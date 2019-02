Στις 18 και 19 Φεβρουαρίου και για 2 μόνο παραστάσεις, η Ανδρονίκη Μαραθάκη μαζί με μια ομάδα δημιουργών-συντελεστών, παρουσιάζει το πρώτο μέρος της νέας της θεματικής· ένα ειρωνικό και αυτοαναφορικό solo, για έναν δημιουργό έργων χορού, πάνω σε ένα «παλλόμενο έδαφος».

Η θεματική, με τον τίτλο It's not about if you will love me tomorrow, εμπνέεται από τον Ιαπωνικό όρο Ma (ενδιάμεσος ή αρνητικός χώρος) και τη γραμμή του ορίζοντα, τη γραμμή που διαχωρίζει γη και ουράνιο θόλο· μια ευθεία η οποία «υπάρχει» μόνο λόγω της θέσης του παρατηρητή.

Υπό το ίδιο πρίσμα εξερευνάται και ο δημιουργός: ο τρόπος που τοποθετείται μέσα σε συστήματα νόησης και αντίληψης, συστήματα που έχουν μορφοποιήσει τη σχέση του ανθρώπου ως προς τη δράση, ως προς μία «ανισορροπία» η οποία μόνο μέσω της κινητικότητας και του ρυθμού μπορεί τελικά να «ισορροπήσει».

Η διερεύνηση επικεντρώνεται στον κενό χώρο μεταξύ δύο «σημείων» ―όπου σημείο νοείται ο τόπος, ο χρόνος, ο λόγος, ο άνθρωπος― και μελετά τον πιο σύντομο δρόμο μεταξύ τους, καθώς και τον ενδιάμεσο που δίνει την όποια μορφή τελικά στο οτιδήποτε.

Το έργο, προβάλλοντας την αναγκαιότητα ως μοναδική πηγή μορφής, πειραματίζεται με την αναγκαιότητα της κατάστασης του χορού μέσα στον κύκλο τάξης και αταξίας, και την προσπάθειά της να τοποθετηθεί σε μια σκηνή που ο θεατής παρατηρεί ατενίζοντάς τη από τους πιο σύντομους δρόμους, όπως ακριβώς παρατηρεί τον ορίζοντα.

Συντελεστές

Καλλιτεχνική διεύθυνση & ερμηνεία: Ανδρονίκη Μαραθάκη

Σχεδιασμός και κατασκευή πλατφόρμας: Φίλιππος Βασιλείου

Διαδραστικός ηχητικός σχεδιασμός και προγραμματισμός: Λάμπρος Πηγούνης

Φωτιστικό τοπίο: Νύσος Βασιλόπουλος

Σκηνικός Λόγος: Κωστής Καλλιβρετάκης

Σύμβουλοι Λόγου: Νίκος Φλέσσας, Άγγελος Πέτροβας

Συνέβαλλαν στην κατασκευή της πλατφόρμας: Νίκος Σταθόπουλος, Γιώργος Βασιλείου, Βασίλης Βασιλείου

Εξωτερικό μάτι: Βιτόρια Κωτσάλου

Επικοινωνία/γραφείο Τύπου: Βασίλης Γρετσίστας

Documentation - βίντεο & φωτογραφία: Αλέκος και Χρήστος Μπουρελιάς

Οπτική επικοινωνία: Ευτυχία Λιάπη

Οργάνωση-εκτέλεση παραγωγής: Delta Pi

Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (2019).

Με την υποστήριξη των Ινστιτούτου "Κοινός Τόπος", Duncan Dance Center και Apparat.

Info

It's not about if you will love me tomorrow, Μέρος 1

Art Factory – Τεχνοστάσιο

Πειραιώς 178 & Λαμίας 6, Ταύρος, 177 78

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: 18 & 19 Φεβρουαρίου 2019, 21:30

Διάρκεια: 50 λεπτά | Εισιτήρια: 10 € (Γενική είσοδος) – Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου μέσω της TicketServices.gr και των καταστημάτων Public.