σκηνής, δημιουργός υπεράνω ειδών και ορίων, επιστρέφει στο Φεστιβάλ Αθηνών πέντε χρόνια μετά την παράσταση Όλος ο ουρανός πάνω στη γη (Το σύνδρομο της Γουέντυ). Στο έργο της Γένεσις 6, 6-7, τελευταίο μέρος της Τριλογίας του απείρου, συναντιούνται η ποίηση με το θέατρο και ο μύθος της Μήδειας με την Παλαιά Διαθήκη.

30 - 31 Μαΐου & 1 Ιουνίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 A)

nora chipaumire

#PUNK

Στο #PUNK, πρώτο μέρος μια μουσικής τριλογίας, η χορογράφος νόρα τσιπομίρ, διεθνώς αναγνωρισμένη για το εικονοκλαστικό στυλ της, με τρία βραβεία Bessie και μια υποτροφία Guggenheim στο ενεργητικό της, αντλεί έμπνευση από τα παιδικά και νεανικά της χρόνια στη Ζιμπάμπουε τις δεκαετίες του '70 και του '80.

11 - 12 Ιουνίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Η)

Mapa Teatro

Οι αγνοούμενοι (Los Incontados) - Τρίπτυχο

Μετά τον Αποχαιρετισμό, που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο περσινό Φεστιβάλ Αθηνών, ο κολομβιανός θίασος Mapa Teatro, που διακρίνεται για τη χρήση πολλών διαφορετικών μέσων και αναφορών (θέατρο, βίντεο, εικαστικά, ιστορία, μύθος κλπ.), επανέρχεται με ένα τρίπτυχο που σκιαγραφεί τη ζωή στη σύγχρονη Κολομβία.

23 & 24 Ιουνίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Δ)

Thom Luz

Το κορίτσι από το εργοστάσιο της ομίχλης (Girl From the Fog Machine Factory)

Ένα σύγχρονο παραμύθι με μαγικό φινάλε, που συμπεριλήφθηκε από το φετινό Theatertreffen - Berliner Festspiele στον κατάλογο των 10 καλύτερων παραστάσεων της χρονιάς. Η νέα δημιουργία του Ελβετού Τομ Λουτς, που φημίζεται για τις γεμάτες μουσική και εντυπωσιακές εικόνες ατμοσφαιρικές παραστάσεις του, αγγίζει τις πλέον φευγαλέες κι εφήμερες πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας.

28 - 29 Ιουνίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Δ)

Caroline Guiela Nguyen

ΣΑΪΓΚΟΝ (SAIGON)

Ένα εστιατόριο παγωμένο σ' έναν μεταιχμιακό χωροχρόνο, κάπου ανάμεσα στη Σαϊγκόν της δεκαετίας του '50 και το Παρίσι της δεκαετίας του '90, με μουσική υπόκρουση βιετναμέζικη ποπ και γαλλικά chansons. Τα μονοπάτια έντεκα χαρακτήρων, γαλλικής, βιετναμέζικης ή γαλλοβιετναμέζικης καταγωγής, όπως ακριβώς και οι ηθοποιοί που τους υποδύονται, διασταυρώνονται επί σκηνής και μοιράζονται τοπία, πρόσωπα, τραγούδια και μια γλώσσα που, για ορισμένους από αυτούς, επιβιώνει μόνο στις αναμνήσεις τους.

4 - 5 Ιουλίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Η)

Susanne Kennedy

Αυτόχειρες παρθένοι (The Virgin Suicides)

Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Τζέφρι Ευγενίδη

Η Σουζάνε Κένεντι, από τις σημαντικότερες ανερχόμενες παρουσίες του γερμανικού θεάτρου, διασκευάζει για τη σκηνή το αγαπημένο μυθιστόρημα του Τζέφρι Ευγενίδη, που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τη Σοφία Κόπολα. Η παράσταση, που αποτελεί συμπαραγωγή της Φόλκσμπυνε και της Münchner Kammerspiele, ακολουθεί τη δομή της Θιβιετιανής Βίβλου των Νεκρών και ενσωματώνει κείμενα του Αμερικανού ψυχολόγου και γκουρού του LSD Τίμοθι Λίρι.

6 - 9 Ιουλίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Α)

Romeo Castellucci

Η νέα ζωή (La vita nuova)

Η νέα δημιουργία του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού και αγαπημένου του Φεστιβάλ Αθηνών Ρομέο Καστελούτσι πρωτοπαρουσιάστηκε στον παλιό εκθεσιακό χώρο αυτοκινήτων της Σιτροέν στις Βρυξέλλες και αντλεί έμπνευση από τη φιλοσοφική πραγματεία του Ερνστ Μπλοχ Το πνεύμα της ουτοπίας.

