Vault 88: Tommy Four Seven & Cirkle

To Vault_88 καλωσορίζει το 2019 παρουσιάζοντας ένα από τα κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας techno σκηνής.

Ο Tommy Four Seven είναι ένας από το πιο σύγχρονους και ευρηματικούς καλλιτέχνες της techno μουσικής.

Δεν είναι μόνο η πλούσια δισκογραφία του στις καλύτερες ετικέτες της σκηνης (όπως CLR & Electric Deluxe) που τον καθιστούν μοναδικό αλλά και τα concept label-events με το όνομα "47" που έχουν σαν σκοπό να δώσουν βήμα σε νέους καλλιτέχνες αλλά και την αναγνώριση ήδη καταξιωμένων καλλιτεχνών που συνέβαλαν στην διαμόρφωση του ήχου του, όπως οι Ancient Methods, SNTS, UVB, Shlømo, Killawatt & I/Y. Μαζί του εμφανίζεται o resident του Vault 88, Cirkle.



8/2, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 10-15 ευρώ

Doddo (Amateurboyz)

O Doddo από το περίφημο duo των Amateurboyz αναλαμβάνει το booth του υπογείου στην Crust για ένα dj set από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί.



8/2, Crust, Πρωτογενους 13, 24:00, Είσοδος ελεύθερη

Live Adult Entertaiment

Line up: Dj Loser, Dj Astrapi, Deejay Sex, G-Empire, Nasty-Tekk.



H Amateurboyz και η Live Adult Entertainment καταλαμβάνουν το υπόγειο του Ρομάντσο και ότι γίνει στο υπόγειο θα μείνει στο υπόγειο. Line up: Dj Loser, Dj Astrapi, Deejay Sex, G-Empire, Nasty-Tekk.



9/2, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 23:30, Είσοδος ελεύθερη

Fantasy

Οι Fantasy, Katerina K. & Christina S., επιλέγουν, soul, reggae, disco, electro & dance classics το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στο winter bar της ταράτσας του Bios, με την καλύτερη θέα στην Ακρόπολη.



9/2, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, 22:00, Είσοδος ελεύθερη

Steam 4 Years Anniversary

Το Steam γιορτάζει.



Το Steam Athens γίνεται τεσσάρων και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι και καλεσμένους τους DJs που ξεσήκωσαν το κοινό τα τελευταία χρόνια. Line Up: ArtemHs, Manolaco, Mikee, Nico Rac, Steve Sai, St.M., Reign of Time.



9/2, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, 24:00, εισ.: 5 ευρώ

Andrew Weatherall

Andrew Weatherall



To 1991 o Andrew Weatherall έκατσε στην καρέκλα του παραγωγού και καθοδήγησε τους Primal Scream να παραδώσουν ένα από τα πιο καθοριστικά άλμπουμ στην ιστορία της βρετανικής pop, το θρυλικό Screamadelica.

Είναι ένας από τους πιο εκλεκτικούς DJs όλων των εποχών. Με την ίδια άνεση που κάνει τους ανθρώπους να χορεύουν, μπορεί να τον ακούσετε σε ένα rockabilly ή dub set ενώ ως παραγωγός έχει αναδείξει ονόματα όπως η Beth Orton και οι Fuck Buttons.

Το 2006 κυκλοφόρησε την πρώτη του σόλο δουλειά. Από τότε όμως προσθέτει σταθερά στον προσωπικό κατάλογό του με τελευταίο του άλμπουμ το Qualia του 2017 και 2 EPs την περσινή χρονιά.



10/2, ΚΠΙΣΝ, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 21:00, Είσοδος ελεύθερη

ClubKid

Ο ClubKid επιστρέφει για το καθιερωμένο του μηνιαίο residency στo Spinster με house, disco μέχρι acid μουσικές.



9/2, Spinster, Ικτίνου 3, Ομόνοια, 22:30

United We Dance

United We Dance



Οι United We Dance βραδιές αναδεικνύουν την ευρύτερη local house σκηνή μέσα από τη παρουσίαση εκπροσώπων της στο Gig Space του six d.o.g.s.

Αυτή τη φορά τα decks αναλαμβάνουν ο Polatof του Street Outdoors, o Chevy από το Needless, o Lex και ο Bonso, το 1/2 του δημοφιλούς διδύμου Gus & Bonso, σε μια βραδιά με electronic disco, electro, house και tech house.



9/2, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 5 ευρώ

Professional Crap Dancers

Οι Professional Crap Dancers κάνουν πάρτυ σε ταράτσες και υπόγεια τα τελευταία 9 περίπου χρόνια και σε αυτό το διάστημα έχουν φέρει στην Αθήνα και έχουν μοιραστεί τα decks με καλλιτέχνες όπως οι Ray Mang, Soft Rocks, Dicky Trisco, Pete Herbert, Haules Baules και Phillip Gorbachev.

Για το βράδυ του Σαββάτου o Pene και o Τοnny Lasar θα βρεθούν αντιμέτωποι σε ένα ολονύκτιο back2back session πλούσιo σε slo mo chuggers, ebm, disco dubs και techno έχοντας έναν και μόνο κανόνα: "Partying without dignity".



9/2, Crust, Πρωτογενους 13, 23:30, Είσοδος Ελεύθερη

Τι ΒΕqueer θα παραδώσεις μωρή;

Οι πιο λαμπερές drag queens της πόλης, Chraja, Φιλοθέη, Darla Qubit και Ηοllywood Volta, στο πάρτι του Bequeer.

8/2, Bequeer, Κελέου 10, 24:00, εισ.: 6 ευρώ