7 μήνες, 7 μήνες χρειάστηκαν για να τα αλλάξεις όλα. Και να τα φέρεις εκεί ακριβώς όπου θες. Άλλη δουλειά, άλλο σπίτι, κ ένα άτομο δίπλα σου που σε νοιάζεται και σε αγαπά όπως εσύ θα ήθελες. Δεν ήταν εύκολο, πολλά σκαμπανευασματα, πολλές νύχτες σκέψεων κ περισυλλογής αν θα τα καταφέρεις, και που θα οδηγήσει όλο αυτό. Και να που τα κατάφερες. Νιώθεις αυτη την ικανοποίηση μέσα σου, αυτό το "ναι ρε γάμωτο, I made it". Για όσους εκεί έξω ακόμα το σκέφτονται, τολμήστε το θα πω, θέλει σθένος αλλά με υπομονή κ πυγμή, τα καταφέρνεις. Και μετά όλα τα όμορφα ξεκινούν, γιατί απλά, μπορείς.



Υ. Γ Ενίοτε, νιώθεις κ μια έξτρα ικανοποίηση για όλους αυτούς που αμφεβαλαν αν θα τα καταφέρεις. Now you see me, φιλιά.