Ho Tzu Nyen

Ο μυστηριώδης Λάι Τεκ (The Mysterious Lai Teck)

Αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος της Μαλαισίας (1939-1947) και τριπλός πράκτορας των γαλλικών, βρετανικών και ιαπωνικών μυστικών υπηρεσιών, ο Λάι Τεκ, ο άνθρωπος με τα 50 ψευδώνυμα, υπήρξε μια αινιγματική μορφή της ιστορίας. Συνδυάζοντας τα ιστορικά γεγονότα με τη μυθοπλαστική επινόηση, ο διακεκριμένος εικαστικός Χο Τζου Νιέν από τη Σιγκαπούρη μας ταξιδεύει στον λαβυρινθώδη κόσμο των κατασκόπων της Νοτιοανατολικής Ασίας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη)

12 - 16 Ιουλίου

Θέατρο του Ήλιου – Robert Lepage

Kanata - Επεισόδιο 1ο - Η διαμάχη

Για πρώτη φορά, στα 54 χρόνια ζωής του Θεάτρου του Ήλιου, η Αριάν Μνουσκίν παραδίδει τα ηνία του θρυλικού θιάσου σ' έναν προσκεκλημένο σκηνοθέτη, τον Καναδό διεθνή μαέστρο της σκηνοθεσίας Ρομπέρ Λεπάζ, ο οποίος κατασκευάζει ένα ποιητικό, σκοτεινό και επικών διαστάσεων σύμπαν, ανατρέχοντας σε διακόσια χρόνια καναδικής ιστορίας.





Genesis

ΧΟΡΟΣ

5 - 6 Ιουνίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Η)

Κώστας Τσιούκας

Ζιζέλ

Ο Κώστας Τσιούκας επιχειρεί μια ενδοσκοπική ματιά στην κλασική ιστορία με το κεντροευρωπαϊκό μεσαιωνικό άρωμα, δίνοντάς της μια χροιά πιο σύγχρονη, προσωπική, νοτιοευρωπαϊκή. Μένει πιστός στη δομή του έργου, αλλά προτείνει μια νέα κινητική προσέγγιση και μια ατμόσφαιρα όπου βασικά στοιχεία θα είναι ο φωτισμός και ένα corps de ballet που θα αποτελείται από ομάδα εθελοντών χορευτών και ηθοποιών.

Χορογραφία: Κώστας Τσιούκας

Ερμηνεύουν: Λένα Μοσχά, Λήδα Δάλλα, Κώστας Τσιούκας, Βίκυ Κυριακουλάκου, Larry Gus (Αφηγητής) και επιλεγμένοι εθελοντές



14 & 15 Ιουνίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Ε)

Ανδρονίκη Μαραθάκη

It's not about if you will love me tomorrow_Μέρος 2

Η Ανδρονίκη Μαραθάκη παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Αθηνών. Πέντε ερμηνευτές μοιράζονται τον χώρο μιας πλατφόρμας, η οποία κινείται και αλλάζει κλίση ανάλογα με την τοποθέτηση και τη μεταφορά του βάρους τους. Οι ερμηνευτές δοκιμάζουν τα όριά τους σε μια νέα τάξη πραγμάτων, αφού, ό,τι πιο βέβαιο, το έδαφος, αποσταθεροποιείται και γίνεται μέρος ενός σύμπαντος που ρέει και αλλάζει χώρο, ρυθμό και κινητικότητα.

Καλλιτεχνική διεύθυνση – Κινητικό τοπίο: Ανδρονίκη Μαραθάκη

Ερμηνευτές Κωστής Καλλιβρετάκης, Κάντυ Καρρά, Βιτόρια Κωτσάλου, Λουκιανή Παπαδάκη, Γιώργος Φριντζήλας



25 - 26 Ιουνίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Η)

Omar Rajeh – Maqamat

#minaret

Επί μία χιλιετία, ο μιναρές του Μεγάλου Τζαμιού στο Χαλέπι υψωνόταν περήφανος πάνω από τη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας. Σήμερα, στη θέση του μνημείου έχουν απομείνει ερείπια. Η παράσταση #minaret του Λιβανέζου Ομάρ Ρατζέχ, από τις πιο δυναμικές παρουσίες του σύγχρονου χορού στη Μέση Ανατολή, αποτελεί πράξη αντίστασης ενάντια στην καταστροφή μιας από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο, συνδυάζοντας τον σύγχρονο χορό με τις εικαστικές τέχνες και τη μουσική παράδοση του Χαλεπιού.

