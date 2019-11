Δεν μπορώ να καταλάβω τους θεατές ταινιών ( ή και σειρών) που λένε ότι δεν τους αρέσει να βλέπουν περίεργες, απρόσμενες, παράξενες σκηνές.

Που λένε ας πούμε ότι η τάδε σκηνή ήταν πολύ προκλητική και θα έπρεπε να αφαιρεθεί ή η άλλη σκηνή μού προκάλεσε φόβο ή αηδίασα και δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Κυρίως το σινεμά, το οποίο υπερλατρεύω, πιστεύω πως δεν θα είχε λόγο ύπαρξης αν δεν ξεπερνούσε τα όρια.

Και πραγματικά χαίρομαι που πέρασαν τα χρόνια, οι τέχνες εξελίχτηκαν, απελευθερώθηκαν οι άνθρωποι κι αποφάσισαν να μεταφέρουν με θάρρος ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι.

Έτσι είναι το σινεμά.

Ας πούμε μερικές αγαπημένες μου σκηνές που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και οι οποίες κάποιοι θα έλεγαν πως φλερτάρουν με την ακρότητα ή δοκιμάζουν τις αντοχές των θεατών είναι οι εξής:



1. Στην ταινία '' Grave'' ( ή ''Raw'', υπάρχει και με αυτόν τον τίτλο) του 2016, γαλλική ταινία της Ζουλιά Ντουκουρνό, η σκηνή που η ηρωίδα η Τζαστίν τρώει ωμό κρέας για πρώτη φορά και τρελαίνεται από αυτό. Αρχίζει κι έλκεται από την κατανάλωση της ωμοφαγίας.



2. Στο λατρεμένο ''Requiem for a dream'' του Αρονόφσκι, η σκηνή που κάνουν ηλεκτροσόκ στην Σάρα Γκόλντφαρμπ, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στο νοσοκομείο. Σκληρή σκηνή, ίσως λίγο επώδυνη στη θέαση αλλά πραγματικά πόση δυναμική προσδίδει στην ταινία δε λέγεται. Έξοχη.





3. Η τελευταία σκηνή στο ''Dancer in the dark'' του Τρίερ. Που ανοίγει η καταπακτή στη φυλακή και ρίχνουν την ηρωίδα. Η καταδίκη της δηλαδή, η τιμωρία της. Σπαραχτική σκηνή, κλαις με ένα εκατομμύριο δάκρυα αλλά πραγματικά αυτό κάνει τη διαφορά. Η κορύφωση.





4. Σκηνή με ερωτισμό, αισθησιακή σκηνή από την υπέροχη ταινία ''Τζαμ'' του Τόνι Γκατλίφ.

Η σκηνή που η Τζαμ ( στον ομώνυμο ρόλο η υπερταλαντούχα Δάφνη Πατακιά) ζητάει από τη φίλη της να της κάνει αποτρίχωση στο εφηβαίο της. Σκηνή γυρισμένη με παιχνιδιάρικη διάθεση που αποπνέει ερωτισμό, αρκετά ερεθιστική σκηνή χωρίς καθόλου προβολή γυμνού σώματος με τον τρόπο που είναι κινηματογραφημένη.





5. Στην ''περσόνα'' του μέγιστου Ίνγκμαρ Μπέργκμαν. Η σκηνή που εξομολογείται η Ελίζαμπεθ Βόγκλερ (φυσικά ερμηνευμένη από την θαυμάσια Λιβ Ούλμαν) ποιά είναι η σχέση της με το παιδί της όταν έμαθε ότι είναι έγκυος κι όταν το πρωτοαντίκρισε στο μαιευτήριο. Τα ίδια λόγια μετά τα λέει και η Άλμα, η νοσοκόμα της ( η Μπίμπι Άντερσον εξαιρετική στο ρόλο) και μετά βλέπουμε μέσω διπλοτυπίας την ταυτοπροσωπία των δύο ηρωίδων, τα χαρακτηριστικά του προσώπου της μίας να έχουν εισχωρήσει στα χαρακτηριστικά του προσώπου της άλλης. Μνημειώδης σκηνή.



6. Αλμοδόβαρ, αγαπημένος Αλμοδόβαρ, '' το δέρμα που κατοικώ''. Η σκηνή που ο Μπαντέρας βγάζει τους επιδέσμους από το πρόσωπο της Έλενα Ανάγια μετά την πλαστική εγχείριση που της κάνει και τότε μαθαίνουμε τι ρόλο βαράει η συγκεκριμένη γυναίκα στη ζωή του και τι της έχει κάνει. Μη σας κάνω σπόιλερ, δείτε αυτή την υπέρτατη ταινιάρα, είναι αριστούργημα.





7. '' Σινεμά ο Παράδεισος'' του Τορνατόρε. Η σκηνή που η κινηματογραφική αίθουσα αρπάζει φωτιά. Πολύ συγκινητική.





8. Η ερωτική σκηνή που καταλήγει σε.. αιματηρή δυσάρεστη έκπληξη για τον παρτενέρ της ηρωίδας στο ''gone girl'' του Φίντσερ. Σκηνή που σε πετάει ακαριαία από το ερωτικό στοιχείο στο σοκ της βίας με έναν αρκετά γλαφυρό τρόπο, στα όρια του γκροτέσκ. Ταινία βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Τζίλιαν Φλιν.





Κι άλλες σκηνές, θα μπορούσα να γράψω κι άλλες πολλές, αλλά το κλείνω εδώ. Αν θέλετε, αφήστε κι εσείς αγαπημένες σας παράξενες, weird σκηνές από ταινίες ή σειρές.