Κέιτι Πέρι: Εμφανίστηκε topless με σκισμένο καλσόν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Μία εκκεντρική εμφάνιση πραγματοποίησε η Κέιτι Πέρι νωρίτερα σήμερα, στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Η Κέιτι Πέρι έδωσε σήμερα το παρόν σε επίδειξη του οίκου Balenciaga Haute Couture, για την Εβδομάδα Μόδας, επιλέγοντας να εμφανιστεί topless. Η κορυφαία ποπ τραγουδίστρια φόρεσε συγκεκριμένα ένα σκισμένο καλσόν - παπούτσι, με μία oversized γούνα και μαύρα γυαλιά.

Katy Perry takes “naked dressing” to a new level at couture week. Here, see the details of what she wore to the Balenciaga show. https://t.co/wMa0EuDMCV pic.twitter.com/WNNiQOhyUN