27 &28 Ιουνίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Ε)

arisandmartha

Lucy. tutorial for a ritual

Το χορογραφικό δίδυμο arisandmartha (Άρης Παπαδόπουλος, Μάρθα Πασακοπούλου) υλοποιεί αυτή τη φορά την ιδέα ενός σύγχρονου, επινοημένου τελετουργικού και μας τοποθετεί σ' έναν κόσμο μεταιχμιακό, όπου τα πάντα αποκτούν σημασία γιατί απλώς βρίσκονται εκεί. Το έργο δανείζεται τον τίτλο του από τον αμφιλεγόμενο, διάσημο σκελετό αυστραλοπίθηκου που ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία το 1974.

Ιδέα – Χορογραφία – Ερμηνεία: arisandmartha (Άρης Παπαδόπουλος & Μάρθα Πασακοπούλου)

29 - 30 Ιουνίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Η)

Marco da Silva Ferreira

Brother

Ο ανερχόμενος Πορτογάλος χορογράφος Μάρκο ντα Σίλβα Φερρέιρα εξερευνά τις ρίζες του συλλογικού χορού, του «όλοι μαζί σε κίνηση», από τις αρχαίες παραδόσεις μέχρι το street dance, αναζητώντας τα κοινά χαρακτηριστικά που επιβιώνουν από γενιά σε γενιά περνούν και στον σύγχρονο χορό. Συνδυάζοντας το Krump, είδος street dance, με τις αφρικανικές επιρροές, οι επτά χορευτές, με κινήσεις που παραπέμπουν σε τελετουργικό χορό, επιδίδονται σε μια έκρηξη μεταδοτικής ενέργειας, σε ένα συνεχές παιχνίδι μιμήσεων.

4 - 6 Ιουλίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ)

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Splendid Fusions

Ο Γιάννης Μανταφούνης, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Αντώνης Φωνιαδάκης συναντούν τους χορευτές της ΚΣΟΤ: Το μέλλον του σύγχρονου χορού της χώρας επί σκηνής.

10 Ιουλίου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Η)

Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto

Wolf – BLISS

Ενεργή από το 1977, η διάσημη ιταλική ομάδα Aterballetto αποτελείται από διεθνώς καταξιωμένους χορευτές και διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο των καλλιτεχνικών διευθυντών και ερμηνευτών της. Στην παράσταση-δίπτυχο που θα παρουσιάσουν στο Φεστιβάλ Αθηνών 2019 οι χορευτές της ομάδας συνεργάζονται με δύο σημαντικούς χορογράφους: τον Χόφες Σέχτερ και τον Γιόχαν Ίνγκερ.

11 - 14 Ιουλίου (ΚΗΠΟΣ)

Boris Charmatz – Terrain

infini

Το νέο έργο του κορυφαίου Γάλλου χορογράφου, που απολαύσαμε πέρυσι στο Φεστιβάλ Αθηνών με το enfant, κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Αθηνών. Το infini (άπειρο) προσπαθεί να εντοπίσει μια αίσθηση απείρου μέσα στον χώρο. Το «άπειρο» είναι ο τρόπος μας να αγγίξουμε αυτό που βρίσκεται πέρα από εμάς και η σκηνή είναι ο χώρος που επιτρέπει μια τέτοια προσπέλαση.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ

ΘΕΑΤΡΟ

Ποίηση & λογοτεχνία στην πόλη

2 - 10 Ιουνίου (ΘΕΡΙΝΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ)

Θανάσης Χαλκιάς

Σινε-παρμένη του Hernán Rivera Letelier

Η Σινε-παρμένη, site-specific παράσταση που θα παρακολουθήσουμε σε αγαπημένους θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, βασίζεται στη νουβέλα Αφηγήτρια ταινιών του Χιλιανού συγγραφέα Hernán Rivera Letelier. Η δράση του έργου εκτυλίσσεται μπροστά από την οθόνη ενός θερινού σινεμά.

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Θανάσης Χαλκιάς

Παίζουν: Ηλέκτρα Γεννατά, Μαρία Θρασυβουλίδη κ.ά.

