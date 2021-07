Πόλεμος έχει ξεσπάσει στο Εδιμβούργο με την «ωραία της Σκωτίας», όπως αποκαλείται η πόλη, να έχει χωριστεί σε στρατόπεδα εξαιτίας του νέου κτιρίου που αποκαλείται «Ribbon Hotel» λόγω του ξεχωριστού σχεδιασμού του. Πρόκειται για ένα ακίνητο 12 ορόφων που οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι θα «καταστρέψει» τον ορίζοντα του Εδιμβούργου και μπορεί να βλάψει ακόμη και την αξιολόγησή του ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Το κτίριο είναι μέρος ενός σχεδίου ανάπτυξης ενός δισεκατομμυρίου στερλινών του κέντρου της πόλης και οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι στο St James Quarter –όπως αποκαλείται η περιοχή– θα απασχοληθούν 3.000 άτομα, σε καταστήματα πολυτελείας, σε 30 εστιατόρια, στο πρώτο ξενοδοχείο W Edinburgh της Σκωτίας, σε ένα Everyman Cinema, ένα Roomzzz Aparthotel και στα διαμερίσματα κατοικιών που θα παρέχουν μια αξιοζήλευτη εμπειρία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Το σχέδιο δεν διαφέρει από πολλά άλλα σε μεγάλες πόλεις και πρωτεύουσες, ιδίως στο κοντινό Λονδίνο, με την ανάπτυξη νέων συνοικιών, και όλα έχουν ως επιχείρημα την «απαράμιλλη εμπειρία των επισκεπτών» που υπόσχονται.

Στο Εδιμβούργο το ψηλότερο σημείο του κέντρου ανάπτυξης, ορατό από όλη την πόλη, είναι η κορυφή του ξενοδοχείου W Edinburgh που η αρχιτεκτονική φαντασία το περιτύλιξε με μια χαλκόχρωμη κορδέλα που σκίζει τον ουρανό της πόλης και ξεχωρίζει από όλα τα μέρη της και ειδικά από τον διάσημο Calrton Hill, εκεί που φτάνουν εκατομμύρια τουρίστες και επισκέπτες να θαυμάσουν τη θέα.

Η πόλη του Εδιμβούργου είναι μια καλλονή με δυο πρόσωπα, το παλιό μεσαιωνικό (Οld Town) και το νέο γεωργιανό (New Town), αμφότερα εντυπωσιακά, γοητευτικά και ατμοσφαιρικά. Η εξωτερική της ομορφιά και τα 4.500 χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτήρια της έδωσαν επάξια το 1995 μία θέση στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco.

Εξαιτίας αυτού του χαρακτηρισμού πολλά φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης έχουν ματαιωθεί. Μόλις το 2019, ο Sir David Chipperfield, ένας από τους πιο διάσημους αρχιτέκτονες της Βρετανίας, είδε το σχέδιό του για το Dunard Center, μια αίθουσα συναυλιών και πολλά υποσχόμενη κατασκευή σε σχήμα τυμπάνου να ακυρώνεται με αιτιολογικό τον κίνδυνο να εξαιρεθεί εξαιτίας αυτής της κατασκευής η πόλη από τον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco.

Έτσι σήμερα που το παγκόσμιο αγαπημένο πανόραμα των κομψών πέτρινων καμπαναριών, έχει ανάμεσά του την κορυφή μιας κορδέλας να ξεφυτρώνει παράταιρα, ο κριτικός αρχιτεκτονικής Oliver Wainwright του Guardian αποκαλεί την όλη κατασκευή «σωρό κοπριάς» και επιχρυσωμένο χάος και κατηγορεί ευθέως το αρχιτεκτονικό γραφείο Jestico + Whiles του Λονδίνου, ότι είχαν άλλες αναφορές στο μυαλό, όπως τις μεταξωτές κορδέλες σε επιδείξεις υψηλής ραπτικής, ρολά χαρτιού που ξετυλίγονται –ως αναφορά στα τυπογραφεία που υπήρχαν παλιά σε αυτό το τμήμα της πόλης–, το σνακ Walnut Whip που γεννήθηκε στο Εδιμβούργο και γενικώς πολλές συνδέσεις που έγιναν, όπως φαίνεται ανεπιτυχώς, με το αποτέλεσμα να είναι ογκώδες και άκομψο.

«Είναι ένα ευτυχισμένο κτίριο» λέει ο αρχιτέκτονας του, James Dilley. Πρόκειται για τον εορτασμό της θέσης του Εδιμβούργου ως της εξέχουσας πρωτεύουσας του φεστιβάλ. Υπάρχουν μερικά μέρη της πόλης που είναι πιο σοβαρά και εσωστρεφή, αλλά αυτό είναι το αντίθετο. Είναι επικοινωνιακό, εκφραστικό και υποτίθεται ότι θα κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους».

Όμως ο λογαριασμός στο twitter Golden Turd Hotel κυριολεκτικά το γλεντάει με το νέο οικοδόμημα μετατρέποντάς το σε emoji, προσθέτοντας νεροτσουλήθρες στην κορυφή του, ενώ δείχνει να μη συμμερίζεται την ευτυχία των αρχιτεκτόνων, καθώς τρέχει και μια καμπάνια που έχει συγκεντρώσει πάνω από 1.000 υπογραφές για να ονομαστεί το κτίριο το χειρότερο στον κόσμο, με το κτίριο να έχει μάτια καρτούν και να παρατηρεί την πόλη.

