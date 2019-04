Ah to the heart of man

was it ever more than a treason

to go with the drift of things

to yield with a grace to reason

and accept the end of a love or a season?.....................

.....................................................................................................

.............................................................το ξερα πως θα γινει ετσι....

γιατι αφου γνωριζουμε την εξελιξη συνεχιζουμε να εχουμε προσδοκιες?

να ελπιζουμε?....ισως γιατι πιστευουμε οτι κατι θα αλλαξει αυτη τη φορα θα ναι αλλιως...δεν ειναι ομως κυκλος ειναι χωρις αρχη και τελος ...ποτε ξεκινησε και με τι και πως?σε τι φταιω?πως μπορω να το αντιστρεψω you know get ahead of the game....και ξαφνικα συνειδητοποιεις οτι αν δεν σου καθεται απλα δεν σου καθεται ..δεν εισαι κεντρικη εννοια ουτε σημαντικο μερος ενος μεγαλυτερου σχεδιου,ουτε πως if it s meant to happen it will happen....αν το πιστευεις αυτο δεν ακολουθεις την συγχρονη ταση εισαι ξεπερασμενος και ελπιζεις ελπιζεις πως ολα εν τελει θα φτιαξουν θα δρομολογηθουν κι εσυ θα βρεις την ευτυχια που τοσο αναζητας γιατι in the end eveything is gonna be fine και αλλες τετοιες μπαρουφες με τις οποιες μας βομβαρδιζουν τα χολυγουντιανα στερεοτυπα και οι νουβελες..πως να μην ελπιζεις μετα?..wake up my love and realise that things just happen...they don t happen for you, they dont happen because of you they just happen to you...αυτη ειναι η νεα ταση της εποχης πια προσαρμοσου επιτελους:SHIT HAPPENS things happen good or bad ,exciting or boring,dramatic or ridiculous,they happen without being driven by any thread of fate,they just happen out of sheer luck...το θεμα ειναι τι κανεις με τα δεδομενα που σου δινονται και πως τα διαχειριζεσαι προw οφελος σου..και φυσικα ενα μεγαλο κομματι απο αυτα που σου τυχαινουν εχει να κανει με το ποσο εσυ εχεις διαθεση να κανεις πραγματα με τη ζωη σου και να δραστηριοποιηθεις...αλλα ενα μεγαλυτερο κομματι εχει να κανει με την τυχη οσο και να το κυνηγας καποια πραγματα δεν θα σου συμβουν οχι ''because it was never meant to happen my dear'' αλλα επειδη 'it s just not happening' η ιδια η εμβια ζωη δημιουργηθηκε απο τυχη επειδη ετσι απλα να συνεβη να γινουν οι εξης αντιδρασεις και να δημιουργηθουν οι καταλληλες χημικες ενωσεις..η διατηρηση ομως της ανθρωπινης ζωης ειναι δικο μας επιτευγμα..οσο μπορουμε προσπαθουμε..απο τη στιγμη που συνηδητοποιησεις ποσο ασημαντος εισαι για το συμπαν γυρω σου,ποσο μικρος,ποσο αδυναμος να ηπηρεασεις καμια φορα τα γεγονοτα,ποσο οχι μονο στο κεντρο του συμπαντος δεν εισαι αλλα στο πολυ πολυ ακριανο περιθωριο και πως οτι και να σου συμβει απο αυτα που θελεις η δεν θελεις η και να μην σου συμβει in the end it doesn t even matter,τον κυκλο σου θα κανεις κι εσυ και θα φυγεις οπως η τουλιπα,η πεταλουδα,η γατα,το λιονταρι..δεν διαφερεις σε κατι απλα και μονο γιατι επελεξες να εμπλουτισεις η να βασανισεις την υπαρξη σου with intersubjective concepts that gain power over your life because people believe in their value like money,fame,love and whatever else..they are not objective reality because if all your other co-humans didn t believe in them or supported them as well,they wouldn t even exist.κι ετσι οι ανθρωποι επιλεξαμε να μην keep things simple,επιλεξαμε να εξελιχθουμε..growth and intellectual alike our fellow fairy friends..αν συνηδειτοποιησεις ποσα απο αυτα τα πραγματα που σε βασανιζουν,σου προκαλουν θλιψη,μελαγχολια,θυμο,μισος που δεν τα χεις η απλα δε σου τυχαινουν ειναι intersubjective realities created by humans and based in imagination τοτε θα μπορεσεις να πεις το κλασσικο 'i don t give a fuck' της εποχης μας και να νιωσεις πιο ελευθερος γιατι ζεις σε ενα κοσμο που βριθει απο πεποιθησεις,γνωμες,ιδεες κι οχι τοσο objective facts ..και πρεπει να ελeuθερωθεις γιατι τις περισσοτερες φορες και στη μεγαλη πλειονοτητα τους αυτες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ πεποιθησεις,γνωμες,ιδεες....ζουμε σε ενα κοσμο οπου η δυστυχια ειναι τοσο ευκολη και η ευτυχια εχει γινει σχεδον μια χιμαιρα..γιατι εμεις τον φτιαξαμε ετσι, η απλα τον βρηκαμε ετσι και συνεχιζουμε την παραδοση..δεν ειναι τυχαια η εκφραση ολα στο μυαλο ειναι..ο κοσμος που βιωνουμε ειναι κατασκευασμα του μυαλου..η ευτυχια επιτυγχανεται αναλογα με αυτα που σκεφτεσαι οχι με αυτα που ζεις..ενας αγροτης του δεκατου ογδοου αιωνα μπορει να ητανε πολυ πιο ευτιχισμενος απο μενα που ζω σε μια κοινωνια γεματη ευημερια και πληθωρα αγαθων ...το θεμα ειναι πως θα σταματησεις να ηπηρεαζεσαι απο τον κοσμο γυρω σου και τα προτυπα που προβαλλονται ..πως θα αποτρεψεις τετοιες επιροοες να δηλητηριαζουν την σκεψη σου ..γιατι οι ανθρωποι τα θελουν ολα,δεν ευχαριστιουνται με τιποτα και νομιζουν πως προσπαθωντας να τα αποκτησουν ολα θα αποκτησουν και την ευτυχια ..for the most powerful and intelligent species in this planet,that is indeed a very dumb conviction.....