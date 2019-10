Παντρεμένη με ένα τεμπελοσκυλο έχουμε ένα παιδί, γύρισα χθες από τη δουλειά και επειδή δεν του "έδωσα σημασία" όπως κάθε απόγευμα (if you know what I mean) γιατί ήθελα να κάτσω με το πιτσιρίκι να ασχοληθώ επιτέλους λίγο μαζί του, θύμωσε, στράβωσε τσαντίστηκε, έβαλε τις φωνές. Ότι δεν τ έδωσα καμία σημασία κ ότι με περίμενε όλη μέρα. Ε κάπου έλεος πλέον. Τι τους ποτίζουν από πιτσιρίκια ήθελα να ήξερα.