4 - 12 Ιουνίου

Ζωή Ξανθοπούλου

Μάριος Χάκκας: «Κανένα ρετούς. Θέλω την πραγματικότητα»*

Ο Μάριος Χάκκας, από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, έζησε στην Καισαριανή και η περιοχή αυτή σημάδεψε τη ζωή του, τη συνείδηση και το έργο του. Η παράσταση θα ζωντανέψει τον κόσμο του Χάκκα σε σύνδεση με την πόλη που αγάπησε και τα μέρη όπου έζησε.

Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου

Παίζουν: Σπύρος Γραμμένος, Αριάδνη Καβαλιέρου

24 - 28 Ιουνίου (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ)

Lotus eaters – Πάνος Δεληνικόπουλος

Amica mea

Με αφετηρία επιστολές ηρωίδων του Οβιδίου και επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας

Παραλαμβάνοντας γυναικείες μορφές του αρχαίου ελληνικού μύθου −όπως διαμορφώθηκαν από τα ομηρικά έπη και την τραγωδία−, ο Οβίδιος τις επανεπινοεί στις Ηρωίδες του, εγκαινιάζοντας ένα νέο λογοτεχνικό είδος: την επιστολογραφία. Το Amica mea, που ο Πάνος Δεληνικόπουλος τοποθετεί συμβολικά στο αρχαίο αθηναϊκό νεκροταφείο του Κεραμεικού, είναι μια παράσταση για την απουσία και τη μνήμη.

Σκηνοθεσία: Πάνος Δεληνικόπουλος

Παίζουν: Κατερίνα Σισίννι, Μαριλού Βόμβολου, Πένυ Ελευθεριάδου

Πλατφόρμα: Διαφορετικότητα

1 - 30 Ιουνίου

Ηλίας Πούλος

Αυτό που δεν βλέπουμε μάς κοιτάζει

Εικαστική εγκατάσταση για τους τοξικομανείς του Μεσοπολέμου

Μια συνομιλία με το αποξενωμένο πρόσωπο του εξαρτημένου.Το σπάνιο φωτογραφικό υλικό της εικαστικής εγκατάστασης προέκυψε στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας του κοινωνιολόγου Δημήτρη Υφαντή σχετικά με την εξάρτηση από ουσίες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου και αφορά εξαρτημένους από ηρωίνη, μορφίνη και κοκαΐνη της περιόδου 1920-1940. Η εγκατάσταση θα πλαισιωθεί από δύο συζητήσεις ανοιχτές στο κοινό.

14 - 23 Ιουνίου / Εργαστήρια και δρώμενα

21 - 23 Ιουνίου / Τριήμερο κινηματογραφικών προβολών

(ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΛΑΪΣ, AMOQA, BEAVER)

Αφροδίτη*

η μαγεία της*, το έργο της*, η επιθυμία της*, η δύναμή της*, η φροντίδα της*

Η πλατφόρμα Αφροδίτη* επικεντρώνεται στην κουίρ φεμινιστική τέχνη φέρνοντας σε επαφή τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να προσεγγίσει νέα ακροατήρια στην Αθήνα.

* Στη σύγχρονη θεωρία του φύλου ο αστερίσκος υποδηλώνει τη διεύρυνση των ταυτοτήτων του φύλου

27 - 30 Ιουνίου (SIX DOGS)

Βέρα Λάρδη – Αλεξάνδρα Βασιλείου

A New Era (?)

Ιστορίες ζωής μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ζωντανεύουν μέσα σε ένα ιδιόμορφο bar theatre. Βρισκόμαστε μέσα στο μαγικό κουκούλι ενός νυχτερινού μπαρ, μοιραζόμαστε την ψευδαίσθηση που δημιουργεί η νύχτα. Λόγος, μουσική, χορός, ντραγκ σόου μπλέκονται σ' ένα παζλ αφηγήσεων και σκηνικών δράσεων.

Ιδέα – Σχεδιασμός: Βέρα Λάρδη – Αλεξάνδρα Βασιλείου

Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Μαργαρίτα Καστρινού – Βέρα Λάρδη

Παίζουν: Μικτή ομάδα επαγγελματιών και μη ηθοποιών

1 Ιουλίου - 4 Ιουλίου (15ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ)

Παντελής Φλατσούσης

Κυψέλη - New Kids On the Block

Παράσταση θεάτρου ντοκουμέντου, βασισμένη σε συνεντεύξεις κατοίκων της Κυψέλης

Με κύριο όχημα τις αφηγήσεις παιδιών που μένουν στην Kυψέλη, οι οποίες θα εμπλουτιστούν και με συνεντεύξεις ενήλικων κατοίκων, ο σκηνοθέτης θα επιχειρήσει να δώσει μια διαφορετική οπτική της καθημερινής πραγματικότητας, αλλά και της ιστορίας της γειτονιάς μέσα από παιδικά μάτια διαφόρων εθνικοτήτων.

