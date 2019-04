Οι άντρες λέει προτιμούν τις κοπέλες με αυτοπεποίθηση και ναζι..που γελάνε και μιλάνε πολύ..Εγώ είμαι εξ ορισμού το αντίθετο σαν κοπέλα άλλα θα ήθελα να γίνω έτσι Όχι μόνο για να αρέσω στους άντρες άλλα είναι και δική μου επιθυμία..σκέφτομαι να ακολουθήσω την μέθοδο fake it till you make it Να πείσω τον εαυτό μου ότι είμαι έτσι και να προσπαθήσω να το βγάλω προς τα έξω..τι λέτε;; Ποιος άλλος τρόπος υπάρχει;; μην μου πείτε νιωσε καλά με τον εαυτό σου πρώτα χαίρω πολύ εγώ ρωτάω ΠΩΣ;;