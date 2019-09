Η μάνα μου τραγουδάει.. '' 12 ευζωνακια αποφασίσανε στον πόλεμο να πάνε να πολεμήσουνε," λες κι eιναι η Δόμνα Σαμίου κι εγώ βάζω τέρμα Def Leppard pour some sugar on me Βουλιάζουμε στη μιζέρια απόγευμα Κυριακής;; Γιατί έτσι;; Αχ έλα να με σώσεις..