Σκηνοθεσία – Δραματουργία: Παντελής Φλατσούσης



ΧΟΡΟΣ

21 Ιουνίου (ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ)

Compagnie Pernette

Χορός Περνέτ (Bal Pernette)

Με τη συμμετοχή των Polkar

Εδώ και πολλά χρόνια, ο Θίασος Περνέτ (Compagnie Pernette) δημιουργεί παραστάσεις σε θέατρα αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, για νέους (αλλά και για λιγότερο νέους), και έχει καταξιωθεί στη Γαλλία για το σημαντικό καλλιτεχνικό έργο του, τις περιοδείες και την εκπαιδευτική του δράση, που στοχεύει στην αλληλεπίδραση με το κοινό.

11 Ιουλίου

Aterballetto

In/Finito

Χορός και χορογραφία για αστικούς, φυσικούς ή ιστορικούς χώρους

Έξι χορογραφίες από ισάριθμους νέους χορογράφους αντιδιαστέλλουν το σώμα που χορεύει –μια κίνηση εξ ορισμού εφήμερη– με τη φωτογραφική αναπαράσταση του, η οποία συλλαμβάνει μια στιγμή στον χρόνο και τη διατηρεί για πάντα.

Έλενα Αντωνίου

In situ

Με την περφόρμανς μακράς διάρκειας In situ, η χορεύτρια και χορογράφος Έλενα Αντωνίου επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό έκθεμα στο «εδώ» και το «τώρα» ενός μουσειακού χώρου.

Stereo Nero Dance Co.

Φθογγικά πάθη

Η ομάδα σύγχρονου χορού Στέρεο Νερό (Stereo Nero Dance Co.) αποτυπώνει επί σκηνής τα πάθη της γυναικείας ύπαρξης μέσα από μια σόλο περφόρμανς.

Χορογραφία: Εύη Σούλη

Ερμηνεία – Συνδημιουργία υλικού: Κατερίνα Φώτη

ΜΟΥΣΙΚΗ

18 - 20 Ιουνίου (ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Τηλεσκόπιο Δωρίδη)

Θοδωρής Οικονόμου

Ανάσα - solo piano

Ο βραβευμένος συνθέτης μουσικής για το θέατρο και τον κινηματογράφο Θοδωρής Οικονόμου μας καλεί σ' ένα αυτοσχεδιαστικό ταξίδι κάτω από τα αστέρια, μια μουσική σύνθεση ήχων που δημιουργεί απρόσμενα ηχητικά τοπία αντλώντας από τον μινιμαλισμό αλλά και από κλασικές, τζαζ και παραδοσιακές φόρμες.

1, 3 & 4 Ιουλίου (ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ – Αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής»)

Young Greek Classics 2019

Αφιέρωμα στο τσέλο – 6 τσελίστες

Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται η πολύ πετυχημένη πλατφόρμα Young Greek Classics, που ξεκίνησε πέρυσι με αφιέρωμα στον Κλοντ Ντεμπισί, 100 χρόνια από τον θάνατό του, με τη συμμετοχή 26 νέων σολίστ.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ

(Σε συνεργασία με το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)

18 - 25 Ιουνίου

Ανθρωπότητες

7 ημέρες, 7 βιβλικά κείμενα, 7 επικράτειες ανθρώπων

Καλλιτεχνικές ομάδες από διαφορετικούς δημιουργικούς χώρους (θέατρο, λογοτεχνία, μουσική, εικαστικά, καλλιτεχνική εκπαίδευση) συνεργάζονται με κοινωνικές δομές της πόλης του Πειραιά, ώστε να προσεγγίσουν επιλεγμένες κοινωνικές ομάδες και, από κοινού με τους συμμετέχοντες, να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν ένα έργο το οποίο να εκφράζει τη «θέαση της ζωής» μέσα από τη δική τους οπτική.

18 - 25 Ιουνίου

Εικαστική έκθεση «Τα πετεινά»

Σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα φιλοξενήσει έκθεση του ποιητή και φωτογράφου Κώστα Ζαφειρόπουλου. Στα πορτρέτα του αποτυπώνονται, με ποιητική ευαισθησία, τα εκφραστικά πρόσωπα ανθρώπων που βιώνουν δυσμενείς καταστάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο βλέμμα τους.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επιδαύρου που έχει ήδη ανακοινωθεί, δείτε εδώ >>>