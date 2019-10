Συγκεκριμένα φραπεδάκι και μπριζόλα.

If you know what I mean.

Το φραπεδάκι είναι τέχνη. Θέλει μεράκι και όρεξη. Αν στο ετοιμάσουν με νεύρα ή με αδιαφορία αυτό θα βγεί και στον πελάτη. Ο φραπές θέλει λεπτές και απαλές κινήσεις. Για να πετύχει η φράπα πρέπει να γίνει σωστά η διαδικασία. Δεν είναι άντε ρίξαμε τα υλικά και χτυπήσαμε. Πρέπει όλα να γίνουν στις σωστές αναλογίες και τους σωστούς χρόνους. Το μεγαλύτερο λάθος είναι όταν ξεκινάνε τα πάντα ταυτόχρονα και θέλουν να τελειώνουν και ΝΤΑΝ πάρτο χτύπημα. Θέλει χαλαρά και ωραία. Να το νιώσεις όπως την πρώτη φορά που ήσουν άπειρος και μόλις πέτυχε σκέφτηκες ΠΩ ΡΕ ΦΙΛΕ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ. Ε, σκέψου αυτό τον παράδεισο να στον σερβίρει άλλος. Αν και προτιμώ μόνο λίγο γάλα είναι θέμα γούστου τι έξτρα θα βάλεις. Αλλά οκ δεν θα κρίνω αν ρίξει ζάχαρη ο άλλος. Προσωπικά δε γουστάρω ζάχαρη.



Και μετά πάμε στο θέμα του φαγητού.

Καλός ο φραπές αλλά κάποιες φορές καλό είναι να φας κιόλας. Η μπριζόλα είναι το κατάλληλο μενού που γεμίζει όλες τις αισθήσεις. Γι'αυτό λοιπόν και η μπριζόλα θέλει πολύ σωστή μεταχείριση. Δεν είναι άψυχο προϊόν. Η μπριζόλα θέλει συναίσθημα και να πιάσεις το σωστό feeling. Μπορεί να ακούγεται περίεργο αλλά το σόσιαλ με την μπριζόλα είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Πριν ξεκινήσεις το ψήσιμο πρέπει να της μιλήσεις και να της συμπεριφερθείς σωστά και ωραία. Επειδή είναι μια μπριζόλα δε σημαίνει ότι θα την φας και τελείωσε. Πρέπει να την φας σωστά και να την απολαύσεις. Το ποσό πολύ ψήσιμο απαιτεί ο καθένας είναι γούστο του και πάλι αλλά θεωρώ ότι είναι τραγικό να την παραψήσεις και να φύγουν όλα τα υγρά της. Ο σωστός παίκτης την προτιμάει το πολύ μέτρια και μετά ξεκινάει την ιεροτελεστία. Όχι μια χαψιά και κάτω. Κάθε μπουκιά πρέπει να είναι και μια ξεχωριστή εμπειρία μέχρι να φτάσεις στο τέλος. Ιεροτελεστία είναι η όλη διαδικασία.



Το πρόβλημα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι η οικονομική κρίση. Με την κατάσταση αυτή υπάρχουν πολλά κρούσματα υποβάθμισης του προϊόντος. Εσύ διαλέγεις και παίρνεις αλλά καλό είναι να επιλέγεις ποιοτικές υπηρεσίες επειδή ότι τρως είσαι. Υπάρχουν σωστοί επαγγελματίες που κάνουν την δουλειά όπως πρέπει. Αν δεν σε τιμάνε, τότε δεν υπάρχει λόγος να επιμένεις για ένα σκάρτο προϊόν. Εγώ πάντως εκτιμάω το σωστό προϊόν και αφήνω πάντα πουρμπουάρ. Βέβαια μην το παρακάνουμε και πάρουν αέρα, αλλά που και που χρειάζεται επιβράβευση και ένας καλός λόγος επειδή αυτό δεν είναι δουλειά αλλά λειτούργημα.



Για τους συναγωνιστές έχω να ευχηθώ καλό χειμώνα και να πέσουν πολλά φραπεδομπριζολίδια