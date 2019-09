Να σε θαυμάζουν, να σ' ερωτεύονται, να σ' επιθυμούν. Ως τη γυναίκα της διπλανής πόρτας, τη famme fatale που δεν θ' αποκτήσουν ποτέ, την ντίβα που είναι απλώς μια devine εικόνα, μη πραγματική... Και να' σαι εγκλωβισμένη σ' αυτόν το ρόλο από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου. Πεπεισμενη βαθιά οτι, αν δείξεις τον αληθινό, προσιτό εαυτό σου, είσαι ανάξια ν' αγαπηθείς. Με τον τρόμο ότι αν εγκαταλείψεις τον οικείο σου ρόλο, θα βρεθείς να παίζεις τον άλλον, τον μισητό... Αυτόν της βαρετής συζύγου, της γυναίκας χωρίς προσωπικότητα, της νοσοκόμας, της μάνας τροφού, που ο προορισμός της στον κόσμο είναι η αυτοθυσία. Της χειριστικής ανασφαλούς συζύγου. Της εμετικής κυρίας Κοκοβίκου. Που και μόνο στη

σκέψη της, σε πιάνει σύγκρυο, και γαντζώνεσαι ακόμα πιο έντονα απ' τον ρόλο της ντίβας, κι ας νιώθεις κατάμονη τις Κυριακές που όλοι οι άλλοι είναι με τις/τους συντρόφους τους.

You will never have me!*

(*Alice Wakefield, Χαμένη Λεωφόρος)