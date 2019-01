Πέθανε έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο ο Τζέιμς Ίνγκραμ, βραβευμένος με Γκράμι τραγουδιστής και συνθέτης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ίνγκραμ είχε διαγνωστεί με μια μορφή καρκίνου του εγκεφάλου και μετά από νοσηλεία πέθανε σε ηλικία 66 ετών.

Γεννημένος στο Οχάιο, ο Ίνγκραμ κυριάρχησε στην μουσική RnB σε όλη τη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε δύο Γκράμι και ήταν υποψήφιος δύο φορές για Όσκαρ.

Getty Images/ Ideal Image

Το πρώτο του νούμερο 1 ήταν το «Baby, Come to Me» του 1982, ένα ντουέτο με την Πάτι Όστιν. Επέτρεψε και πάλι στην κορυφή των τσαρτς το 1990 με το «I Don't Have the Heart».

Ήταν γνωστός για το έργο του στο soundtrack του animation «An American Tail» και το τραγούδι της ταινίας «Somewhere Out There» κέρδισε το Γκράμι καλύτερου τραγουδιού το 1986.

Οι υποψηφιότητες για Όσκαρ ήρθαν το 1994-95 για τα τραγούδια του στα φιλμ «Beethoven 2» και «Junior».

Ο Ίνγκραμ ήταν άρρωστος εδώ και αρκετό καιρό και τα τελευταία χρόνια είχε διακόψει την καριέρα του. Το τελευταίο του άλμπουμ, «Stand in the Light», το οποίο είχε τον Κουίνσι Τζόουνς ως συμπαραγωγό, κυκλοφόρησε το 2008.

Ο Ίνγκραμ συνεργάστηκε στενά με τον Τζόουνς για χρόνια, συνθέτοντας και γράφοντας μερικά σημαντικά τραγούδια, όπως το PYT (Pretty Young Thing) του Μάικλ Τζάκσον.