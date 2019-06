Είμαι με το αγόρι μου 3 μήνες μαζί. Έχει δείξει ότι ειναι ειλικρινής μαζί μου σε πολλά θέματα. Αλλά έγινε κάτι που με απασχολεί πολύ. Έχει τατουάζ πάνω του τα μάτια μια κοπέλας που έβγαιναν μαζί 1 μήνα. Το προσπέρασα αυτό όμως. Μια μέρα που ειμασταν σπίτι του κοιτούσα κάποια βιβλία που είχε και μέσα βρήκα μια φωτογραφια της αλλά δεν το έκανα σχόλιο γιατί σκέφτηκα ότι θα έχει ξεχαστεί εκεί μέσα όπως άλλωστε και εγώ έχω πράγματα από πρώην μου.

Το θέμα μου όμως είναι ότι τις προάλλες είδα ότι την ακολουθεί ακόμα στο Instagram και κάνει like όλες τις φωτογραφίες της ενώ σε μια σχολίασε από κάτω ένα αστεράκι.

Όταν του το ανάφερα μου ειπε ότι τα έκανε μηχανικά χωρίς να αισθάνεται κάτι για αυτή ενώ μου τόνισε πόσο θέλει εμένα και ότι αυτη δεν έχει καμία σημασία.

Θεωρείτε ότι μου λέει αλήθεια?

Το ένστικτο μου πριν βρω τα like και το σχόλιο στη φωτογραφία ήταν πολύ έντονο και μου έλεγε ότι κάτι συμβαίνει. Τώρα όμως νιώθω πιο ήρεμη.

Θα ήθελα την βοήθεια σας. Πιστεύετε ότι είναι φως φανάρι ότι την θέλει ακόμα και ότι μέσω των like και του σχολίου της δείχνει κατά ένα τρόπο ότι είναι ακόμα εδώ ή ότι πραγματικά μερικές φορές κάνουμε πράγματα χωρίς να σκεφτόμαστε την βαρύτητα τους?