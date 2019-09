Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ωs o Αρχοντας των δαχτυλιδιών με μαριονέτες.



Όσοι νομίζουν ότι οι μαριονέτες είναι για μωρά παιδιά βλέποντας την σειρά the Dark crystal : the age of resistance θα αναθεωρήσουν την άποψη τους.









Γιώργος Τσομπανίδης

