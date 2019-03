Hi!



Είμαι φοιτήτρια, 2ο έτος, σε μυστήρια χώρα του εξωτερικού (Γερμανία). Τον τελευταίο καιρό έχω έρθει κάπως πιο κοντά με έναν συμφοιτητή μου από τον Καναδα. Τον γνώριζα από το πρώτο έτος (μου έπιασε κουβέντα στη βιβλιοθήκη αλλά δεν αντάλλαξαμε κανένα στοιχείο και μέτα από 2-3 μήνες τον πέτυχα σε ένα πάρτυ και του μίλησα). Μερα από αυτό ήμασταν καπως φίλοι αν και περισσότερο γνωστοί. Όταν τον πετυχαινα τυχαία μιλάγαμε, λέγαμε τα νέα μας ,μια φορά μάλιστα μαγειρεψαμε και μαζί με φιλους. Γενικά απαντάμε ο ένας στα ινστα στορυ του αλλου και όταν με βλεπει πάντα θα πει ένα κοπλιμεντο η κάτι θετικό. Αλλά γενικά είναι πολύ ευγενικος με όλους και δεν ένιωσα ότι με έβλεπε ποτέ διαφορετικα.

Τελευταία νιώθω ότι φλερτάρει μαζί μου.

Μου έκανε ένα κοπλιμεντο σε ένα ένα στορυ μου και μέτα από αυτό συνέχισαμε να μιλάμε και να φλερταρουμε. Πρότεινε μόλις τελειώσω με τα deadlines μου να πάμε σινεμα η κάτι. Προσωπικά μου αρεσει και θα ήθελα να γίνει κάτι παραπάνω μεταξύ μας αλλά όλη του η συμπεριφορά από τα social με μπερδεύει. Μπορεί π.χ να διαβάσει το μύνημα μου, αλλα να απαντήσει μετά από 6 ώρες η την επόμενη μερα. Στο τελευταίο μήνυμα μάλιστα με ρώτησε πώς πάει το διάβασμα και του έστειλα μια φωτό από όλα τα βιβλία που ειχα μπροστά μου και μ απαντάει με ένα 'Oh uh'....το οποίο γενικά δηλώνει αγανάκτηση σαν έκφραση αλλά δεν μου δίνει το περιθώριο να απαντήσω κάτι...οπότε δεν ξέρω αν τελικά θέλει να το προχωρήσει η όχι...

Το διάβασα αλλά δεν εχω απαντήσει ακομα. Δεν θέλω να τον κάνω ghosting καθώς το θεωρώ αγένεια, αλλά και πάλι δεν νιώθω ότι θέλει να συνεχίσει την κουβέντα αφού δεν έκανε κάποια ερώτηση η κάτι.

Προσωπικά θα χρησιμποιουσα ένα 'oh uh' όταν θελω να σταματήσω τη κουβέντα με κάποιον, και απλά δε θέλω να είμαι αγενής και κάνω το μύνημα απλά 'seen'.

Γενικά όλη η κατάσταση με έχει μπερδέψει κάπως, και δεν ξέρω αν τελικά θέλει η δε θέλει. Δεν γίνεται να προτείνει να έρθει να με δει το σουκου στην βιβλιοθήκη όπου θα ειμαι και μετά να απαντάει με ένα 'oh uh'.



Εγώ τώρα να απαντήσω η να μην απαντήσω? Είναι σαν να το τραβάω από τα μαλλιά και νά αναγκαζω μια κατάσταση...αφού φαίνεται ότι δεν προχωράει.... :((



-μαθηματα φλερτ επειγόντως